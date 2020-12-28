港澳台侨学生“法律知识知多点”系列活动在暨大举办

12月24日，广东省港澳台侨学生“法律知识知多点”系列活动现在暨南大学成功举办。

12月24日，广东省港澳台侨学生“法律知识知多点”系列活动现在暨南大学举办。本次活动由广东省教育厅和广东省人民政府港澳事务办公室指导，广东省高校港澳台侨学生管理研究联盟主办、粤港澳大湾区法学教育与人才培养联盟协办、暨南大学承办。

领导嘉宾及现场观众合影

暨南大学校长宋献中在致辞中表示，希望同学们以此次活动为契机，以比赛促学习，以活动促法治，通过学习宪法、基本法，弘扬宪法精神，提升全社会的宪法意识，增强港澳台侨学生对基本法的正确认识和全面理解，为促进香港和澳门地区的繁荣和稳定，粤港澳大湾区的发展贡献力量。

现场答题由三个环节组成，第一环节是“我与基本法”主题展示，十支高校代表队伍通过诗歌朗诵、情景短剧表演、演讲等丰富形式进行主题展示，诠释对基本法的理解和感受。第二环节是法律知识车轮战，十支高校队伍随机分为五组，两两对抗。第三环节是由晋级的五支高校代表队伍进行激烈的综合知识抢答。

答题现场

经过激烈的脑力角逐，由评委现场打分以及观众投票，以及各高校答题分数等综合表现。现场答题活动结果为：一等奖为暨南大学、五邑大学；二等奖为深圳大学、华南理工大学、广州大学；三等奖为华南农业大学、南方医科大学、中山大学、广州中医药大学、深圳职业技术学院。获得优秀组织奖的是暨南大学、南方医科大学、广州中医药大学、广东工业大学、韩山师范学院、五邑大学、吉林大学珠海学院、深圳职业技术学院。

据悉，广东省高校港澳台侨学生“法律知识知多点”系列活动在2020年12月初拉开帷幕，活动旨在在港澳台侨青年中普及法律知识，加深其对“一国两制”基本国策、宪法和港澳基本法的正确认识和全面理解，增强他们对国家、民族的认同感和归属感，为港澳地区的繁荣和稳定做出贡献。

该活动面向广东省各高校港澳台侨学生，分为“法律知识人人知”线上答题和“法律知识校校通”现场答题两大部分，获得广东省各高校积极响应和踊跃参与。“基本法人人知”线上答题参与的港澳台侨学生近2000人次，覆盖40所高校。在此基础上，选拔出10所高校晋级“法律知识校校通”现场问答活动。（供稿：梁森、李志）