2021年研考在即，广东高校多项暖心举措助力考生成功“上岸”

12月26日，2021年全国硕士研究生招生考试就要拉开帷幕，从26日持续到28日，全国报考人数为377万，为历年新高。

12月26日，2021年全国硕士研究生招生考试就要拉开帷幕，从26日持续到28日，全国报考人数为377万，为历年新高。此前，南方教育智库已经做过统计，广东27所硕士学位授权高校实现扩招，其中中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学和深圳大学等高校扩招超过1000人。新的一年将有更多的考研学生成功“上岸”，来到广东继续大学生涯。

多所高校出台暖心措施

近期，广东多所高校出台暖心措施，通过加餐、送礼包、座谈会等多种形式，为考研学子送去温暖和支持，助力他们在研究生考试中取得理想的成绩。

广东财经大学学二食堂为考研学子提供暖心饮食服务，专门开设了考研“加油站”，推出为考研学子健康保驾护航的考研套餐。套餐营养搭配合理，让学子们暖胃暖心，以最佳的状态迎接考试。

“乾坤未定，你我都是黑马！考研加油！Fighting！”“寒窗苦读，祝福持之以恒的你功成名就!”在广东财经大学饭堂，给考研学子加油打气的横幅吊牌随处可见。师生们纷纷在签名板上写下对考研学子的祝福。据悉，今年已是广财食堂为考研学子开设考研“加油站”的第二年。备考期间，该校还贴心地为考生准备了考研自修室，图书馆专门提前半小时开馆，方便学生复习。

仲恺农业工程学院全方位、多举措为考研学生提供良好环境和便利条件，先后提供专业教师辅导、举办考研系列座谈交流会、考研送温暖、学弟学妹助力考研梦等活动，保障同学们能以充沛的经历和饱满的热情投入到考研复习中。该校近年考研率一直保持高位，且考入国内外知名院校和第一志愿报考该校的学生数量持续增多。

为给考研学子舒缓压力、增添动力，近日，仲恺农业工程学院计算科学学院、信息科学与技术学院、经贸学院等二级学院负责人与辅导员带着爱心物资与祝福卡片，组织现场交流、走进学生宿舍看望考研学子，为同学们送去冬日的温暖与祝福。据悉，明起三天，仲恺农业工程学院还会在海珠校区考点教学楼前放置帐篷和凳子，供考研考生休息使用，北区食堂中午也会对考生开放用餐和提供休息场地。

“我们考研学子要调整到最佳状态，有信心、更轻松去应考！”全国硕士研究生招生考试在即，岭南师范学院各二级学院纷纷召开考前动员会，为学院考研学子加油鼓劲。

该校外国语学院、生命科学与技术学院分别组织召开午餐会，学院领导耐心倾听了学生考研准备情况、心理和身体状况，肯定了学生选择考研的勇气，希望同学们能够继续坚定考研的信心，调整好考前心态，保证自己以最佳状态迎接考试。“希望大家都能回首无憾，一战成硕，见招拆招！”外国语学院党委副书记杨建伟为学生们打气加油。同时，该校物理科学与技术学院也为考研学生们精心准备了装有橙子和棒棒糖的“考研礼包”，寓意着学子们都能“橙”心“橙”意、“橙”功上岸，取得“棒棒”的成绩。

考研学子沉着应考充满信心

研究生扩招，也引发社会对研究生学位含金量“缩水”的讨论。记者采访了几位备考的考研学子，他们对攻读研究生的前景依旧充满信心。

中山大学汉语言文学系考研学子张晓红说，研究生的含金量还是足够的，意味着更高的学历、更大的平台以及更多的机会。此外虽然研究生整体扩招，但很多排名靠前的院校专业扣除推免的招生名额甚至是减少的，更是说明了优质研究生学位的稀缺性。

对于就业和考研是否存在冲突的问题，很多考生也表示并不担心。暨南大学行政管理专业考研学生张颖说，自己的目标就是成为一名高校教师，所以考研和就业对他而言并不冲突，提升学历是为了更好地就业。

暨南大学中文系考研学生王云佳说，读研最后也是为了更好的职业，研究生的就业市场也会更广，所以不同选择就会有不同方向，冲突与矛盾都取决于自己的倾向。她还为师弟师妹们“支招”，如果在就业和考研之间犹豫的话，就可以在秋招或者春招的时候，边准备考研边投简历，做好两手准备。

（受访者均为化名）

【记者】杜玮淦 实习生施文昕

【通讯员】龚慧枫 蒋晓薇 郭莉敏