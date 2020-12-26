第六届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛闭幕，华农再夺特等奖

本届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛共设立“大学生组”“全科医师组”“专科医师组”三个竞赛组别。

12月22日至23日，由中国兽医学院院长联合会、中国兽医协会主办，华南农业大学和新瑞鹏医疗集团有限公司承办，深圳市瑞鹏公益基金会、各高等农林学院校、国内外宠物行业知名厂商支持的第六届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛总决赛在华农顺利举办。

据了解，本届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛共设立“大学生组”“全科医师组”“专科医师组”三个竞赛组别，来自全国各地的20名全科、专科医师，以及88所高等农林院校的参赛代表队在总决赛中进行激烈角逐。比赛采用笔试、理论知识竞赛实际操作、案例答辩和知识竞赛相结合的形式，全面检验小动物临床兽医师及兽医类专业在校学子的技能水平。

其中，由华农兽医学院2017级学生黄苑茵、庞笑恩、黎锦英和2018级学生林诗琪组成的华农代表队在熊惠军、郭剑英和李少川等老师的悉心指导下，经过笔试、知识竞答、手术实操竞赛三个环节的精彩表现，荣获大学生组团体特等奖，黎锦英、庞笑恩分别摘得“中国兽医新星奖”和大学生组个人奖项“徒手打结”第一名，华农还荣获优秀辅导老师特等奖。

“团队成员本学期提前返校集中进行理论复习和实操培训，在老师的悉心指导下，最终采用稳扎稳打的策略，顺利完成比赛。”黎锦英说。

23日晚，大赛闭幕式暨颁奖典礼在丁颖礼堂举行。

华农校长刘雅红在致辞中表示，本届“雄鹰杯”大赛是对兽医学科的一次检阅，是深入开展新农科建设的一次生动实践，也是对复合型人才培养模式的成功探索。她希望兄弟院校能够继续加强合作，共同肩负起培养知农、爱农新型人才的重任。

闭幕式上，华农党委副书记钟仰进代表学校将赛旗交接给西北农林科技大学动物医学院院长杨增岐，下一届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛将由西北农林科技大学举办。

【记者】钟哲

【通讯员】陈芃辰