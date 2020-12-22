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各地高校即将错峰放寒假 有学校假期超过2个月！

2020-12-22 08:26 来源：中国新闻网 张尼
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　　临近元旦，国内各高校陆续进入期末阶段，学生大军返乡在即。受疫情影响，今年各大高校实施了“错峰”放假，不少高校甚至在12月就开启了寒假模式。

　　这个寒假究竟有何不同？疫情防控部署好了吗？

　　高校实施错峰放假 有学校假期超2个月

　　近期，国内多个省份出现本土新增确诊病例，加之元旦春节临近，作为跨省流动人群的主力军之一，高校在校生寒假放假安排备受关注。

　　针对学校的疫情防控问题，近期，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室印发《关于加强今冬明春校园疫情防控工作的通知》。《通知》要求，各地各校要及早谋划寒假和春季开学安排，统筹常态化疫情防控和教学科研工作。高校坚持“错峰”原则，安排学生分批次有序放假离校，妥善安排留校师生寒假生活。

　　从实际情况来看，与往年不同，今年，各地高校的寒假都拉开了“时间差”，假期长短差别也较大。

　　例如，天津师范大学的寒假在元旦前就会开启，根据学校安排，学生自2020年12月21日至2021年2月27日放寒假，假期超过2个月。

　　根据中国政法大学公布的校历，该校学生从2021年1月9日放寒假，2月28日返校，3月1日正式上课，假期总共有50天之久。

　　中国人民大学的寒假则是从2021年1月18日持续到2月21日；对外经贸大学的寒假开始时间更晚，自2021年1月25日开始，至2月26日结束，2月28日为学生注册日。

　　根据武汉大学发布的公告，该校的放假时间为2021年1月17日至2月23日。复旦大学的寒假开始时间也是2021年1月17日，本科生注册时间为2月28日，研究生注册时间为2月26日。

　　人物同防、封闭管理……防疫措施“不放假”

　　寒假放假在即，各地的教育部门和高校都已开始积极部署假期的疫情防控工作。

　　本月，浙江省教育厅召开了全省教育系统冬季及寒假疫情防控工作会议，部署冬春季校园疫情防控工作。

　　在校园疫情防控工作方面，浙江要求坚持人物同防，全面守住校园大门，继续严格落实校园疫情智控措施，结合实际动态调整校园管控措施，加强校园聚集性活动管理，高度关注进入校园的各类物资特别是进口物资、冷链物资的检查和消毒工作，建立健全学校食堂冷链食品的集中监管、统一消毒检测机制。

　　此外，浙江还要求提前做好寒假和下个学期的工作预案，有序做好学生放假离校工作，继续做好假期留校学生的管理服务工作，加强家校沟通，指导、安排好学生的假期生活；即时掌握师生的健康状况，为新学期开学的研判提供依据。

　　另外，还有省份的教育部门近期对部分学校防疫工作不到位的情况进行“点名”。

　　例如，近期，江西省教育厅、省卫生健康委员会联合召开了视频会议。会上通报了南昌市高新区部分学校防疫物资储备不足，遂川县部分学校未按要求对食堂、洗手间等公共场所定期清理和消杀。

　　会议提出，要严把校门外、校门口、校门内“三道关口”，进一步强化春节假期前后疫情防控。

　　此外，各大高校近期也密集召开工作部署会议，为寒假疫情防控提前敲“警钟”。

　　日前，北京邮电大学召开了寒假校园疫情防控工作部署会。该校强调，要层层压实责任，做好校园封闭管理、学生离校、教学管理、后勤保障、物资储备、值班值守、信息报送等工作，严格离校返校审批纪律，筑牢校园疫情防控防线。

　　首都师范大学此前发布通知明确，师生员工“非必要不出境”。各二级党组织要严格做好教职工出京审批，学生工作部门严格离校备案管理。坚持执行校园相对封闭管理和“返校条件”要求不放松，加强校门“北京健康码”和有效核酸检测阴性证明核验，等等。

　　寒假回家注意这些！

　　入冬以来多地有零星疫情出现，但根据此前国内疾控专家研判，虽然春节期间人员大流动，但只要人群中没有感染者，就不会发生传播范围较广的重大疫情。

　　对于假期返乡出行，疾控专家以及各地教育、卫健等部门也给出了一些出行提示：

　　1、非必要不前往中高风险地区。

　　2、规划好回途路线，简化行程，关注国内中高风险地区变化，途中避免在中高风险地区转乘交通工具，并做好个人防护。

　　3、从国内中高风险地区返乡，关注居住地核酸检测证明等相关要求，到达目的地后主动向居住地所在社区及辖区疾控中心报备相关情况。

　　4、返乡的过程中要做好个人防护，乘坐公共交通工具时全程佩戴好口罩。

　　5、出行注意手卫生，在车站、机场等场所要勤洗手。

　　6、在公共交通工具上要讲究个人卫生，打喷嚏时要捂住口鼻。

　　7、过春节期间要尽量避免去室内人多的密闭空间，减少走亲访友和人数较多的聚集。

　　8、加强自我健康监测，如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等不适症状，应当佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩，立即到就近的定点医院发热门诊就诊，就医过程尽量避免乘坐公共交通工具，就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史，以便于及时排查。

编辑： 罗予岐

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