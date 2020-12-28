广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

港澳台侨学生“法律知识知多点”系列活动在暨大举办

2020-12-28 09:12 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　12月24日，广东省港澳台侨学生“法律知识知多点”系列活动现在暨南大学举办。本次活动由广东省教育厅和广东省人民政府港澳事务办公室指导，广东省高校港澳台侨学生管理研究联盟主办、粤港澳大湾区法学教育与人才培养联盟协办、暨南大学承办。

领导嘉宾及现场观众合影

　　暨南大学校长宋献中在致辞中表示，希望同学们以此次活动为契机，以比赛促学习，以活动促法治，通过学习宪法、基本法，弘扬宪法精神，提升全社会的宪法意识，增强港澳台侨学生对基本法的正确认识和全面理解，为促进香港和澳门地区的繁荣和稳定，粤港澳大湾区的发展贡献力量。

　　现场答题由三个环节组成，第一环节是“我与基本法”主题展示，十支高校代表队伍通过诗歌朗诵、情景短剧表演、演讲等丰富形式进行主题展示，诠释对基本法的理解和感受。第二环节是法律知识车轮战，十支高校队伍随机分为五组，两两对抗。第三环节是由晋级的五支高校代表队伍进行激烈的综合知识抢答。

答题现场

　　经过激烈的脑力角逐，由评委现场打分以及观众投票，以及各高校答题分数等综合表现。现场答题活动结果为：一等奖为暨南大学、五邑大学；二等奖为深圳大学、华南理工大学、广州大学；三等奖为华南农业大学、南方医科大学、中山大学、广州中医药大学、深圳职业技术学院。获得优秀组织奖的是暨南大学、南方医科大学、广州中医药大学、广东工业大学、韩山师范学院、五邑大学、吉林大学珠海学院、深圳职业技术学院。

　　据悉，广东省高校港澳台侨学生“法律知识知多点”系列活动在2020年12月初拉开帷幕，活动旨在在港澳台侨青年中普及法律知识，加深其对“一国两制”基本国策、宪法和港澳基本法的正确认识和全面理解，增强他们对国家、民族的认同感和归属感，为港澳地区的繁荣和稳定做出贡献。

　　该活动面向广东省各高校港澳台侨学生，分为“法律知识人人知”线上答题和“法律知识校校通”现场答题两大部分，获得广东省各高校积极响应和踊跃参与。“基本法人人知”线上答题参与的港澳台侨学生近2000人次，覆盖40所高校。在此基础上，选拔出10所高校晋级“法律知识校校通”现场问答活动。（供稿：梁森、李志

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第24期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235