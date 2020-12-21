乘风破浪的班主任：专业竞技场上展风采

成绩的背后，是她不懈的积累与付出，关于她的优秀故事常被谈起。

南方网讯（记者/杨智明）近日，由广州市教育局主办，市教育研究院、市中小学德育研究与指导中心协办的广州市第八届班主任专业能力大赛顺利举办。该大赛以“立德铸师魂竞技展风采”为主题，老师们都展现了各自的专业风采，赢得一片肯定。

经过激烈的角逐，广园小学陈嘉丽老师凭借扎实的基本功和专业素养，最终获得小学组综合一等奖、班级规划单项一等奖的好成绩。成绩的背后，是她不懈的积累与付出，关于她的优秀故事常被谈起。

陈嘉丽老师在比赛现场（林莉莉摄）

从片区赛走向市赛

她奋战了五个月

讲台上的陈嘉丽老师总给人一种淡定自信的感觉，赛场上的她，过五关斩六将，让人又再次领略到她的风采。

她今年先于9月获得白云区新市片赛小学组一等奖、新市片赛小学组主题班会设计、情景答辩、成长故事叙述三项单项第一名；接着，10月份获得广州白云区赛小学组综合一等奖，并从广州市选拔赛中脱颖而出。

五个月的赛程对于陈嘉丽老师来说，不仅是一场能力的展示，也是一场历练，她犹记得每一个备战的时刻；从课堂走向赛场，她踏出坚实的步伐。

校内选拔阶段，根据比赛要求，她需要通过书面测试、成长故事叙述、主题班会设计、情景答辩四个环节，不同环节考验不同方面的能力。当过多年班主任的她，积累了一定的班级管理经验，从了解学生到引导学生，她形成了一套方法；这些“硬核”技能厚积薄发，在专业大赛中闪闪发亮；特别是面对一个个高难度的情景答辩，她都能对答如流，这源于实力与底气。所以，毫无悬念地，她在校内选拨赛中稳坐第一。

成为乘风破浪的典范

代表团队智慧与力量

回望比赛历程，陈嘉丽老师特别享受过程，并坚信这些经历是一笔财富。学生们也都特别喜欢她，她的勤奋刻苦精神是师生们学习的榜样，成为他们眼中乘风破浪的典范。

一直以来，广园小学努力创造条件让教师们不断锤炼专业技能，鼓励教师们参加各类大赛。据了解，赛前，广园小学开展广园小学班主任专业能力大赛赛前培训。广州白云区名班主任工作室主持人、广州市第七届班主任技能大赛一等奖获得者林莉莉老师担纲赛前培训，详细解读每一个比赛环节。

赛前培训（林莉莉摄）

特别是专题讲座《培育阳光少年奠定七彩人生》，结合实例讲述班级特色文化建设，该讲座深化了班主任们对于班级管理的认识。而这一切，陈嘉丽老师都将其牢牢地铭记在脑海里，并用于具体实践当中。

区赛的现场比拼更为激烈了，四十九位优秀班主任进行了激烈的角逐。据了解，成长故事叙述环节的话题涉及到很多教育难题。陈嘉丽老师从故事为切入点，绘声绘色，引人入胜。情景答辩环节的赛况最为激烈，需要面对班级管理上遇到的棘手问题，陈嘉丽老师依旧淡定自如，迅速抓住关键词对问题作出分析，且能结合教学管理实际对问题进行阐述，获得现场评委专家的高度好评。

陈嘉丽老师的出色表现充分体现教师行业的匠心追求，成为学校探索班主任专业化发展道路的缩影。

教育部印发的《中小学德育工作指南》提出要求，培育、宣传师德标兵、教学骨干和优秀班主任、德育工作者等先进典型，引导教师争做“四有”好教师。

而且，《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。

所以，提升班主任的专业能力，进一步促进班主任的专业化发展，完善优秀班主任选拔和培育机制，加强班主任学习和交流平台建设，显得非常必要。像陈嘉丽老师这样的教育工作者，值得被表扬。