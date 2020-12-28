为梦想插上希望的翅膀 86名暨大学子获颁首届“梓文励志奖学金”

用汗水浇灌青春，以拼搏筑就梦想。12月28日下午，“公益力量助力培养一流人才——2020年度梓文励志奖学金颁发仪式暨大湾区公益助学论坛”在广州暨南大学成功举行，暨南大学副校长洪岸及相关部处学院领导、中国奥园集团副总裁郭士国等领导嘉宾出席。当天，共86名暨南学子获颁首届“梓文励志奖学金”。

南方网讯 （记者/陈伟峰）用汗水浇灌青春，以拼搏筑就梦想。12月28日下午，“公益力量助力培养一流人才——2020年度梓文励志奖学金颁发仪式暨大湾区公益助学论坛”在广州暨南大学成功举行，暨南大学副校长洪岸及相关部处学院领导、中国奥园集团副总裁郭士国等领导嘉宾出席。当天，共86名暨南学子获颁首届“梓文励志奖学金”。

“梓文励志奖学金”，是暨南大学校董和杰出校友、中国奥园集团董事会主席郭梓文捐资专项设立，旨在助力更多品学兼优的暨大学子接受教育，扬帆远航。梓文励志奖学金首期5年，每年奖金总额400万元，包括“励志奖励专项”“国外交流专项”“博士后专项”三大部分，在家庭经济困难学子助学、优秀学子交流访学以及博士后科研等方面为暨大学子提供资金支持。该奖学金是暨大迄今学生奖励金额最高、覆盖面最广、管理最规范、影响力最深远的社会奖助学金。

活动现场还举行了暨南大学奥园教育发展基金荣誉讲师敦聘仪式，开启首期《人生第一讲》课程，为学生今后的就业、创业提供建议。此外，暨南大学新闻与传播学院教学实习基地正式揭牌，持续深化校企人才合作。

践行企业社会责任，支持高校发展与学子求学

暨南大学副校长洪岸致辞

活动仪式上，洪岸副校长致辞表示，中国奥园集团与暨南大学的渊源由来已久，在郭梓文校董的带领下，在长达15年的深厚友谊和友好合作的基础上，中国奥园集团向暨南大学累计捐款逾3200万元，在学校建设发展、学子学习成长等方面助力良多。她期盼“梓文励志奖学金”持续以公益慈善理念，为更多学子成长创造更好的条件。

中国奥园集团副总裁郭士国致辞

郭士国副总裁表示，“梓文励志奖学金”旨在激励奥园人永葆初心、感恩回馈社会，同时能为孩子的教育、家庭和社会的和谐发展贡献绵薄之力，让更多的人受到良好教育，成为栋梁之才。他希望获得资助的同学们珍惜这次机会，将这份关爱化为奋发拼搏的不竭动力，始终保持优异的成绩，掌握过硬的本领，早日成为为社会积极做贡献的新青年。

“励志奖励专项”颁奖仪式

教育是民族振兴和社会进步的基石。十多年来，在郭梓文主席的大力支持下，中国奥园集团积极践行企业社会责任，关心、支持暨南大学教育事业发展，在教育帮扶、就业创业实习、人才培养等方面深入合作，帮助更多品学兼优的家庭经济困难学子奋发有为，实现人生理想。

三大专项奖金，助力学子圆梦

2020年，经过暨南大学及暨南大学奥园教育发展基金管委会严格的筛选和审查后，共有86名暨南学子获得首届“梓文励志奖学金”资助。在颁奖仪式上，“励志奖励专项”“国外交流专项”“博士后专项”获奖学生代表分批上台领奖。

“国外交流专项”颁奖仪式

“励志奖励专项”每年奖励50名暨大符合条件的全日制本科新生，每人2万元，用于资助家庭经济困难学子的学习与生活，鼓励学生自尊自立自强、专注学习。2020年“励志奖励专项”经过严格评审，最终遴选出35位内招生和15位外招生授予该奖项。“国外交流专项”每年评选20-30名暨大在读全日制本科生或研究生，资助其赴国外进行长短期交流访学，一、二、三等奖获得者分别得到6万、4万、2万元奖励。该专项奖励资金将支持学生走出去，到世界名校，分享高水平教育的成果。“博士后专项”每年支出100万，资助暨大获批国家或广东省高层次人才资助计划的博士后10-20名，每人10万元(分两年发放)。该奖项是“名企+名校”优质资源的强强联合，是公益力量助力一流人才培养的一种有效方式，将助力吸引更多国内外优秀博士进入暨大博士后科研流动站，从事高水平科研工作。

“博士后专项”颁奖仪式

颁奖仪式上，“博士后专项”获得者孙翔飞作为获奖代表发言时表示，非常感谢郭梓文校董、中国奥园集团的大力支持，这是对全体获奖博士后多年工作的肯定。同时，他也感谢暨南大学为博士后提供了一个施展抱负、展现才华的平台。

“博士后专项”获得者孙翔飞作为获奖代表发言

敦聘《人生第一讲》荣誉讲师，分享人生智慧

当天，暨南大学奥园教育发展基金发起了《人生第一讲》课程，该项目将定期邀请社会各界的知名人士担任“荣誉讲师”，旨在为暨大学生分享人生智慧。

活动仪式上，全国先进工作者、国务院特殊津贴专家、暨南大学新闻与传播学院客座教授曹轲，中国奥园集团品牌管理中心总经理戴远程获聘为《人生第一讲》荣誉讲师。

暨南大学奥园教育发展基金荣誉讲师敦聘仪式

在《人生第一讲》分享中，曹轲教授分析了信息技术的发展对生命形态、生活状态方面的影响，并阐释在此基础上如何度过理想健康美好的人生。此后，他还作了“大湾区公益助学”主题演讲。

暨南大学新闻与传播学院客座教授曹轲作《人生第一讲》分享暨“大湾区公益助学”主题演讲

戴远程总经理结合自身经历，深入浅出地阐释了运动和健康的理念，并用三个“四有青年”寄语优秀学子，一是有爱心、有尊严、有追求、有底线;二是凡事有交代、件件有着落、事事有回音、桩桩有结果;三是有种、有料、有趣、有谱。

中国奥园集团品牌管理中心总经理戴远程作《人生第一讲》分享

教学实习基地揭牌，深化校企合作

为加强暨南大学与奥园深度交流与人才培养，给予优秀学子学习、成长与展示的平台，持续深化梓文励志奖学金内涵，暨南大学新闻与传播学院教学实习基地落地中国奥园集团，并于活动现场举行了揭牌仪式。

暨南大学新闻与传播学院教学实习基地揭牌

教育是国之大计。早在 20 年前，中国奥园便开始投身教育事业，积极捐资助学。中国奥园在高质量稳健发展的同时，始终不忘初心，多年来不仅持续助学助教，还积极通过“双十双百”精准扶贫、爱心支教、慈善捐赠、赈灾济困、产业帮扶等多种方式履行社会责任，目前累计投入超过 10 亿元用于公益扶贫教育事业。