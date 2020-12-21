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看纸书、听书……读屏时代，你的阅读方式变了吗？

2020-12-21 08:35 来源：中国新闻网 上官云
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　　“读书之法，在循序而渐进，熟读而精思。” 日前媒体公布的一组数据显示，据中国新闻出版研究院调查统计，北京市2020年居民阅读总指数大幅提高，达到83.62。其中，居民“个人阅读指数”达到87.98。

　　读好书能令人眼界开阔。眼下，人们的阅读方式也有了多种选择：读电子书、听书、看纸书……当你想读书的时候，更青睐哪种？

　　你是“低头族”中的一员吗？

　　环顾四周，候车室、通勤路上，“低头族”似乎随处可见。看电子书、读新闻……对许多人来说，这是消磨碎片时间的一种方式。

　　据中国新闻出版研究院调查统计，北京市2020年居民阅读总指数大幅提高，达到83.62。其中，居民“个人阅读指数”达到87.98；未成年人人均图书阅读量达到12.23本。

　　今年早些时候，第十七次全国国民阅读调查报告主要成果公布。数据显示，2019年中国成年国民的综合阅读率为81.1%，较2018年的80.8%提升了0.3个百分点。

　　另外，仔细分析，数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等)的接触率为79.3%，较2018年的76.2%上升了3.1个百分点。

　　数字化阅读的发展，提升了国民综合阅读率和数字化阅读方式接触率，整体阅读人群持续增加，但也带来了纸质阅读率增长放缓的新趋势。

　　“最喜欢读纸书的质感”

　　和身边人比起来，“90后”陶敏的阅读方式显得有点“跟不上潮流”。

　　陶敏发现，身边有很多人都在看电子书，也有人喜欢听书，确实将闲散的时间利用了起来，但她一直不习惯这样的阅读方式。

　　“我喜欢写东西，看到书里喜欢的段落或者内容，习惯圈圈画画，在纸上记录感受。”她有时候也会写一写读后感或者短评，对她而言，这是一种记录。

　　家里的每一本藏书，也是她精心选择的。担心书弄丢，陶敏给自己买的书都做了编号，比如记下书名、购买地点以及购买日期等等。书偶尔有破损，也会认真修补。

　　“有人看书折页做记录，我也受不了。”她至今比较抗拒看电子书，“单纯阅读时，我更喜欢纸书的那种质感。”

　　“我喜欢买书，但爱看电子书”

　　“在快节奏的社会，随时随地都可以读起来才是获取知识有效的方式。”“80后”涂菲如此概括自己的阅读方式，“所以，我习惯看电子书。”

　　因为喜欢买书，每次搬家，份量不轻的藏书都让人有些怵头，“有时收藏书像是松鼠囤松果，辛苦收集那么多，但一个冬天吃掉的是很少的一部分。”涂菲解释。

　　她下载了阅读软件和各种阅读客户端，“等人的空闲可以看书。但太厚的纸书没法带；电子书的话，即使只带手机出门，也能愉快地在起码五六本书中选择吧。”

　　“也可以看当时的心情，选一本电子书读。外文书可以随时屏幕取词翻译。”她调侃道，“都说买书如山倒，读书如抽丝，那看电子书能让抽丝抽得更快一点吧。”

　　阅读方式“更新”带来的改变

　　简单归纳的话，除了看纸质书、电子书之外，有人认为，听书也是一种阅读的方法。涂菲说，老年人很喜欢听书，特别是开车的时候，这也是一种消遣。

　　第十七次全国国民阅读调查报告主要成果显示，2019年，中国有三成以上(31.2%)的国民有听书习惯。其中，成年国民的听书率为30.3%。

　　人们可选择的阅读方式多了，类似“碎片阅读”的话题近几年也出现得越来越多。有人感叹纸质书正在失去市场，也有人觉得不用过分焦虑，无非是获取知识的方式变了。

　　针对“浅阅读”，中国新闻出版研究院出版研究所所长徐升国表示，数字化阅读方式中会有“碎片化”内容，但也有使用电子阅读器等读书的情况，“浅”与“深”的阅读同时存在。

　　如此说来，更值得关注的是阅读本身。陶敏觉得，不同阅读方式只是介质不同，重要的是读到好书时的获得感和满足感，“肯多拿出时间看看书，就值得鼓励。”

　　(应受访者要求，陶敏、涂菲为化名)

编辑： 罗予岐

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