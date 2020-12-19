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广州番禺首家政校合作举办的幼儿园来了！可开设18个班

2020-12-19 08:46 来源：南方网
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　　番禺首家政校合作举办的幼儿园来了！12月15日，广东女子职业技术学院番禺附属幼儿园举行开园仪式，该园是番禺第一所政校合作举办的幼儿园，由广东女子职业技术学院(简称“女子学院”)与番禺区教育局共管共建，双方将通过“校地共管、品牌共用、人才共育、课题共研、特色共创”的方式为幼儿园的发展提供保障。

　　可开设18个幼儿班

　　女子学院番禺附属幼儿园是一所新型公办性质幼儿园，位于广州市番禺区石楼镇亚运南路3号，占地面积7532平方米，总建筑面积5100平方米，可开设18个幼儿班。园内设有综合音乐室、感统室、美术室、木工坊、绘本馆等多功能室，设施配套齐全。

　　该园确立了“自在自然，顺性而育”的办园理念，即遵从幼儿教育的基本规律和幼儿身心发展规律，尊重幼儿的天性，实施以幼儿发展为本的教育。该园将充分利用番禺特有的水乡文化及园所周边资源，构建园本课程和教育模式，实施高品质的幼儿教育服务。

　　“女子学院番禺附属幼儿园最大的优势就是师资，其次是教科研。幼儿园要发展，必须要有教科研的引领。”番禺区教育局局长曾敏说，在去小学化的前提下，幼儿园要做好对孩童的认知启蒙、更好地触摸孩子的心灵，就必须要有科研的带动。而在女子学院番禺附属幼儿园的开办中，高校与幼儿园建立互惠共生的合作关系，能起到科研引领的效果。广东女子职业技术学院将为幼儿园人才培养、园本建设与管理等提供理论支持和强大后劲，幼儿园则为高校学生提供实践基地。

　　“女子学院学前教育专业已有30多年的办学历史,师资力量雄厚,人才培养成效突出，是广东省首批品牌专业，教育部认定的骨干专业，最近以学前教育牵头的专业群被确定为广东省高水平建设专业群。” 广东女子职业技术学院党委书记周佑英说，女子学院具有开办幼儿园的良好条件。建设番禺附属幼儿园，既有利于教师的专业发展和社会服务能力提升，也有利于学前专业的人才培养，更有利于缓解当地群众对优质幼教资源的需求。

　　“番禺附属幼儿园享有女子学院得天独厚的人文资源与优质教育资源，对帮助幼儿园教师提升理论研究水平，合作开展课题研究等方面具有独特优势。”广东女子职业技术学院副校长何文华说，通过政校合作，女子学院学前教育专业与幼儿园优势互补、资源共享，培养造就一批实践研究型教师，提升幼儿园办学水平，为所在区域提供优质幼教学位和高水平幼儿教育服务，带动幼教创新发展。

　　番禺已完成学前教育“5080”目标

　　女子学院番禺附属幼儿园的开设，将助力实现“幼有所育”“幼有优育”。

　　让适龄幼儿入园不难不贵，是必须破解的难题。早在2018年8月，广东省人民政府办公厅下发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》，提出到2020年全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上。2019年6月，广州市人民政府办公厅印发《广州市促进学前教育普惠健康发展行动方案的通知》，提出到2020年完成学前教育“5080”目标。

　　曾敏介绍，番禺区已完成学前教育“5080”目标。在创新模式方面，番禺区多渠道举办公办幼儿园。印发《番禺区创新改革公办幼儿园管理模式的方案》，通过政府购买管理服务和委托管理的方式，将产权属于教育部门的小区民办园转制为公办园，鼓励符合资质的社会团体或个人承接管理公办性质幼儿园，目前已与高校、国企、地产开发商等合作开办公办性质的小区配套幼儿园。

　　“同时，番禺区积极挖潜，分类做好村集体对外出租的民办幼儿园回收工作。”曾敏介绍，番禺区通过将出租的民办园回收和旧村改造规划公办园建设的方式，分类推动村集体公办幼儿园扩充。2019年至2021年，番禺区将有21个旧村进行全面规划改造。旧村改造规划新增20所公办幼儿园，根据用地及建设情况分期分批推进实施，大幅提升城乡学前教育整体水平。

　　来源：南方+

　　记者：马立敏 实习生 蔡楚萍

　　通讯员：张洁清

编辑： 张霜

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