梓文励志奖学金助力暨大学子逐梦世界

他们心中都有一个共同的愿望——多看看这个世界。

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南方网讯 （记者/杨智明）年末，广州寒风袭人，而对于一群学子来说，他们心底流淌着一股暖意。暨南大学奥园教育发展基金“梓文励志奖学金”首次颁奖即将举行，在这个特殊的时刻，受助学生们更加心怀感恩。

线博豪、刘若冰、刘涛是国外交流专项奖金的获得者，揣着这份来之不易的奖金，回望自己的求学点滴，他们充满自信与淡定，他们心中都有一个共同的愿望——多看看这个世界。

“对于整个世界有说不完的好奇心”

大四准毕业生线博豪本来计划出国读研，但是因为疫情，暂时搁置。他计划先留在广州，找一份工作安定下来。

家在西安的他，高考填报志愿，坚持报考暨大。其实，家人当时舍不得他跑这么远路，想他留在家乡。他当时有一股劲，想到外面的世界看看。初来广州，他要学会适应气候的炎热以及语言的不通，而且第一次过集体宿舍生活，处理起日常的交际关系，性格偏内向的他显得小心翼翼。

回忆起四年大学时光，他用了“快速成长”概括了一番，他觉得自己从懵懂到成熟，性格变得理性、客观、外向。同时，他内心对探知世界的追求也变得更加笃定。

临近毕业，他给师弟师妹们留下寄语，“很多事情并没有你想象的那么艰难，抑或很简单，不要畏葸不前，踌躇和等待是我们成年之后才学会的词语，因为有所顾忌才会放弃开始。我希望你们能够重拾少年时的那种无畏和果敢，对于整个世界要有说不完的好奇心。”

他引用顾城的诗勉励自己，“你说，你不爱种花，因为害怕看见花一片片的凋落；所以，为了避免一切结束，你拒绝了所有的开始。”

从这些可以看到这位经济系学生身上，除了炼成的理性，还有一种思辨的细腻，并富有人文情怀。课余时间的他，更习惯于静静地看一部文艺片，思考现实，探讨终极的人生问题。他对这个世界有说不完的好奇心。

线博豪

他梦想着将来有一天能在美国华尔街上下班，成为一名金融分析师。这一次，他能获得国外交流专项奖金，也是源于他参加了由暨南大学和CIS机构合作的PBL科研课题项目。

“我从这次经历中学到了很多，不仅仅是有关金融领域和数学理论的知识，也学到了现实世界的市场态势，与此同时，我也认识了许许多多志同道合的小伙伴”，他补充说，这是一场不一样的修行。

喜欢经济学的他，在资产价格变动、收益率等流动的数据面前，他说道：“经济学有很多有趣的地方。”这一切，在他心中已经描绘成一幅具象的走势图，甚至他已经走进数据背后的故事。

此次获得奖学金，让他更加有动力去坚持做有价值的事情。郭梓文先生的慷慨资助，让他看到这个世界的爱。

午饭时间，走过饭堂附近张挂的支教招募通知，他心中的爱心火苗也被点燃。

“交流让我们的心更紧密地联系在一起”

今年读大三的刘若冰一直很忙碌。特别是今年夏天第一次参加国外交流项目，刚好撞上期末考试，她每天都泡在书海里，合理地规划好时间，攻克一个个难关。

她所参加的国外交流项目叫UCLA线上数据科学项目，由加州大学洛杉矶分校举办，共有五门课程，修完课程后可获得美国数据工程师的认证证书，含金量极高。

而刘若冰非计算机或数学专业出身，加上线上课堂全英文授课，她需要恶补计算机、数学、概率论、专业英语等知识。通过这次交流项目，她掌握了数据科学基础知识的同时，也跟海外同学建立了深厚的友谊，“跨地域、跨文化的交流让我们的心更紧密地联系在一起。”

刘若冰

探索未知，一直是刘若冰的兴趣所在，屠呦呦院士就是她学习的榜样；她也希望自己有一天能成为科研界的一份子。生物学专业的她极大培养了自己的动手能力与观察能力，因为热爱，她将来想继续深造，从事跟生物医药相关的工作;“用知识与技术为行业做贡献，研发更多的药物，治愈更多病人”，她给自己立下誓言。

远离家乡安徽，前来广州求学，刘若冰喜欢广州的开放、多元与包容，打开了她的视野。跑步是她喜欢的一项运动，跑过清晨与黄昏，有些时候，她心里在默念某一个词汇或某一条公式，她也在一步步接近梦想。

身为奖学金的获得者，她也想成为像奥园集团创始人郭梓文先生这样有情怀的人。

刘若冰加入了学校的生态环保队、志愿者服务队，利用课余时间，去宣传废物回收利用知识，以及教小学生学科学和英语。她意识到，教育是人类的根本，公益是爱的传递载体，只要人人都能献出一点爱，明天会更好。

“向世界传播中国优秀传统文化”

出生于河北的刘涛，对家乡的评剧、梆子充满感情;他对戏曲文化的涉猎不止于此，晋剧、秦腔、豫剧等其他剧种也在他的欣赏之列。他觉得，这些剧种虽然声腔上有区别，但是文化内涵是相通的。

他在学生中也带头传播中华优秀传统文化，他计划明年着手研究中华戏曲文化的传播方式，看看哪一种传播方式更受海内外观众的欢迎。

此次，他获得奥园教育基金国外专项奖金，与他参加联合国青年领袖班学习相关;通过交流活动，他收获颇丰，不仅学习到可持续发展管理能力，也锻炼了跨文化交际能力。

刘涛

“打破舒适区”，他不断地挑战自己。课堂内的学习夯实他的知识基础，而这些课外实践活动扩宽了他的视野，让他变得更加自信。在扎根社会生活的过程中，他更懂得担当背后的意义，他还计划继续参加大学生创新创业项目，关注脱贫攻坚一线。

他去年曾随队“三下乡”，前往云南省楚雄州大姚县石羊镇调研家庭教育问题，被乡村老师的坚守所感动，也看到当地大力保护传统文化，通过文旅项目拉动经济发展，他感受到一种力量与智慧。

清晨，可以看到刘涛晨读的身影，他诵读的或是某一个中华戏曲文本，或是英文版的叙述学理论，他不断地汲取文化滋养。他也会参加一些志愿者活动，尽其所能将这些知识文化传播给更多人。

线博豪、刘若冰、刘涛三位学生是暨南大学奥园教育发展基金获奖者的代表，奖项授予他们，对他们是一种莫大的激励，助力他们打开眼界、探知世界。

据暨大对外联络处处长、教育发展基金会秘书长梁燕介绍，多年来，中国奥园集团积极履行社会责任，暨南大学校友郭梓文先生始终心系杏坛，情牵暨南。自2006年至今，中国奥园集团多次向暨南大学捐赠公益基金，已累计捐赠逾3200万元。特别是在2019年，中国奥园集团捐赠2000万元设立“暨南大学奥园教育发展基金”，用公益力量助力学校一流人才的培养，开拓学生视野，提升学生学术研究水平，培养造就一批具有国际视野和竞争力的高素质创新人才。该基金是迄今暨大学生奖励金额最高、覆盖面最广、管理最规范、影响力最深远的教育基金。

谈起国外交流专项的设置，暨南大学国外交流合作处处长蒲若茜说，这将支持学生走出去，去到世界名校，体验高水平教育的成果，让年轻人多走出去看看世界的机会。她同时寄语学生们：“抓住机会 ，走向更高的平台，让视野更开阔，胸怀更远大，将来有能力也像校友郭梓文先生回馈母校!”