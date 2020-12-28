记者25日获悉，教育部25日召开视频调度会议，研究部署今冬明春教育系统疫情防控工作提出，今冬明春是疫情防控的关键时期，教育系统要科学精准做好寒假期间疫情防控工作，确保春季学期高校错峰开学，妥善安排留校师生学习和生活。
教育部要求确保春季学期高校错峰开学
教育部25日召开视频调度会议，研究部署今冬明春教育系统疫情防控工作提出，今冬明春是疫情防控的关键时期，教育系统要科学精准做好寒假期间疫情防控工作，确保春季学期高校错峰开学，妥善安排留校师生学习和生活。
编辑： 罗予岐
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记者25日获悉，教育部25日召开视频调度会议，研究部署今冬明春教育系统疫情防控工作提出，今冬明春是疫情防控的关键时期，教育系统要科学精准做好寒假期间疫情防控工作，确保春季学期高校错峰开学，妥善安排留校师生学习和生活。
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