学位与研究生教育学会师范类年会在华师召开

中国学位与研究生教育学会师范类工作委员会2020年学术年会在华南师范大学召开。来自全国60多所研究生培养单位的150多名专家共商师范类研究生教育发展议题。

12月16日至19日，中国学位与研究生教育学会师范类工作委员会2020年学术年会在华南师范大学召开。来自全国60多所研究生培养单位的150多名专家共商师范类研究生教育发展议题。

在开幕式上，华南师范大学副校长沈文淮介绍华师在学科建设、学位与研究生教育方面成绩，并表示在新中国成立以来的首次全国研究生教育会议召开的背景下，年会将推进师范类高校研究生教育改革创新，推动新时代研究生教育高质量发展。

广东省学位委员会办公室副主任张伟民表示，省教育厅始终将学位与研究生教育作为重点工作紧抓不懈，围绕全面加强思想政治教育，优化学科专业结构，深化教育综合改革，强化导师队伍建设等方面精准发力。

中国学位与研究生教育学会副秘书长赵忠升表示，希望借助年会的交流平台，积极建言献策，分享经验，为师范类高校研究生教育的创新发展贡献智慧。

在大会主题报告环节，华东师范大学研究生院常务副院长张文、东北师范大学研究生院院长邬志辉、师范类工作委员会副主任丁凡、西北师范大学副校长王顶明、福建师范大学研究生院常务副院长李步洪、清华大学教育研究院副教授王传毅、同济大学研究生院副院长章小清、华师研究生院常务副院长张卫以及同方知网数字出版技术股份有限公司增值信息服务事业部总经理孙维勇分别从新时代研究生教育改革、博士生培养综合改革、高层次拔尖创新人才培养、学位论文质量监控以及贯彻落实全国研究生教育会议精神等方面作了大会报告，分享了学位与研究生教育质量管理的成功经验。

12月18日上午，各与会代表围绕全面提升新时代研究生教育质量这一主题，从提高研究生生源质量、优化研究生人才培养方案、提高研究生学位授予质量、加强研究生导师主体责任等主题进行分组讨论。各小组组长就研讨内容向大会作了主题汇报。

该年会进一步落实全国研究生教育会议精神，推进师范类高校研究生教育改革创新，培养高层次的创新型人才。同时，会议加强了华师与全国各师范类高校之间研究生教育与管理经验的学习和交流，对学校创新研究生培养模式、提高研究生人才培养质量、开创研究生教育新局面起到积极作用。

南方日报记者 姚瑶