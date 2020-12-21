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聚焦教育评价改革，广东教育评估协会2020年学术年会召开

2020-12-21 08:35 来源：南方都市报 董晓妍 通讯员婷玉珍
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　　12月19日，广东省教育评估协会2020年学术年会在广州举行。本次年会的主旨是贯彻落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》，以“新时代教育评价改革新境界、新体系、新技术”为主题开展研讨。协会会长黄崴教授作“建设高水平教育评估协会，服务教育现代化建设”工作报告，研讨会为期1天，来自全省各地近200位代表参加了年会。

　　教育部职业技术教育中心研究所副所长曾天山教授，北京师范大学高等教育研究院洪成文教授，本会会长、广东培正学院校长黄崴教授，广东技术师范大学副校长许玲教授，华南师范大学政治与公共管理学院院长胡中锋教授等20多位专家学者，围绕学前教育评价、中小学教育评价、职业教育评价、高等教育评价的新理念、新体系、新技术作了主题报告，并和与会代表进行了交流研讨。

　　在本次会议上，专家学者对新时期教育评价改革提出了许多观点。对建立新时代教育评价体系，曾天山指出，贯彻落实教育评价改革总体方案，要以治理能力现代化引领教育高质量发展；就高等教育评价，洪成文认为新时代教育评价需要对高等院校核心竞争力增值赋能，黄崴认为需要树立高层次、高融合、高服务、高开放、高参与的“五高”质量观引领应用型本科高校高质量发展。

　　年会还举行了广东省教育评估协会首届优秀成果奖颁奖仪式。经个人申报，专家评审，经协会常务理事会审议通过，协会共评选出首届优秀成果奖101 项。其中，特等奖2项、一等奖13项、二等奖25项、三等奖30项、优秀奖31项。获奖成果涵盖了教育教学论文、咨询报告、调研报告、著作、教材等。

编辑： 罗予岐

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