广东20.2万人参加研究生考试

12月26日，2021年全国硕士研究生招生考试正式开考，全国报名考生377万人创历史新高。其中，广东省考生总人数20.2万人，比上年增加2.7万人。

12月26日，2021年全国硕士研究生招生考试正式开考，全国报名考生377万人创历史新高。其中，广东省考生总人数20.2万人，比上年增加2.7万人。

为保障广大考生和工作人员的生命安全和身体健康，维护考试公平公正和良好秩序，广东省各级招生考试机构精心组织、严密管理，并针对疫情防控工作做了周密部署。全省共设考点129个、考场近7000间，其中包括启用隔离考场81间，共有2.5万名监考员、工作人员参与考务工作。

今天8时许，中山大学考点的考生在工作人员的指挥下有序进场。该考点考试期间实行疫情防控和交通管制，不允许校外车辆进入。考生须步行进入校园，并配合工作人员进行体温测量，出示身份证、准考证和“粤康码”方可进入考场。在华南师范大学考点，学校在大门设置普通考生通道，考生前后须间隔1米以上排队进入考场。该考点建议考生中午用餐尽量在校内，进出校门均需再次测温、查验相关材料。

据统计，2021年广东27所硕士学位授权高校均实现扩招，其中，中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学和深圳大学等高校扩招超过1000人。新的一年将有更多的考研学子成功“上岸”，来到广东继续大学生涯。

值得一提的是，为进一步做好特殊考生的服务工作，广东省教育考试院本着“以生为本”的理念，为5名特殊考生提供合理便利服务，特别是专门为1名盲人考生译制盲人卷，确保每一位考生不因特殊情况而失去研考机会。