采用学生书法作品作校牌，你遇到过吗？

从学生书法作品中海选，每隔两周一换……湖北省宜昌市一中学采用学生的书法作品作为校牌近日走红网络。记者采访了解到，采用学生书法作品作为校牌是为了鼓励学生发扬传统文化和彰显学校特色，这种做法该校已经坚持了四年。

新华社武汉12月21日电（记者李思远）从学生书法作品中海选，每隔两周一换……湖北省宜昌市一中学采用学生的书法作品作为校牌近日走红网络。记者采访了解到，采用学生书法作品作为校牌是为了鼓励学生发扬传统文化和彰显学校特色，这种做法该校已经坚持了四年。

网络视频显示，12月17日，宜昌市第二十七中学老师和保安将一幅新的校牌悬挂到学校大门边。这幅校牌是该校8年级6班学生范梓欣手写的书法作品，字体潇洒飘逸。

宜昌市第二十七中学专职书法老师代先洲介绍，书法是该校的特色，从2007年开始，书法课就成了学校的校本课程之一。2016年，学校建立了古色古香的书法艺术馆，同时决定用学生的书法作品作为校牌以此激励学生。该校在全校学生中开展作品海选，经过老师筛选和评定，选取优秀的作品作为学校的校牌。

“为了让更多学生作品得到展示，校牌每两周更换一次，轮流展示学生的作品。现在，学生都以书法作品能上校牌而自豪。学校还专门在大门口安装了定制的玻璃外框，避免受到风吹日晒，又可以随时打开更换。”代先洲说。

据了解，书法已经成为宜昌市第二十七中学的一张名片，每年在各类相关比赛中获奖的学生作品多达一两百幅。每到春节，学校都会组织集体写春联等活动。宜昌市第二十七中学校长胡明春说，多年实践表明，书法等传统文化的美育效果明显，学校将继续把书法特色坚持下去。