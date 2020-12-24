广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

梓文励志奖学金助力暨大学子逐梦世界

2020-12-24 14:51 来源：南方网
字号减小 字号增大
.

　　南方网讯 （记者/杨智明）年末，广州寒风袭人，而对于一群学子来说，他们心底流淌着一股暖意。暨南大学奥园教育发展基金“梓文励志奖学金”首次颁奖即将举行，在这个特殊的时刻，受助学生们更加心怀感恩。

　　线博豪、刘若冰、刘涛是国外交流专项奖金的获得者，揣着这份来之不易的奖金，回望自己的求学点滴，他们充满自信与淡定，他们心中都有一个共同的愿望——多看看这个世界。

　　“对于整个世界有说不完的好奇心”

　　大四准毕业生线博豪本来计划出国读研，但是因为疫情，暂时搁置。他计划先留在广州，找一份工作安定下来。

　　家在西安的他，高考填报志愿，坚持报考暨大。其实，家人当时舍不得他跑这么远路，想他留在家乡。他当时有一股劲，想到外面的世界看看。初来广州，他要学会适应气候的炎热以及语言的不通，而且第一次过集体宿舍生活，处理起日常的交际关系，性格偏内向的他显得小心翼翼。

　　回忆起四年大学时光，他用了“快速成长”概括了一番，他觉得自己从懵懂到成熟，性格变得理性、客观、外向。同时，他内心对探知世界的追求也变得更加笃定。

　　临近毕业，他给师弟师妹们留下寄语，“很多事情并没有你想象的那么艰难，抑或很简单，不要畏葸不前，踌躇和等待是我们成年之后才学会的词语，因为有所顾忌才会放弃开始。我希望你们能够重拾少年时的那种无畏和果敢，对于整个世界要有说不完的好奇心。”

　　他引用顾城的诗勉励自己，“你说，你不爱种花，因为害怕看见花一片片的凋落；所以，为了避免一切结束，你拒绝了所有的开始。”

　　从这些可以看到这位经济系学生身上，除了炼成的理性，还有一种思辨的细腻，并富有人文情怀。课余时间的他，更习惯于静静地看一部文艺片，思考现实，探讨终极的人生问题。他对这个世界有说不完的好奇心。

线博豪

　　他梦想着将来有一天能在美国华尔街上下班，成为一名金融分析师。这一次，他能获得国外交流专项奖金，也是源于他参加了由暨南大学和CIS机构合作的PBL科研课题项目。

　　“我从这次经历中学到了很多，不仅仅是有关金融领域和数学理论的知识，也学到了现实世界的市场态势，与此同时，我也认识了许许多多志同道合的小伙伴”，他补充说，这是一场不一样的修行。

　　喜欢经济学的他，在资产价格变动、收益率等流动的数据面前，他说道：“经济学有很多有趣的地方。”这一切，在他心中已经描绘成一幅具象的走势图，甚至他已经走进数据背后的故事。

　　此次获得奖学金，让他更加有动力去坚持做有价值的事情。郭梓文先生的慷慨资助，让他看到这个世界的爱。

　　午饭时间，走过饭堂附近张挂的支教招募通知，他心中的爱心火苗也被点燃。

　　“交流让我们的心更紧密地联系在一起”

　　今年读大三的刘若冰一直很忙碌。特别是今年夏天第一次参加国外交流项目，刚好撞上期末考试，她每天都泡在书海里，合理地规划好时间，攻克一个个难关。

　　她所参加的国外交流项目叫UCLA线上数据科学项目，由加州大学洛杉矶分校举办，共有五门课程，修完课程后可获得美国数据工程师的认证证书，含金量极高。

　　而刘若冰非计算机或数学专业出身，加上线上课堂全英文授课，她需要恶补计算机、数学、概率论、专业英语等知识。通过这次交流项目，她掌握了数据科学基础知识的同时，也跟海外同学建立了深厚的友谊，“跨地域、跨文化的交流让我们的心更紧密地联系在一起。”

刘若冰

　　探索未知，一直是刘若冰的兴趣所在，屠呦呦院士就是她学习的榜样；她也希望自己有一天能成为科研界的一份子。生物学专业的她极大培养了自己的动手能力与观察能力，因为热爱，她将来想继续深造，从事跟生物医药相关的工作;“用知识与技术为行业做贡献，研发更多的药物，治愈更多病人”，她给自己立下誓言。

　　远离家乡安徽，前来广州求学，刘若冰喜欢广州的开放、多元与包容，打开了她的视野。跑步是她喜欢的一项运动，跑过清晨与黄昏，有些时候，她心里在默念某一个词汇或某一条公式，她也在一步步接近梦想。

　　身为奖学金的获得者，她也想成为像奥园集团创始人郭梓文先生这样有情怀的人。

　　刘若冰加入了学校的生态环保队、志愿者服务队，利用课余时间，去宣传废物回收利用知识，以及教小学生学科学和英语。她意识到，教育是人类的根本，公益是爱的传递载体，只要人人都能献出一点爱，明天会更好。

　　“向世界传播中国优秀传统文化”

　　出生于河北的刘涛，对家乡的评剧、梆子充满感情;他对戏曲文化的涉猎不止于此，晋剧、秦腔、豫剧等其他剧种也在他的欣赏之列。他觉得，这些剧种虽然声腔上有区别，但是文化内涵是相通的。

　　他在学生中也带头传播中华优秀传统文化，他计划明年着手研究中华戏曲文化的传播方式，看看哪一种传播方式更受海内外观众的欢迎。

　　此次，他获得奥园教育基金国外专项奖金，与他参加联合国青年领袖班学习相关;通过交流活动，他收获颇丰，不仅学习到可持续发展管理能力，也锻炼了跨文化交际能力。

刘涛

　　“打破舒适区”，他不断地挑战自己。课堂内的学习夯实他的知识基础，而这些课外实践活动扩宽了他的视野，让他变得更加自信。在扎根社会生活的过程中，他更懂得担当背后的意义，他还计划继续参加大学生创新创业项目，关注脱贫攻坚一线。

　　他去年曾随队“三下乡”，前往云南省楚雄州大姚县石羊镇调研家庭教育问题，被乡村老师的坚守所感动，也看到当地大力保护传统文化，通过文旅项目拉动经济发展，他感受到一种力量与智慧。

　　清晨，可以看到刘涛晨读的身影，他诵读的或是某一个中华戏曲文本，或是英文版的叙述学理论，他不断地汲取文化滋养。他也会参加一些志愿者活动，尽其所能将这些知识文化传播给更多人。

　　线博豪、刘若冰、刘涛三位学生是暨南大学奥园教育发展基金获奖者的代表，奖项授予他们，对他们是一种莫大的激励，助力他们打开眼界、探知世界。

　　据暨大对外联络处处长、教育发展基金会秘书长梁燕介绍，多年来，中国奥园集团积极履行社会责任，暨南大学校友郭梓文先生始终心系杏坛，情牵暨南。自2006年至今，中国奥园集团多次向暨南大学捐赠公益基金，已累计捐赠逾3200万元。特别是在2019年，中国奥园集团捐赠2000万元设立“暨南大学奥园教育发展基金”，用公益力量助力学校一流人才的培养，开拓学生视野，提升学生学术研究水平，培养造就一批具有国际视野和竞争力的高素质创新人才。该基金是迄今暨大学生奖励金额最高、覆盖面最广、管理最规范、影响力最深远的教育基金。

　　谈起国外交流专项的设置，暨南大学国外交流合作处处长蒲若茜说，这将支持学生走出去，去到世界名校，体验高水平教育的成果，让年轻人多走出去看看世界的机会。她同时寄语学生们：“抓住机会 ，走向更高的平台，让视野更开阔，胸怀更远大，将来有能力也像校友郭梓文先生回馈母校!”

编辑： 张霜

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第24期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235