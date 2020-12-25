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教育部部署各地做好疫情防控和考试组织工作

2020-12-25 08:34 来源：中国教育报 董鲁皖龙
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　　近日，记者从教育部获悉，2021年全国硕士研究生招生考试将于12月26日至28日举行，全国报考人数为377万。为进一步统筹做好疫情防控和考试组织工作，教育部要求各地教育考试部门在本省（区、市）高校招生委员会的统一领导下，会同卫生健康、疾控等部门，精准、细致、周到做好疫情防控工作，确保广大考生和考试工作人员身体健康和生命安全；严格认真做好试卷安全保密和考场管理工作，确保考试平稳有序、公平公正；坚持以考生为本，优化考试服务，为考生创造良好的考试环境。

　　教育部提醒广大考生，一要按规定做好考前防疫准备。要详细了解考点相关防疫要求，如体温检测、核酸证明、健康码等，提前按规定做好各项准备。同时，尽量减少不必要的外出和聚会活动。二要提前做好考试准备。要按照考务要求，提前准备好考试所需有关证件以及必备的考试用具。仔细核实确认考试时间、地点和科目。充分考虑体温检测等因素，合理安排考试期间出行时间和路线，预留足够赴考时间。三要严格遵守考场纪律。要提高法律意识，自觉学法知法、遵纪守法，诚信参加考试，不携带手机等各类无线通讯工具及其他违禁物品进入考场，不心存侥幸替他人或者让他人代替自己参加考试，不参与涉考违法犯罪活动。四要不信谣、不传谣，安心备考。要保持良好的心态和身体状态，积极备考、沉着应考。不要听信一些不良社会培训机构宣扬的“考试包过”“有内部资料”“提供试题答案”“预付定金可发试卷样题”等虚假信息，以及非官方网络媒体发布的招生考试信息，如有疑问请直接向当地教育考试部门咨询。

　　此外，为方便考生及时了解招生政策、考试安排、疫情防控要求等信息，顺利参加考试，同时严厉打击涉考违法活动，严肃考试纪律，维护考生合法权益，教育部公布了2021年全国硕士研究生招生考试各省（区、市）信息发布、考生咨询与违规违法行为举报等渠道。据了解，近期，教育部正会同公安、网信、工信、市场监管等相关部门联合开展考试环境综合治理专项行动，严厉打击涉考违法违规活动，发现一起、查处一起，坚决维护研招考试公平公正。

编辑： 罗予岐

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