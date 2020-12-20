中山启动互联网环境下基础教育教学改革，99所学校已申请

为加快推进教育教学信息化，促进教育优质均衡发展，12月18日，中山市互联网环境下基础教育教学改革实验市启动仪式在中山市教育和体育局举行。

为加快推进教育教学信息化，促进教育优质均衡发展，12月18日，中山市互联网环境下基础教育教学改革实验市启动仪式在中山市教育和体育局举行。据悉，截至2020年12月，中山已有24个镇区99所学校申请首批教改实验校。

全市民办学校获800万元教育补贴

今年6月，中山获批创建互联网环境下教育教学改革实验市；8月，中山市教体局印发《关于报送互联网环境下基础教育教学改革实验校的通知》，要求在全市各镇区、市直属学校建设互联网环境下基础教育教学改革实验区。

“作为广东省互联网环境下基础教育教学改革首个市级实验区，中山担负着‘先行先试、以点带面，探索区域教学改革推进策略和治理模式，实现区域育人教育的整体提升’的教改任务。” 会上，中山市人民政府副秘书长雷继敏发言表示，中山市互联网环境下基础教育教学改革实验市的启动，标志着中山市基础教育教学改革在信息化应用和推进全市义务教育均衡化方面迈上一个新的台

中市教体局根据省教厅的总体部署，计划用三年时间实现义务教育学段教育教学改革全覆盖。雷继敏说，今年中山对全市民办学校给予800万元的教育补贴经费，合计补贴民办学校59所，班级785个，覆盖率达到全市民办学校的80%；公办学校由各镇街进行补贴，各镇街开展实验校的覆盖率达到95.8%。中山市对公、民办学校实施一体化补贴，公民办学校同步铺开教改实验，将有效提升全市民办学校教育教学水平和质量，全面促进中山市基础教育优质均衡发展。

民办教育是中山基础教育的重要组成部分，可有效解决大量异地务工人员随迁子女入学难题。然而，中山民办教育在稳步发展的同时却存在基础设施落后、师资力量薄弱、教学质量参差不齐、可持续发展力不足等短板。本次互联网环境下基础教育教学改革实验，中山鼓励民办学校加快推进教育教学信息化。

“实验区教改实验不是秀公开课，而是要进行常态化教学，进行目标明确的教学改革，探索信息技术环境下的新型教学模式。” 雷继敏希望实验校领导和老师要提高政治站位和思想认识，不忘初心，全力做好实验区教改实验，加速实现“课堂革命”，以推动中山教育优质均衡发展。

教改实验校同乐小学分享经验

在启动大会上，东升镇同乐小学校长冼学峰分享了该校的教育教学改革成果与经验：经过一年多的试验改革，该校师生关系发生改变，由过去教师一人独唱变为学生轮流主讲，大大活跃了课堂教学气氛，逐步提高了课堂教学效率。

据悉，东升镇文体教育局成立了“爱种子”项目推进领导小组，为实验班级每班投入6000元的专项经费，并重新配置了教学一体机。面向信息时代，东升智慧课堂改革重点以两种方式推进：一是中学以平板电脑为载体的智慧课堂改革实践；二是小学以“爱种子”项目为抓手的智慧课堂建设。

“爱种子”项目确立后，同乐小学专门制定了项目推进方案，学校教导处有计划、有目的地统筹安排实验教师外出观摩学习、开展专题培训、集体备课、主题研讨、课堂展示和评比等活动，多次邀请平台开发的能龙公司教研部的老师到校进行项目开展的技术指导。

冼学峰表示，同乐小学以“合教育”理念推进各项工作，通过打造“合校园”，构建“合文化”，培养“合教师”，实施“合课程”，创建优质精品学校。一是“爱种子”课改融合多种教学手段。以往学校的课堂通常是教师用PPT课件上课，引进“爱种子”项目之后，多了一个资源庞大的教学平台，视频、音频、图片、微课、题库等一应俱全。二是“爱种子”课改融合多种教学方法。引导广大教师通过设计新课导学实现自主学习，通过引入小组合作学习实现互动探究等。三是“爱种子”课改融合课程开发。项目与学科国家课程校本化实施的二次开发融合起来，指导广大教师利用项目平台丰富的学习资源，填补课程标准与教材之间的落差，让学生通过丰富的学习资源进行知识构建。四是“爱种子”课改融合多种展示平台。学校举办“合乐杯”爱种子课堂教学大赛、“爱种子”课改征文大赛、“爱种子”课改交流活动等，推动课改向纵深发展。

出席活动的领导嘉宾还有广东省教育厅基础教育与信息化处副处长赵琦、中山市教育和体育局副局长黎国喜、广东省基础教育与信息化研究院副院长叶惠文、广东能龙教育董事长余敬龙，以及全市各镇街分管领导、教育事务指导中心主任。

会议最后，叶惠文为实验校教师们作互联网环境下基础教育教学改革实验项目培训。

南方日报记者 廖冰莹