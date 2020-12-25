广东实验中学深圳学校来了！明年秋季开学

深圳市教育局与广东实验中学举行合作办学签约仪式，将合作创办十二年一贯制学校广东实验中学深圳学校。该校高中学部高一年级将于2021年秋季正式开学。

12月24日，深圳市教育局与广东实验中学举行合作办学签约仪式，将合作创办十二年一贯制学校广东实验中学深圳学校。该校高中学部高一年级将于2021年秋季正式开学。

深圳市委教育工委书记、市教育局局长陈秋明表示，此次与广东实验中学合作办学，是深圳推进基础教育优质发展的一项重大举措，将与现有教育资源实现良性互补、共享，可以充分发挥广东实验中学优质教育资源和品牌优势的作用，进一步提升深圳在粤港澳大湾区的教育竞争力和影响力。

广东实验中学党委书记、校长全汉炎表示，在深圳经济特区建立40周年的节点上，广东实验中学与深圳市教育局经过深入交流、充分磋商，合作创办广东实验中学深圳学校是双方积极推进“双区”基础教育协同创新发展的一个新的探索与实践，也是积极落实教育优先发展战略、办好人民满意教育的一个充分表现。学校将传承省实精神，遵守属地教育行政管理部门的规范要求，充分尊重所在地区的历史文化，扎实耕好“试验区”里的试验田，争当“先行区”里的先行者。

据了解，广东实验中学深圳学校（原深圳市第十七高中）是由深圳市教育局与广东实验中学合作创办的十二年一贯制学校，是直属于深圳市教育局的公办学校。学校扎根深圳，位于粤港澳大湾区重点建设的广深科技创新走廊核心创新平台——龙岗坂雪岗科技城，毗邻深圳华为总部基地。学校高中学部高一年级将于2021年秋季正式开学。

广东实验中学深圳学校由广东实验中学负责实施全面管理，探索形成优质基础教育与优质科技特色优势互补的育人格局，兼顾全面发展与特长发展、科学性和人文性相统一的现代化、智慧型未来学校，致力于培养具有中国精神、科学素养、创新思维、全球胜任力的新时代创新人才。

在今年11月， 广东实验中学深圳学校就发布《赴外面向2021年应届毕业生招聘公告》，要求应聘者须为普通高等院校2021年博士、硕士应届毕业生。

南方日报记者 马立敏