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辣条专业“第一班”实操考核！90分才算及格

2020-12-21 08:35 来源：新华社 周楠
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　　新华社长沙12月13日电（记者周楠）全国首个辣条专业班在湖南省岳阳市平江县开班3个月以来，其动态一直颇受社会关注。近日，辣条专业班学生首场实操考核在位于湖南长沙的辣条博物馆进行，学生们需操作精密仪器完成辣条微生物含量、辣条胚体结构和熟化度、辣条过氧化值和酸价检测，还要完成辣条封装、在现场为游客讲解等考核，考试成绩需要达到90分才算通过（考试满分100分）。

　　“1998年平江人在麻辣酱干、麻辣豆筋的基础上创新研制了辣条。”现场，辣条专业班的学生李龙一边手指展板上的图片，一边向游客讲解。他告诉记者，通过这样的实训，能够进一步了解辣条的历史由来、相关工艺，并在讲解过程中与游客交流，了解社会公众对这个行业的期待。

　　在辣条专业班负责食品应用化学授课的苏恕霞老师说，通过实训考核，让辣条专业班学生更深入了解辣条文化和市场消费需求等情况，能够将理论与实践相结合，进一步强化学生们做好健康辣条产品的责任感。

　　全国首个辣条专业班今年9月在湖南省岳阳市平江县开班，这个专业班由平江县职业技术学校与相关辣条生产加工企业共建，首届共招录59名学生，开设挤压膨化机理、食品质量与安全、市场营销等课程，涉及辣条从生产到销售的各个环节。

编辑： 罗予岐

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