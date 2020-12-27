教育专家朱永新：亲子关系能够有效降低孩子们的网络成瘾程度

相关调查数据显示，32.9%的小学生网民在学龄前就开始使用互联网，未成年人互联网普及率已达99.2%。未成年人网民工作日日均上网时长2小时的占9.9%，节假日上网时长5小时以上的达10.4%。但另一方面，也有约10%的未成年人遭受过过度上网带来的危害。

如何提升孩子的网络素养，让网络助力孩子的健康成长？全国政协常委兼副秘书长、新教育实验发起人朱永新在12月26日北京举办的“青少年网络素养与教育创新论坛”上表示，这离不开家庭、学校、社会、企业等多方共同努力、紧密联动。

本次论坛由中国日报社指导，21世纪英语教育传媒、新教育研究院和腾讯公司共同举办。在论坛上，与会专家认为，不能把网络妖魔化，亲子关系能够有效降低孩子们的网络成瘾程度。

不能把网络妖魔化

相关调查数据显示，32.9%的小学生网民在学龄前就开始使用互联网，未成年人互联网普及率已达99.2%。未成年人网民工作日日均上网时长2小时的占9.9%，节假日上网时长5小时以上的达10.4%。但另一方面，也有约10%的未成年人遭受过过度上网带来的危害。

中国教育学会家庭教育专业委员会常务副理事长孙云晓表示，电影出现后，人们说电影把人带坏了；电视出现后，人们又指责电视；网络出现后，又纷纷指责网络。他说：“家庭、学校、社会都需要形成一个共识。在网络时代，青少年的媒介素养、网络素养教育最核心是四个字赋权赋能，不能把网络妖魔化。你首先承认他的权利，尊重他这个权利。”

北京师范大学心理健康与教育研究所所长边玉芳表示，通过大数据调研，发现亲子关系每增加10%，孩子的校园归属感可以增加约8%，网络成瘾问题可以降低约7%。

“亲子关系能够有效降低孩子们的网络成瘾程度。”边玉芳说，网络是未来学习和生活必要的工具，网络素养是未来孩子们最重要的素养之一。她希望能够有更多款游戏帮助孩子爱上学习并促进他们更好地成长。如能有一款游戏让孩子们爱上科技促发孩子创新的激情。希望家庭、学校、企业、媒体能够一起引导孩子们正确认知和使用网络。

朱永新发现，对于孩子的网络使用问题，现在家长基本有两种管理方式，一种是看到孩子用手机和ipad就没收，采取简单、粗暴的管理方式；另一种就是放任不管。在他看来两者都不可取。

朱永新提倡父母与孩子建立良好的网络使用规则，例如协商订立“公约”，每天约定使用手机的时长，帮助孩子养成自我控制、自我管理的能力，或者父母亲带着孩子一起进行网络学习；同时，父母也要做好表率。“我们常常看到一些父母在阻止孩子使用网络的同时，自己却在手机上耗费大量时间，甚至影响到每天对孩子的陪伴。这都需要以良好的家庭规则为基础。”

在线教育仍需变革

2020年对整个世界来说都是极为特殊的一年。新冠疫情加速了各行各业的数字化变革，教育也不例外。中国教育展开了一次规模史无前例的在线教育实践。

朱永新说，现在，孩子们已经返校复课，许多老师也不用再做“线上主播”。在新一年的寒假即将到来的时候，再回头来看这场突如其来的挑战，会发现疫情不但加速了在线教育的发展，也在每个老师、家庭中埋下了变革的萌芽。

朱永新留意到，疫情下的在线教育基本是把课堂从教室搬到网络上，也就是说，硬件有了、机会有了，但在“软件”层面，传统的教育形态并没有大的变革，这需要我们持续探索。其次，在疫情期间，教师、家长和孩子网络素养匮乏的现象暴露了出来：在缺乏充分培训和磨合的情况下，教师对新技术学习和掌握水平的差异，影响了教学质量；因为上网、使用手机引发的家庭矛盾也引起了社会的广泛关注。

“疫情推动了在线教育发展，但目前的教育还没有发生结构性的改变，这应引起教育主管部门、教育研究者、教师、家长的高度重视，共同努力去突破瓶颈，打造真正的未来教育。”他表示。

【记者】刘长欣