补齐高等教育短板 助推我省高质量发展

广东本科院校正朝着实现地市全覆盖的目标快速迈进，将为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌注入新动能。

今年10月10日，位于东源县的广东技术师范大学河源校区正式开学，张开双臂迎接来自五湖四海、怀揣美好憧憬的4130名本科新生。作为河源市第一所本科高校，该校将为当地经济社会发展提供坚实的人力资源保障。

这是粤东西北地区高等教育发展的新突破。教育兴则国家兴，教育强则国家强。党的十八大以来，党中央高度重视教育工作，把教育摆在优先发展战略地位。党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。

2018年，民建广东省委会（以下简称“省民建”）、致公党广东省委会（以下简称“省致公党”）提出系列提案，建议加快推进粤东西北六市新建本科高校进程，破解广东区域发展不平衡瓶颈，推动高质量加快构建“一核一带一区”发展格局。

省政协将该系列提案作为省市联合督办提案，由省政协领导同志牵头督办，两年多来，持续关注、推动落实。省教育厅、省发改委、省财政厅、省人社厅等相关单位和地市高度重视、同向发力，提案办理工作取得了显著成效。目前，广东药科大学云浮校区、广东技术师范大学河源校区均已开学招生，广东金融学院清远校区、阳江市本科高校（筹）、揭阳市本科高校（筹）、汕尾市本科高校（筹）等4所高校将力争在明年建成迎新。

广东本科院校正朝着实现地市全覆盖的目标快速迈进，将为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌注入新动能。

努力实现本科院校在地市全覆盖

高等教育是一个国家或地区发展水平和发展潜力的重要标志。《广东省教育发展“十三五”规划（2016—2020年）》提出，加强粤东西北地区高校建设，促进高等教育资源下沉到中等城市和产业集聚区，力争实现一个地市至少有1所本科高校的目标。

为进一步优化全省高等教育布局结构，补齐粤东西北地区本科教育短板，实现本科院校在地市全覆盖，自2017年起，广东先后在云浮、河源、清远启动省属本科高校分校区的建设，包括广东药科大学云浮校区、广东技术师范大学河源校区和广东金融学院清远校区。

2018年，省民建、省致公党提出“关于加快推进粤东西北六市新建本科高校进程，破解广东区域发展不平衡瓶颈”系列提案（第20180160号、第20180146号）。提案指出，地方高校特别是本科高校，在服务创新驱动发展战略以及地方经济社会发展方面具有重要作用。然而，粤东西北地区与珠三角地区在高等教育发展方面存在较大差距。

当时的统计数据显示，广东64所本科高校中，珠三角地区共有54所，粤东西北地区只有10所，数量与质量均明显落后于珠三角地区。基于此，系列提案呼吁，采取多种措施，重点扶持粤东西北地区未建本科高校的地级市建设本科高校。

随后，省政协牵头组织政协委员和有关单位负责人，到揭阳、河源等地进行深入调研考察。2020年9月，省政协召开该系列提案办理情况“回头看”座谈会，持续关注和支持粤东西北六市新建本科高校工作，全力推动提案办理落地见效。

2019年11月，经省政府同意，省教育厅联合省发改委、省财政厅印发《加快推进粤东粤西粤北地区新建迁建高校建设行动计划》，明确建设阳江市本科高校（筹）、揭阳市本科高校（筹）、汕尾市本科高校（筹）3所本科院校，加大财政支持，加快人才引进，并分别由华南理工大学、广东工业大学、深圳大学进行对口帮扶。

粤东西北新建本科高校工作，驶上了快车道。

已有两所高校建成招生

今年4月17日，揭阳滨海新区，挖掘机、铲车有序工作，工地忙碌起来。一所全新大学——揭阳市本科高校（筹）正式开工建设，计划2021年秋季招生，建设周期仅需15个月！

依山傍海，风光旖旎，建成后的揭阳市本科高校，将使揭阳人民圆了“大学梦”，立足揭阳、根植粤东、面向广东、服务湾区、辐射全国，培养具备良好职业道德、较全面专业素养、较强实践能力与创新创业意识的高素质应用型人才。

提案办理既看过程，也注重实效。如今距提案提出已有两年多时间，粤东西北本科高校建设整体进展如何？

笔者了解到，得益于提案承办单位、各相关部门和各相关地市的高度重视、共同努力，提案办理取得了阶段性成效。

广东药科大学云浮校区已于2018年正式设立，同年秋季招生。广东技术师范大学河源校区今年10月迎新，首批26个专业的4130名本科新生已入驻。

此外，广东金融学院清远校区规划占地面积1385亩，各项工作正稳步推进，计划设置金融科技、艺术与设计等新兴交叉学科。阳江市本科高校（筹）规划占地面积3500亩，于2019年11月开工，首期项目的理工楼、实验楼、管理楼、图书馆、综合楼等建筑主体已封顶；汕尾市本科高校（筹）规划校园占地面积2000亩，今年6月开工，项目土地清表工作基本完成。上述本科高校都将力争在2021年建成招生，希望打造成为地方推动创新驱动发展、产学研融合发展、经济高质量发展的大平台。

“提案的主要目的是加快推进广东高等教育协调发展，高质量建设‘一核一带一区’。经过两年多的办理，效果明显，我们很满意。”省政协常委、致公党广东省委会专职副主委黄小彪表示。

多方继续努力 把好事办好

当前人民生活水平显著提高，高等教育进入普及化阶段，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，建设高质量教育体系。提高高等教育质量，分类建设一流大学和一流学科，加快培养理工农医类专业紧缺人才。

粤东西北六市新建本科高校可谓正逢其时，但也存在一些困难需要克服，一是地方财政资金筹措压力大，二是人才引进有难度。

省财政厅党组成员、总会计师刘云梅表示，系列提案共提及云浮、河源、清远、揭阳、汕尾及阳江六个地级市，省财政将给予33亿元补助，支持六地市本科高校建设。截至今年9月，省级财政已安排补助资金20.15亿元。

省教育厅副厅长那佳表示，教育厅下一步将会同省财政厅等省直部门指导有关地市做实做细项目前期工作和基建程序，争取更多债券资金支持；帮助新设高校加强师资队伍建设，选派教师团队到新设高校任教、补充师资；帮助新设高校确定首批设置的学科专业和人才培养方案，选派合适的专业带头人担任新设高校专业带头人。

省政协常委、民建广东省委会专职副主委兼秘书长欧壮喆建议，加快建设步伐，确保如期全面招生；提高办学质量，增强高校自我造血自我发展的能力；融入地方发展，理顺校地关系，实现合作共赢。

“尽力而为，量力而行，多管齐下，政府兜底。”省政协委员、广东技术师范大学原党委书记陈韶给出了16字建议。他认为，要进一步明确这些新建本科高校的办学定位，不一定一开始就要建高水平大学，但一定要高质量，要建设应用型大学。同时，可以将有特色的研究院、硕士点等放到这些高校，吸引教师和学生。

“兴办教育是利国利民的大事业，需要社会各方面的支持。要把粤东西北六市新建本科高校的好事办好，把该系列提案办出成效，还需要大家多方继续努力。”省政协有关负责同志表示，办好粤东西北六市本科高校，既是当地市的事，也是全省的事；既是教育部门的事，也是相关部门的事，是全社会都关心的事。众人拾柴火焰高，接下来，要进一步提高认识，切实增强紧迫感和使命感，共同推进相关工作。省有关部门之间，省市之间，当地市与合作高校之间，政府部门与省各民主党派和省政协委员之间要加强沟通协商，集思广益；要狠抓落实，立足当地，着眼未来，因地制宜，办出有自己特色的本科高校；省政协要充分发挥专门协商机构作用，完善提案平台服务功能，通过提案、视察、专题调研等形式持续关注、推动粤东西北六市新建本科高校工作，把这项功在当代、利在千秋的事业办好。