学医却不能当医生？怎么回事！

近日，考考收到家长求助，一位母亲因为没有了解清楚专业对应的职业方向，甚至在志愿填报时帮孩子直接做主敲定专业，导致严重影响到孩子将来的职业发展，这位母亲现在追悔莫及。

【选专业】【沟通】【填报技巧】

“孩子想当医生，当初选择志愿的时候我就做主帮他选了医科大学的基础医学专业，结果这个专业毕业不能当医生，只能从事教学科研工作，我现在好后悔啊！孩子想转专业但条件很高，他都开始有厌学情绪了，怎么办？”

近日，考考收到家长求助，一位母亲因为没有了解清楚专业对应的职业方向，甚至在志愿填报时帮孩子直接做主敲定专业，导致严重影响到孩子将来的职业发展，这位母亲现在追悔莫及。

其实，每个专业所对应的职业方向，每个家长都可以在学校官网、官微等权威渠道大致了解到，还能向行业相关人士取取经，提前做好准备。

考考今天也帮大家请教了专家，先一起来学学医科这个门类吧！

根据《普通高等学校本科专业目录（2012年）》，医学类下设11个学科大类，包括法医学类、基础医学类、口腔医学类、临床医学类、药学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、中药学类、医学技术类、护理学。

图1 医学类专业设置

一般所讲的医生集中在临床医学类，但学医除了看病、做手术，还可以从事临床医疗以外的很多工作，比如制药公司、生物医药公司、康复、美容等单位；还可以到一些相关职业和交叉学科的领域工作，如保险公司的医药核赔师等。另外，医疗保险、医疗器械推广等方面的人才也不乏医学专业的毕业生。

图2 部分医学类专业区别

【专家建议】

同为医学类专业，但是各专业的研究对象、就业方向、获得的学位类型等都有区别。所以，家长、同学们选科、选专业的时候，一定要针对自己感兴趣的专业类型，清晰了解专业间的区别。

一是医学专业不只招收报选物理的学生，报选历史也可报考中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、康复治疗学、护理学等。如：广州中医药大学的中医学既招物理考生，也招历史考生。

二是具体分析自身学科情况，根据自己的兴趣、学科能力、高校选科要求，选择最适合自己的学科。

出品：南方青春高考季

专家顾问：高考志愿规划师 罗慧敏