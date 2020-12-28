桃李芬芳十五载，广州华商学院转设更名正式挂牌

华商学院于2020年12月正式获批转设为独立建制的民办普通高等学校，并更名为“广州华商学院”。

12月26日，广州华商学院（原广东财经大学华商学院，以下简称华商学院）挂牌仪式暨建校十五周年庆祝大会在学校中央图书馆广场举行。与会领导嘉宾为广州华商学院新校名共同揭牌。

据介绍，华商学院创办于2005年，2006年经国家教育批准试办独立学院。为加快独立学院实现高等教育内涵式发展，推进高等教育治理体系和治理能力现代化，华商学院于2020年12月正式获批转设为独立建制的民办普通高等学校，并更名为“广州华商学院”。

“学校的更名是学校发展历史上一个重要的里程碑，也标志着学校办学进入全新的阶段。”学校董事长廖榕就博士表示，办学十五载，华商学院始终坚持“创百年名校，育华夏英才”的办学理念和愿景目标，秉承“厚德、励志、博学、创新”的校训，科学构建以教学平台、产业学院为引领，深度校企合作为支撑的实践教学体系，努力探索产教融合协同育人的人才培养模式，广泛开展国内外合作办学，不断开拓民办高等教育改革与发展的道路，为适应国家的经济转型和粤港澳大湾区经济建设培养了大批应用型人才。

廖榕就指出，“今后，学校将继续实施‘立足大湾区，面向全国，走向世界’战略布局，创办更多国际学校，努力实现国际教育本土化、本土教育国际化，培养更多具有国际视野和创新能力的国际化人才。”

“学校创办以来，努力完善各项办学条件，积极开展学科专业建设、‘人才强校’战略、实践教学，不断提升教育教学质量。”中国科学院院士、华商学院校长陈新滋表示，立足大湾区，面向华南，华商学院力争经过五至十年努力，以服务粤港澳大湾区经济社会发展为导向，形成以商科为主体，文科、工科和其他学科协调发展的办学格局，以学习者为中心的个性化教育新形态，构建与未来社会新技术、新业态、新职业相适应的人才培养体系，全面推进具有鲜明特色的高水平应用型大学建设。

近年来，华商学院学科建设屡有突破，会计学、新闻传播学被列为广东省重点特色学科和重点培育学科，财务管理专业被列为广东省一流专业建设点；录取分数线和报到率每年都创新高；毕业生就业率等重要指标连续数年稳居全省前列，毕业生进入世界500强的人数不断攀升。先后荣获“广东省十佳独立学院”“广东民办教育突出贡献奖”“广东最具就业竞争力独立学院”“中国民办高等教育优秀院校”等一系列荣誉称号。

大会同日，首届华商金融科技论坛开幕式暨广东华商金融科技研究院揭牌仪式在中央图书馆学术报告厅举行。华商学院领导共同为广东华商金融科技研究院、华商学院粤港澳大湾区研究院揭牌。在金融与现代技术的深度融合大背景下，本次论坛围绕“金融科技发展与监管”“金融科技与金融本质”“金融科技的创新与发展”“金融科技赋能金融业”“金融科技发展的理论构建与人才培养”等主题开展学术交流，与会专家学者共同深入探讨。（通讯员 周大棱 黄比悉）