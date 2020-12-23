广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

学医却不能当医生？怎么回事！

2020-12-23 08:43 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　【选专业】【沟通】【填报技巧】　

　　“孩子想当医生，当初选择志愿的时候我就做主帮他选了医科大学的基础医学专业，结果这个专业毕业不能当医生，只能从事教学科研工作，我现在好后悔啊！孩子想转专业但条件很高，他都开始有厌学情绪了，怎么办？”

　　近日，考考收到家长求助，一位母亲因为没有了解清楚专业对应的职业方向，甚至在志愿填报时帮孩子直接做主敲定专业，导致严重影响到孩子将来的职业发展，这位母亲现在追悔莫及。

　　其实，每个专业所对应的职业方向，每个家长都可以在学校官网、官微等权威渠道大致了解到，还能向行业相关人士取取经，提前做好准备。

　　考考今天也帮大家请教了专家，先一起来学学医科这个门类吧！

　　根据《普通高等学校本科专业目录（2012年）》，医学类下设11个学科大类，包括法医学类、基础医学类、口腔医学类、临床医学类、药学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、中药学类、医学技术类、护理学。

图1 医学类专业设置

　　一般所讲的医生集中在临床医学类，但学医除了看病、做手术，还可以从事临床医疗以外的很多工作，比如制药公司、生物医药公司、康复、美容等单位；还可以到一些相关职业和交叉学科的领域工作，如保险公司的医药核赔师等。另外，医疗保险、医疗器械推广等方面的人才也不乏医学专业的毕业生。

图2 部分医学类专业区别

　　【专家建议】

　　同为医学类专业，但是各专业的研究对象、就业方向、获得的学位类型等都有区别。所以，家长、同学们选科、选专业的时候，一定要针对自己感兴趣的专业类型，清晰了解专业间的区别。

　　一是医学专业不只招收报选物理的学生，报选历史也可报考中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、康复治疗学、护理学等。如：广州中医药大学的中医学既招物理考生，也招历史考生。

　　二是具体分析自身学科情况，根据自己的兴趣、学科能力、高校选科要求，选择最适合自己的学科。

　　出品：南方青春高考季

　　专家顾问：高考志愿规划师 罗慧敏

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第24期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235