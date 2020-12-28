华南农大兽医学院：科技战“疫”育高才

作为华南农大兽医学院博导，陈瑞爱将企业应用研究、高校基础研究与研究生培养互联互促。她的43名研究生，很多成长为畜牧企业的技术骨干。

近日，华南农业大学兽医学院教授、温氏股份副总裁兼肇庆大华农公司董事长陈瑞爱荣获全国劳动模范称号。从华南农大兽医学院硕士毕业后，她带队攻克多项动物疫苗产业化关键核心技术。在高致病性禽流感等疫情给畜牧业带来严峻挑战时，陈瑞爱所在公司及时生产供应优质疫苗。她还带队通过就业带动等方式“输血造血”，助推很多贫困户脱贫奔小康。

作为华南农大兽医学院博导，陈瑞爱将企业应用研究、高校基础研究与研究生培养互联互促。她的43名研究生，很多成长为畜牧企业的技术骨干。

自建院以来，华南农大兽医学院就坚持为党育人、为国育才，围绕“立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越”的工作主线，勇担抗击人兽共患病等高端人才供给和科学技术创新双重使命。近年来，兽医学院研究生教育工作以德为先、师资提质、学科培优、优化结构、产教融合，类型结构与培养质量比翼齐飞，为保障兽医公共卫生安全培养了大批德才兼备的高层次人才。

师生在合力战“疫”中传承科研报国的家国情怀

“若有战、召必回”，在春节假期，华南农大兽医学院很多党员教师科研骨干坚守岗位，或火速从老家赶回积极备战。各教工党支部充分利用防控非典、高致病性禽流感等重大疫病的丰富经验和研究基础，各展所长，各尽所能。2月14日，重大动物疫病防控教工党支部书记贾伟新带队，为学院动物生物安全三级实验室（简称P3实验室）申请到开展新冠病毒实验的资质，积极承担疫情防控攻关项目。

在非典、高致病性禽流感等重大疫病防控战中，华南农大兽医学院党员教师一贯冲锋在先，给研究生们当好榜样模范。2003年，教授亓文宝当时是硕士生，在导师们抗击非典的英勇事迹带动下，他主动申请到野生动物市场采样。今年春节假期，亓文宝召集研究生们从老家赶回学校，助力科技战“疫”，其中博士生张家豪一个月连发两篇疫情防控相关的SCI论文。在兽医学院导师们身体力行下，科研报国的家国情怀代代传承。

“研究生要学高成才，更要德高为范。”华南农大兽医学院党委书记严会超表示，学院用党建领航研究生铸魂育人奋进之路，为研究生党组织选优配强支部书记，推动“导师+博士+硕士+本科生”支部共建联动。导师、辅导员、班主任齐心合力，引领研究生坚定知农爱农、强农兴农的理想信念。实至名归，兽医学院2018年入选全省党建工作标杆院系创建单位。

为构建立体化、全覆盖的研究生思政教育体系，华南农大兽医学院完善学生社区2个党建工作站、5个楼栋临时党支部和18个楼层临时党小组的组织架构，探索“党团班一体化”思政教育模式，努力实现全员、全程、全方位育人。

华南农大兽医学院还抓准抓好课程育人主渠道，引导教师努力挖掘专业课程中的德育资源，推动知识传授与价值引领同频共振。讲授“兽医药理学”时，教授蒋红霞用诺贝尔奖获得者屠呦呦研发青蒿素的艰辛历程，引导研究生创新攻坚。

厚植优秀导师竞相涌现的沃土

硕士生邹万盛原来团队合作意识不强，华南农大兽医学院教授唐兆新既做学业导师又做人生导师，引导邹万盛扬长补短。卓越的团队精神和领导能力，助推邹万盛快速成长为温氏集团东北养猪分公司总经理。窥斑见豹，华南农大兽医学院狠抓师德师风建设，让教育者先受教育，把立德树人作为遴选导师的首要条件和导师的首要职责。

“导师是研究生成长成才的重要引路人，一流的导师才能带出一流的研究生。”华南农大兽医学院院长冯耀宇表示，学院把“明德致远，担当引领”的兽医精神作为导师队伍建设的“传家宝”，发扬光大。一批立德修身、严谨治学、潜心育人的导师和导师团队竞相涌现。其中，重大动物疫病防控研究团队被评为全国高校首批黄大年式教师团队，成员荣获全国师德楷模等荣誉。

硕士生就能在《柳叶刀·传染病》发论文，硕士生导师刘健华因教书育人能力突出，晋升为博导。刘健华再接再厉，她带的有些博士生毕业时，就达到学校突出人才的标准。

为营造导师能上能下、择优上岗的良性生态，华南农大兽医学院完善导师分类评价考核和激励机制，把研究生培养质量评价结果，作为导师招生指标分配、岗位评聘、评奖评优的重要依据。学院还完善导师岗位动态调整退出机制，对履职不力的导师限招、停招。

近年来，基础兽医学和预防兽医学团队发挥大团队优势，在防控“高致病性禽流感”“非洲猪瘟”等方面，集中攻关大项目，出大成果。华南农大兽医学院不但实施扶基培优计划，分类资助“导师好苗子”，还紧瞄我国尤其是广东畜牧业的重大发展难题，建多建优建强团队，发挥优秀导师学术领军作用和团队合作交叉优势，推动原创性、引领性研究，让团队所长和国家所倡同向共进。

目前，华南农大兽医学院培育了两个国家科技部门重点领域创新团队，两个国家教育部门创新团队等。创新团队还成为优秀导师竞相涌现的沃土。兽医学院教授孙坚就在利用新技术破解微生物耐药性的团队作战中，快速成长为国家高层次人才。

紧瞄需求精准打造特色新农科高峰

黏菌素是人类抗击超级细菌感染的最后一道防线药物。以往学界认为黏菌素不存在可转移耐药机制，而华南农大兽医学院团队率先发现可水平转移的黏菌素耐药基因mcr-1。这一发现推动多个国家和国际组织调整兽用黏菌素使用政策。

由于在畜禽病原菌黏菌素耐药机制研究方面取得重大突破，华南农大兽医学院肖立华教授牵头的“畜禽病原重要表型形成的分子机制”项目，获批广东省基础与应用基础研究重大项目，资助金额达3900万元。

“高水平科研才能支撑高水平学科建设、高质量研究生培养。学院将质量视为研究生教育生命线，聚焦主业、强化学科、优化结构，将招生指标向关键急需学科、专业学位倾斜。”冯耀宇表示，近年来，华南农大兽医学院坚持以国家需求为导向、以应用学科为基石、以学科交叉为牵引，调整存量、培育增量，精准供给。学院目前所有优势学科均与经济社会发展需求密切相关，专博、专硕分别占比23.33%、56.89%。

在高致病性禽流感防控战中，华南农大兽医学院助力广东打了一场有准备之仗。学院一流学科培优行动以兽医公共卫生重大需求为导向，提前紧瞄防控动物源性人兽共患病开展高水平基础、应用研究，做好应对重大突发公共卫生事件的知识和成果储备，助力中国的南大门拉好疫病防控网。

近年来，华南农大兽医学院瞄准科技前沿和关键领域，在全国农业院校率先打造P3实验室、国家禽流感专业实验室（广州）、国家非洲猪瘟区域实验室（广州）等一批高水平平台，多学科融合、跨学院协同催生转化医学等新的学科增长点，产出高水平成果，促进新农科建设螺旋式上升。华南农大兽医学院兽医学在第四轮学科评估中排名全国第三，在今年软科世界一流学科排名中名列第27位。

高水平学科成为研究生成长成才的丰厚沃土，华南农大兽医学院培养了国家首席兽医师等大量优秀毕业生。博士生袁润余在兽医学院P3实验室久经磨炼，她到广东省疾控中心工作后，做了大量检测、分离培养新冠病毒等工作。

产教融合锻造强农兴农的“创新尖兵”

球虫是肉鸡肠炎多发的元凶，而进口球虫疫苗对肉鸡副作用大。华南农大兽医学院与佛山市正典生物技术有限公司历经7年攻关，在国内率先研制出鸡球虫活疫苗。该疫苗已占国内90%以上的市场份额，2019年销售额达1.2亿元。

近年来，华南农大兽医学院强化校企协同，共同研发出H5亚型、H7亚型禽流感病毒灭活疫苗和狂犬病灭活疫苗等创新成果，助力广州华南农大生物药品有限公司等合作企业，破解创新发展难点，其中华南生物2020年销售额超3亿元。学院还与正典生物等共创广东省研究生联合培养基地，在招生、实践教学等方面共建共享，授之以渔，帮企业培育高层次人才。其中，硕士毕业生刘丽丹已成为正典生物研发部门负责人。

在华南农大兽医学院副教授翁亚彪和正典生物总经理谭志坚双导师指导下，研三学生蔡丽莹以在校生、企业研发人员双重身份，主攻兔球虫疫苗研发。

“将研究生培养前置到企业一线，科教、产教融合协同育人，不但能引入企业育人资源，还能让研究生在实战中协助企业破解发展难题，强化创新、实践能力。”严会超介绍说，华南农大兽医学院通过政校行企四方联动、产学研用立体推进，全过程地完善研究生培养质量保障体系。学院积极为“三农”领域培养一批来即能战、战即能胜的急需紧缺人才，实现多方共赢。

“有咳嗽、带血鼻涕的猪为流感，打感冒针3天。”兽医学院副教授邓衔柏带研究生实地探访后，给广东龙川县礼堂村贫困户邹水泉写下3条病猪治疗建议。这一法宝在邹水泉养猪脱贫中立下大功。近年来，华南农大兽医学院通过改革评价体系，引导研究生练就强农兴农的过硬本领，通过暑期社会实践、博士团“三下乡”等社会服务活动，把论文写在扶贫脱贫、乡村振兴等希望的田野上。

惟改革创新者胜。全国研究生教育会议为新时代研究生教育举旗定向，华南农大兽医学院将坚持“四为”方针，全力推动研究生教育“强特色、冲一流、重服务”，努力培养抗击人兽共患病的“创新尖兵”，汇聚保障兽医公共卫生安全的磅礴动能。