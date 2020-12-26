以爱筑梦！梓文励志奖学金助青春画上一道彩色

他们尽管经历各异，有着不同向往与追求，但那份对学习的热爱、坚强的意志，以及对生活的善意与温暖，是几近相同的。

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南方网讯（记者/陈伟峰）青年是国家的希望与未来，不能让生活压力成为孩子前行步伐的桎梏。今年9月，由中国奥园联合暨南大学打造的“暨南大学奥园教育发展基金”成立，基金专项设立“梓文励志奖学金”，以资助品学兼优的贫困学子学习与生活，鼓励困难学子自尊自立自强，专注安心学习。

麦迪乃·麦麦提、钱建成、郭诗瑶是获该奖学金的其中3名学生。他们尽管经历各异，有着不同向往与追求，但那份对学习的热爱、坚强的意志，以及对生活的善意与温暖，是几近相同的。

葡萄地里的甘甜

以爱点亮千里求学梦

广州的冬季并不寒冷，在暨南大学的明湖畔，鲜花沐浴在阳光底下，灿烂怒放。在一旁的麦迪乃·麦麦提蓦然想起自己的家乡——新疆吐鲁番家中窗台上的盆栽。得益于家中的暖气，在窗台的花卉竟在百花凋谢的冬日，悄然盛开。

麦迪乃的母亲很爱护它们，在她的精心照料之下，这一片绿意成为冬日里最美的点缀。

麦迪乃一家以葡萄种植为生，生活拮据，今年的新冠肺炎疫情让家庭经济雪上加霜，特别是今年8月份，新疆乌鲁木齐局部爆发了新冠肺炎疫情，尽管到了摘葡萄的日子，由于家人们都隔离在家，只能任由葡萄掉落在泥土腐烂，葡萄干也依然放在晾坊里，并未收获回家。

今年对麦迪乃而言也是独特的一年，她来到了广州，成为了暨南大学广告学专业的一名大一新生。而她，从小到大，最喜欢的一门课程是数学。大学以后，由于所读的专业是广告学，麦迪乃所学的是文科数学，便自发到别的专业班里旁听高等数学课程。

而在自己本专业文科数学课上，麦迪乃永远是坐在第一排，非常积极地回答老师的提问，有趣的是，数学老师往往会让她缓一缓先别回答，因为老师希望给其他同学更多思考的时间。

麦迪乃（中）与同学讨论学习

麦迪乃对于学习有着与生俱来的热情。当时，年仅4岁的麦迪乃吵着要上学，妈妈拗不过她，任她随着年长三岁的表姐去了学校，见过班主任，经历了人生第一场“面试”，小小年纪的她竟是对答如流。最终她便正式入学，成为一年级年龄最小的学生。出乎众人所料，对于小学的课程，小麦迪乃是游刃有余，成绩一直位列班级前三，而且在小学六年中都担任班长，管理着比她年长两三岁的小孩子。

小学阶段完结，小麦迪乃才只有10岁，由于年龄太小，大家都反对她这一年上初中。小麦迪乃用自己的行动消除了大家的顾虑，她独自一人去县城考初中。

由于正值摘葡萄的时节，父母都很忙，10岁的麦迪乃拿着父母给的50块钱独自一人乘车到达县城的考场，发现别的孩子都有父母陪伴，自己只能孤零零经历一天的考试。

回来后，麦迪乃一个人躺在葡萄地边上，小小年级的她已经知道农村教育比不上县城，而她心里渴望到更好的地方去学习。可是她的心事仿佛没人懂，爸爸还在为他的葡萄日夜忙碌着。

电话传来了令人喜悦的消息。麦迪乃考上了县城的初中，也开始了她寄宿学校的生活，而这只是她求学之旅上的小小一程。她在江苏省丹阳市念了4年高中，其中一年为新疆学生的预科班。对于未来，麦迪乃希望大二能够辅修会计学，未来能够拿到出国交流生的名额，大四毕业以后考研去上海。

麦迪乃在接受记者采访

鲜花的美艳离不开花匠的汗水，葡萄的甘甜离不开果农的辛劳。由于祖辈的种种原因，麦迪乃的父母年轻时未能走进大学的校门，但是他们深刻知道教育的重要性。在麦迪乃小学入学时，她父母就有意识播放维吾尔语、汉语的学习影碟给她看，当其他小孩在玩耍的时候小麦迪乃在默默写作业。

当麦迪乃在江苏念高中时，数千公里的离家距离和外婆的去世，让这位热爱学习的女孩每天哭着要回家，第一年的暑假，麦迪乃征得父亲的同意不再去江苏上学了，心里高兴。事实上，父亲默默为她买下车票，以给同学送行的借口把她“骗”到火车站，带她上了开往江苏的火车。

考上大学后，她回看以前的同学，不少已经出来打工，她很感谢爸爸当年的“欺骗”，让她有机会步入高等学府，有更广阔的人生舞台。

爸爸说的一段话让她多年一直铭记于心，也成为了她刻苦努力的动力。“无论你想读到哪里，我都会出资支持。即便我去打好几份工，我都是希望你去做你想做的事情。”

将来毕业后，麦迪乃希望回到家乡，虽然家乡并不发达富裕，但她希望能够通过自己的努力为新疆的建设添一份力量，让更多人了解在祖国的最西北部，有一片这么美好而甜蜜的地方。

桌上不眠的灯光

勤工俭学担起自己的责任

深夜12点，香港的某家热门餐厅打烊了。繁忙的都市似乎也有点疲惫下来。一名大学生从店门里走出来，他刚刚结束好几个小时忙碌的泡奶茶兼职工作，独自一人急匆匆地往家赶，身前被路灯拉出一道长影。

本来结束了繁忙的工作，钱建成应该好好洗漱一番早点休息，然而对于他的学业复习而言，深夜时分才刚刚开始。这是他在香港时候每天的生活常态，平日4小时、周末每天10小时的兼职时间。

“最累的还是考试周，为了应对第二天的考试。兼职下班后还需要复习一两个小时，直到把要考的全部弄懂我才睡觉。”钱建成补充说道，“也有可能不睡，通宵复习。”

他在餐厅当服务员、当兼职厨师，炒菜的技能也是边做边跟老师傅学。此外，他还做过房地产销售、卖保险、发传单……为了多赚钱，他几乎什么兼职都做过，当然他也有拒绝的时候，有一次他在一家公司卖金融产品，发现有欺骗投资者的情况，于是马上辞职不干。

钱建成在接受记者采访

他总是独自一人，由于没有相处时间，他的朋友很少。他靠着自己的努力，大学时候的生活费全由自己解决。每当他在拼命工作赚钱、在孤灯之下复习困顿的时候，他都想起独自抚养他成人的母亲，这给予他奋斗的动力。“我已经成年了，我必须要自己担起这份责任。”钱建成说话很简练，却有着一股特殊的力量。

“我工作以后赚到钱第一时间要报答我妈，改善家里的经济情况，再有余力就帮助社会上的人。这么多年她一个人赚钱给我供书教学，也让我上一些兴趣班、补习班，在我看来这是非常伟大的事情。”钱建成说。

回想在香港上学的时候，他很遗憾当时在时间分配上倾向于兼职赚钱，用在学业上的时间较少。事实上，他一直认为学习才能改变一个人的命运。“工作经历固然重要，但只有知识才能更好地改变未来，无论如何我觉得都应该坚持读书。”

今年，钱建成来到广州，成为了暨南大学的大一新生，经过评选，获得了奥园教育发展基金梓文励志奖学金。他表示，有了这笔资金，以后不用把时间花在兼职上，可以集中精力学习，非常感谢奥园集团给予的帮助。

对于未来，他有着非常清晰的规划，从现在大一开始，他正准备考初级会计师，接着考取国际会计师ACCA和国内注册会计师，工作以后再考取中级会计师证和高级会计师证。

在舞台上起舞

静心感受身边的温暖

“1、2、3、4……”郭诗瑶在学校的练舞室，与同伴一起排练舞蹈，他们在为一场在元旦举办的新年晚会精心准备。

郭诗瑶在练习舞蹈

郭诗瑶小时候在珠海生活，到了小学4年级转至澳门，就在转校前的几个月，郭诗瑶患了阑尾炎，放学在家里疼的不能动弹，母亲带着她看医生以后，由于治疗费用原因，毅然背着女儿过关到澳门手术治疗。事实上，她母亲此前因为严重的腰伤而不能工作，伏在妈妈的背上的郭诗瑶心里十分感动。

接下来的澳门生活，母女俩找不到地方居住，最后在一所修女院定居下来，里面除了修女以外，还有多名单亲家庭的妈妈，修女每天都陪着小郭诗瑶，安慰她，并为她祈祷。每天，几名妈妈一起煮饭。在里边，11岁的郭诗瑶是年龄最大的孩子，成为了剩余7个小孩的姐姐。5人挤在一间小房间里的生活，让她感到别样的温暖。

在修女院只能生活4年时间，此后，母女俩只能寻找新的住处，期间不停搬家。在高一的时候，郭诗瑶为了减轻家庭负担，到日本料理店去打工，每天下午放学后花3-4小时兼职，作业只能在白天课间完成，直到高二的时候由于学业繁忙才结束兼职。回想起当时的经历她感到非常充实。

郭诗瑶复习课本知识

母亲常常激励女儿努力学习，然而郭诗瑶却常常因为学习成绩不理想而沮丧、愧疚。对于未来，郭诗瑶并没有太多的规划，她有想过毕业后留在内地工作，而其母亲希望她回澳门工作，她决定满足妈妈的愿望留在澳门。

在珠海念小学的一年，她第一次在学校接触到舞蹈，在澳门念六年级时，也在学校的舞蹈班上学习过。由于练舞的时间不长，大学时候再重拾舞蹈训练，她也觉得“筋骨已经僵硬”，但是这份乐趣始终给予她很大的力量。

即便小时候面对诸多的生活变迁，郭诗瑶并没有抱怨，她始终体恤他人，以善意和温柔接纳周遭的世界。

暨南大学招生办公室主任张桂国接受记者采访。

2020年“梓文励志奖学金（励志奖励专项）”由暨南大学招生办公室负责评选工作，招生办公室主任张桂国说道，这次评选最让他感触的有两点，一是申请奖学金的同学虽然面临各种困境，但始终保持奋进之心、向善之心；二是包括校友、校董在内的广大暨南人，始终恪守“忠信笃敬”之暨南校训，默默践行“绝不让一个学生因经济困难而辍学”的承诺。

没有力量能够阻碍种子萌发，破土而出，给它一份养料，它便向着暴风雨茁壮成长，待雨过天晴，迎接天际一抹亮色的彩虹。