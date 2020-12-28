职业教育：大力培养技术技能人才

目前，全国职业院校一共有1.15万所，在校学生有2857万人；中职招生600万人，占高中阶段教育的41.7%；高职招生483万人，占普通本专科的52.9%；累计培养高等学历继续教育本专科毕业生5452万人，开展社区教育培训约3.2亿人次。

党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），明确了“建设高质量教育体系”的政策导向和重点要求，提出“加大人力资本投入，增强职业技术教育适应性，深化职普融通、产教融合、校企合作，探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才”。

来自教育部的数据显示，目前，全国职业院校一共有1.15万所，在校学生有2857万人；中职招生600万人，占高中阶段教育的41.7%；高职招生483万人，占普通本专科的52.9%；累计培养高等学历继续教育本专科毕业生5452万人，开展社区教育培训约3.2亿人次。

在服务国家战略上，全国职业学校开设了1200余个专业和10余万个专业点，基本覆盖了国民经济各个领域，每年培养1000万左右的高素质技术技能人才。在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自于职业院校毕业生。在服务区域发展上，实施职业教育东西协作行动计划，累计投入帮扶资金设备超过18亿元，共建专业点683个、实训基地338个、分校（教学点）63个，共同组建职教集团（联盟）99个，就业技能培训14万余人，岗位技能提升培训16万余人，创业培训2.3万余人。在服务脱贫攻坚上，职业院校70%以上的学生都来自于农村，千万家庭通过职业教育实现了拥有第一代大学生的梦想。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季介绍，“十四五”期间，我国在职业教育领域要做好制度建设三件大事：第一件事就是建立职教高考制度。目的是依托这一制度，把中等职业教育和职业专科教育、职业本科教育在内容上、培养上衔接起来，使任何职业院校的学生都可以通过职教高考制度，进入任何一个职业院校的任何专业学习。第二件事是健全普职融通制度，在课程共享、学生流动两个层面进行，促进职业教育与普通教育的资源共享和理念借鉴。第三件事是健全国家资历框架制度，规定职业教育的学生和普通教育的学生学习成果等级互换关系，进而规定在特定领域两个教育系列的学生都享有同等权利。

陈子季表示，“十四五”期间，我国还将搭建产业人才数据平台，持续深化、跟踪各行业职业人才需求的数据，及时准确地发布人才需求报告，科学引导职业院校的专业设置、招生规模和人才培养目标的定位。