@2021届高考生，1月23-25日要参加全省普通高考适应性测试

南方网讯 为使考生、中学和招生院校了解高考新方案下的考试招生模式，进一步推进2021年我省高考综合改革的落地实施。广东省教育考试院发布消息：定于2021年1月23-25日举行全省普通高考适应性测试，所有已参加广东省2021年普通高考报名，并选择了普通高考及普通高中学业水平考试选择考科目的考生，需参加适应性测试。
考试安排如下：
据悉，适应性测试考点的设置由各市招生考试机构根据考生情况，在国家教育考试标准化考点中统筹安排。适应性测试后，还将组织全省统一评卷、填报志愿等测试工作。
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南方网讯 为使考生、中学和招生院校了解高考新方案下的考试招生模式，进一步推进2021年我省高考综合改革的落地实施。广东省教育考试院发布消息：定于2021年1月23-25日举行全省普通高考适应性测试，所有已参加广东省2021年普通高考报名，并选择了普通高考及普通高中学业水平考试选择考科目的考生，需参加适应性测试。
考试安排如下：
据悉，适应性测试考点的设置由各市招生考试机构根据考生情况，在国家教育考试标准化考点中统筹安排。适应性测试后，还将组织全省统一评卷、填报志愿等测试工作。
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