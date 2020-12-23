数学家共聚北师港浸大，智能时代数学教育新趋势

人工智能在深刻影响中小学教育的改革方向，并带来更多的思维方式和行为方式的转变。

后疫情时代，教育技术和人工智能的发展如何影响中小学数学教育？12月19日—20日，由北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（简称北师港浸大，英文简称UIC）、北京师范大学联合主办的“智能时代的中小学数学教育变革研讨会”在珠海举行。

研讨会邀请了8位全国著名数学家、数学教育专家、重点学校校长，以及数学科普、文创推广创新者作主题报告，共同探讨智能时代中小学数学教育面临的机遇与挑战。UIC产学研基地数学体验馆试运营作为分会场亮点活动之一，让不少中小学生沉浸在数学乐趣之中。此外，会议还吸引了200余位来自全国各地的高校及中小学校长、教师，研究生及其他数学爱好者参与，收集论文70余篇。

中国科学院院士、北师港浸大校长汤涛和北京师范大学珠海校区党委书记韦蔚致开幕辞。汤涛提到，本次研讨会是北师港浸大与北京师范大学在数学领域的重大合作，也是对近年来北师港浸大致力于基础教育阶段数学学科普及的回应。后疫情时代对数学教育提出了严峻挑战，同时也将成就全新的机遇。

韦蔚认为，人工智能在深刻影响中小学教育的改革方向，并带来更多的思维方式和行为方式的转变，她期待此类研讨会可以持续举办。开幕式由北师港浸大党委书记、副校长毛亚庆主持。

结合现代科技，发现数学之美

随着科技发展，现代教育技术纷纷走进课堂，信息技术与学科的有机结合，改变了传统教育的模式和方法。现代技术与数学教育是如何深度融合的？在为期两天的研讨会上，涌现了不少新鲜的观点。

汤涛在数学学科建设及数学科普教育方面有丰富的研究经验，他认为目前的数学教育培养了好胜心，但没有带来激发兴趣的好奇心。对于中小学老师和家长来说，要培养有后劲的学生，关键是要培养孩子的好奇心。在主题报告“如何让中学生感受数学之美”中，汤涛校长以发现生活中的数学趣味为切入点，探讨了通过使用科学软件、3D打印、人工智能等先进技术，使数学“看得见、摸得着”。他还提到，希望能与珠海的中学合作，建立有特色的数学博物馆。

南京师范大学附属中学校长葛军认为，随着新课程新高考进程的推进，数学教育应以“立德树人”为目标，用“生长教育”的理念引导学生。他建议数学教育本着引导学生“玩数学”的意旨，激发学生的数学思考与学习动力。他还介绍了数学学习、促进思维生长的实践案例，希望通过对生长数学教育的探索，提高数学基础教育水平，培养出更多的原根创新型人才。

厦门大学陈景润数学特聘教授林亚南则提出数学教育可以引入“益智活动”的观点。目前，国内有关益智游戏和益智玩具走进校园的实践相对而言并不多，通过益智活动让学生发现隐藏其中的数学原理，为数学教育提供了一种新思路。

人大附中联合学校总校副校长周建华认为，教育应该围绕学生发展的核心素养展开。他提到，授课教师应通过有效的提问，为学生创造自主思考、深度学习的机会，提升学生核心素养，从而克服“套路”文化，激发学生学习热情；克服“经验”文化，领悟数学思想方法；克服“魔术”文化，发展学生高阶思维；克服“应试”文化，着眼学生终身发展。

西交利物浦大学应用数学系副教授刘刚认为数学教学应与实际应用紧密结合，他从科普角度介绍数学的直观化、可视化，以及人工智能展览，建议教师可以激励学生发现生活中数学的美感。对于当下热门的STEM教育，他认为应该通过实际动手或者动脑解决问题的过程，感受科技发展，体会艺术美感。

北京师范大学数学科学学院教授曹一鸣指出，智能时代的来临为教育发展提供了新的愿景，关注学生面向未来发展所必须的核心能力，注重能力导向已经形成共识。对于数学学科的教育，曹一鸣指出，应当建立数学学科能力框架，构建数学核心知识图谱，关注核心素养和关键能力的教学与测评，使其真正做到可教、可学、可评。合理运用信息技术，结合数据分析，以便更加客观地反映出学生的能力和素养，从而进行精确的干预和指导。

本次研讨会除了八场主题报告会，还设有分会场，围绕“中小学STEM与跨学科整合”“数学建模及其教学”“中小学数学课程考试与评价”“数学文化、数学史与中小学教学”等主题，组织论文分享等四十八个分组交流活动。

玩转体验馆，发现数学之趣

本次研讨会分会场，围绕“中小学STEM与跨学科整合”“数学建模及其教学”“中小学数学课程考试与评价”“数学文化、数学史与中小学教学”等主题，组织论文分享等四十八个分组交流活动。

作为分会场的特色活动之一，位于港湾一号科创园的UIC产学研基地数学体验馆试运营，举办了《数学文化》期刊推介、Imaginary展览、数感空间站趣味课堂、数学实体模型、益智教玩具等数学科普活动，引导家长与中小学生动手体验，体验数学之趣。不仅现场学生沉浸其中，线上直播的参与率也达到了万余人次。

南方日报记者 姚瑶

通讯员 罗诗冰