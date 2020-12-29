再添4所！佛山基地首次与省外高校开启研究生联合培养

12月28日，第三届中国校地合作创新大会在佛山科学技术学院仙溪校区举行，围绕加强知识产权保护，加速高校科技成果在地方落地转化等展开探讨。

创新发展，校地赋能。12月28日，第三届中国校地合作创新大会在佛山科学技术学院仙溪校区举行，围绕加强知识产权保护，加速高校科技成果在地方落地转化等展开探讨。广东省研究生联合培养基地（佛山）（下称“佛山基地”）与东北大学、哈尔滨理工大学、温州大学、长春大学四所高校现场签订研究生联合培养合作协议。

佛山基地是广东省教育厅、佛山市人民政府于2015年共建的研究生联合培养平台，此前共有18所省内高校、92家佛山企业及1家发展中心参与研究生联合培养，累计培养硕士、博士920名。此次签约，意味着佛山基地“高校+基地中心+创新培养示范点”的专业学位研究生联合培养模式将首次在广东省外的高校得以实施。

“创新是引领发展的第一动力，高校是创新的重要源头，推动产教融合、校企合作是新时代中国高等教育的战略性选择和必由之路。中国校地合作创新大会是为广东、为佛山导入创新资源的重要平台。”广东省生产力促进中心主任陈金德说。

高校学术论坛和项目路演也于当天举行，科技部科技评估中心副总评估师韩军、教育部科技发展中心原主任李志民等专家学者围绕知识产权、技术创新、高等教育评价改革等主题作了专题学术报告；20多个高校优质项目进行路演展示，并有投资人现场进行了沟通交流。

当天下午，来自佛山各地的30多家有联合培养研究生意愿的企业来到现场，通过佛山基地与高校导师进行面对面洽谈，以达到资源共享的目的，实现产学研的互利共赢，为企业的高质量发展赋能。

此次大会由中国发明协会、中国科技评估与成果管理研究会主办，佛山科学技术学院、佛山高新技术开发区管理委员会、佛山中国发明成果转化研究院联合承办，佛山中发科创科技成果转化有限公司、广东博士科技有限公司协办。

2017年11月，中国发明协会与佛山市人民政府签约成立佛山中国发明成果转化研究院。正式运营两年来，共组织、主办、承办10多项大型论坛、赛事活动；引进落地项目32个，其中8家已成功实现产业化；引进海内外顶尖人才近30名，参与组建产业联盟6家；已布局建设全球分支机构8家。

中国发明协会党委副书记、副理事长，佛山中国发明成果转化研究院院长钱为强表示，未来将始终紧跟时代步伐，增加更多的学术讨论内容，邀请更多科研机构、高新企业以及高等院校参与其中，以创新理念驱动原始创新和技术研发，以科技创新带动高校乃至社会发展，共同推进校地合作和科技成果转移转化。