广东高职院校党建和思政工作再添新平台

近日，广东省高等学校思想政治教育研究会高职院校党建和思想政治工作专业委员会成立大会暨党建与思想政治教育融合交流会在广东财贸职业学院召开。

近日，广东省高等学校思想政治教育研究会高职院校党建和思想政治工作专业委员会成立大会暨党建与思想政治教育融合交流会在广东财贸职业学院召开，来自全省68所高职院校的校党委领导、宣传部和组织部部长以及马克思主义学院院长160人参加会议。

会议依据《章程》选举产生了第一届理事会，广东财贸职业学院临时党委书记袁本新当选为理事长。这是广东高职院校搭建的又一个党建和思想政治工作新平台。

省委教育工委思想政治工作与宣传处处长倪熙指出：“成立专业委员会，是我省构建新时代新职教党建和思想政治工作体系的一项重要举措，专业委员会将为全省高职院校架起情感连接纽带和工作交流桥梁，为加强新时代党对职业教育的全面领导起到积极促进作用，为推动我省实现高职教育高质量发展、建设职业教育强省提供重要平台和智力支撑。”

袁本新说，省高校思想政治教育研究会高职院校党建和思想政治工作专业委员会将主动适应高职院校党建和思政工作面临的新形势新要求，聚焦为党育人为国育才，主动服务于高职院校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务的办学实践；服务于新时代高职院校党建和思政工作特色与品牌的培育和打造，坚持守正创新；服务于教育行政部门科学决策，助力全省高职院校提升党建和思政工作科学化水平。

教育部“长江学者”、全国重点马克思主义学院——华南师范大学马克思主义学院院长陈金龙应邀为大会作学术报告。

部分高职院校代表就高职院校党建与思想政治教育融合进行了交流。其中，全国“双高”院校广东轻工职业技术学院通过强化党建引领，探索“政校行企全资源、校内校外全方位、课内课外全过程、教师教辅全动员、线上线下全覆盖”的“多维矩阵、课课融通、泛在协同”的立体化铸魂育人模式，受到教育部的充分肯定。广东工贸职业技术学院构建的VR/AR网络思想政治工作中心独树一帜，将党的组织生活、思想政治理论课教学、党团课及主题班会、学校政治安全和意识形态安全教育、常态化校园疫情防控宣传等具象化、虚拟化、信息化、可视化，大大增强了教育教学的亲和力和实效性。广州番禺职业技术学院创新性地构建“致用德育”思想政治理论课，致力于知识传递、价值引领与实践融合，打造“可听可信可用”的思想政治理论课，深受学生喜爱。

此外，广东工程职业技术学院思想政治理论课体系化实践教学模式——5模块+3必修+X选修内容体系，“校政行企”多主体协同育人格局，“网上网下、线上线下、校内校外、课内课外”立体化实践教学场域，全员化、全过程、全方位和多形式“三全一多”思政课长效机制，有效打通了思想政治理论课实践教学这个堵点和“最后一公里”，使思想政治理论课这个高校育人关键课程发挥关键作用成为现实。广州华夏职业学院坚持党建与业务双融合，将从严治党融入学校发展，全校师生同频共振，既凸显党建工作亮点，又促进学校快速协调发展。