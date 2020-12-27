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华工高松校长开讲思政课　勉励学子让创新成为青春远航的“第一动力”

2020-12-27 11:13 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/许颖 卢庆雷）“站在新的历史起点，面对国内外环境的深刻变化，我们比任何时候都更加需要创新这个第一动力。”12月17日下午，华南理工大学校长思政课开讲。学校校长高松以《敢于突破 敢为人先 让创新成为青春远航的“第一动力”》为题为各学院学生代表和“青马班”学员代表讲授了一堂生动的思政课。

高松校长讲授思政课

　　日前，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛在华南理工大学圆满结束，让国内外高校师生领略了这片培育“勇仔”的沃土的风采；学校校友会近日发起的新能源智能汽车生态高峰论坛，又让更多人认识到新能源汽车界“黄埔军校”的实力。

　　高松在讲座中引导在座师生思考：“一所大学，她所培养出来的学生，能够影响、引领一个产业的发展，靠的是什么？根源在哪里？”

　　高松表示，作为改革开放的排头兵、先行地、实验区，敢闯敢试、敢为人先的广东坚持发展是硬道理，坚持创新是第一动力，创造了令世界惊叹的“珠江奇迹”“深圳奇迹”，也给华南理工大学的发展带来了无限的机遇和活力。

　　现场，高松分别回顾了学校“从联合办学到部省市校四方共建”“从‘星期六工程师’到‘广东经济社会发展的发动机’”“从‘三创型’人才到新工科国际化人才”三个历程，解读了学校办学体制改革的“破冰之旅”、科技创新服务的转型升级、创造性人才培养的模式创新。在此过程中，华南理工大学坚持融入发展促发展，深耕南粤，服务国家，成为高校支撑创新驱动发展的一面旗帜。一个个鲜活的校友事迹，一张张珍贵的历史图片，一串串令人欣喜的数据，娓娓道来、不断深入的课程深深吸引了在座师生。

　　“接过历史接力棒，创新引领未来，”高松向青年学子提出了殷切期望：培养科学探索精神，强化“学习力”；传承改革开放精神，提升“思想力”；弘扬创新创造精神，激发“行动力”。他表示，在新时代中国改革开放再出发中，青年学子将拥有更多、更好、更大的机会，希望大家充分把握粤港澳大湾区等重大战略叠加的机遇期，培育自身敢闯敢试、敢为人先的改革精神，培养自己的学习力、思想力和行动力，不断发展自身的核心素养，成为能引领未来的人。

　　软件学院学生张彦超表示，“星期六工程师”是时代的缩影，更是华南理工大学前辈们筚路蓝缕、焚膏继晷的写真，让自己体会到，一所优秀的大学始终与国家的发展息息相关，与时代的脉搏同频共振。法学院学生胡锦川表示，高校长关于文科学生“三力”培养的观点让自己深受启发，“我意识到在系统地学习法律知识的同时，也要尽可能地掌握法律前沿领域的实务技能，这样才能培养自己的创新思维和能力。”

　　此次讲座，高松校长由小实例到大道理，实打实为学生指明了未来前进的方向，也让学生更加明确了自己身上肩负的责任。他现场为学生深入解答，赢得了阵阵掌声。

编辑： 罗予岐

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