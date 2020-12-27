中山大学向全球青年才俊发出邀请：来珠海，来中大

25日至27日，中山大学第十一届国际青年学者论坛通过线上线下相结合的方式在珠海市举办。本届论坛共吸引了来自全球各知名高校、研究机构等近2000名优秀青年学者报名，逾1600名学者参加了此次盛会。据了解，经过前期沟通，部分学者已确定加盟意向。

25日至27日，中山大学第十一届国际青年学者论坛通过线上线下相结合的方式在珠海市举办。本届论坛共吸引了来自全球各知名高校、研究机构等近2000名优秀青年学者报名，逾1600名学者参加了此次盛会。据了解，经过前期沟通，部分学者已确定加盟意向。

在26日的主题大会上，中山大学校长、中国科学院院士罗俊作了主题报告，他全面阐释了中山大学历史底蕴，向与会青年学者介绍了中山大学新时期事业发展情况、珠海校区发展规划以及人才引育政策，向全球青年才俊发出了携手奋进新征程，教育报国正当时的邀请。

罗俊表示，中山大学学术文脉久远、底蕴深厚，经过改革开放以来的持续发展，现已成为一所文理医工农艺融合发展的综合性大学。中山大学始终秉持伟人志业，秉承红色基因，自强不息、奋争一流，致力为中华民族伟大复兴、为国家发展和社会进步、为中国高等教育事业作出应有贡献。

据了解， “十三五”期间，中山大学立足新时代、砥砺奋进，进入一个内涵式发展、追求卓越、迈进一流的新时期，整体实力居国内高校前列。随着今年深圳校区的启用，中山大学扎根粤港澳大湾区广州、珠海、深圳三个核心城市办学，形成了三校区五校园统筹发展的办学格局和文理医工农艺综合发展的学科格局。

罗俊表示，珠海校区将着力服务国家重大战略，重点打造深空、深海、深地、深蓝大海洋学科群和高水平理工科集群。珠海校区主动融入粤港澳大湾区建设需求，努力为国家南海战略和湾区海洋经济产业发展做好支撑。

“中山大学将坚定实施人才强校战略，秉承爱才重才惜才的优良传统，期待更多的青年才俊加盟中大，在建设一流的新征程中，与中大携手追求卓越、共创新的辉煌。”罗俊说。

珠海市副市长李翀表示，“开放、包容、尊才、爱才”是珠海的城市特质。2018年，珠海市重磅推出“珠海英才计划”，展现出珠海市委市政府尊重人才、渴望人才、引进人才的决心和姿态。他希望，借助珠海将要打造“两化三型——现代化、国际化，未来型、智慧型、生态型”的现代化国际都市的契机，珠海市将与中山大学一道以最大诚意、最大努力为各类人才提供广阔的发展舞台和优质的服务保障。

“珠海校区未来将成为一个具备中国特色世界一流办学水平和广泛国际声誉的国际化滨海校区。期待青年学者们牢牢把握国家和广东省重大战略实施机遇，参与到中大逐梦中国特色世界一流大学的事业中来。”中山大学副校长王雪华说。

本届论坛期间，中山大学各院系（附属医院）分别举办分论坛及各类学术交流会。在新冠肺炎疫情仍处于“外防输入，内防反弹”的关键阶段，大会专门设置了应急医疗服务区、临时隔离间等设施，确保本次论坛的顺利召开和参会人员的身体健康。

据悉，中山大学国际青年学者论坛创办于2015年，是中山大学人才招聘工作的品牌活动，迄今已成功举办十一届，吸引了全球五大洲20多个国家和地区的8000多名青年才俊参加。论坛旨在为海内外优秀青年学者搭建学术交流和互动的平台，吸引海内外英才加入到中山大学建设世界一流大学的宏伟事业中。

南方日报记者 钟哲

通讯员 方成伟、李芷莹