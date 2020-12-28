教育部要求确保春季学期高校错峰开学

教育部25日召开视频调度会议，研究部署今冬明春教育系统疫情防控工作提出，今冬明春是疫情防控的关键时期，教育系统要科学精准做好寒假期间疫情防控工作，确保春季学期高校错峰开学，妥善安排留校师生学习和生活。

记者25日获悉，教育部25日召开视频调度会议，研究部署今冬明春教育系统疫情防控工作提出，今冬明春是疫情防控的关键时期，教育系统要科学精准做好寒假期间疫情防控工作，确保春季学期高校错峰开学，妥善安排留校师生学习和生活。

编辑： 罗予岐