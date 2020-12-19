顺德一中(南校区)启用，教学管理与顺德一中无缝对接

12月18日，佛山市顺德区第一中学(南校区)举行启用仪式。

12月18日，佛山市顺德区第一中学(南校区)举行启用仪式。作为顺德一中位于顺德高新区的分校区，该校区与顺德一中实施教育教学上的联动统一、管理上的无缝对接，打造品牌标杆初中，引领全区初中教育质量提升。

顺德一中(南校区)占地面积8.7万平方米，办学规模为72个教学班，是一所由顺德高新区投资12亿元筹建的高标准区属完全中学。作为顺德初中“壮腰工程”的生力军，学校现代化教室、千人礼堂、创客室、图书馆、智慧饭堂、VR室、游泳池和篮球馆等先进设备。

其中学校教室安装了录播设备、纳米黑板、空调等设备。学生宿舍可满足3600名学生住宿需求，每间宿舍可住6人，拥有8个储物柜，4个洗漱间，风扇空调配备齐全。

顺德一中校长谢大海表示，南校区将朝着建高品质学校、育高素质学生、建高水平教师队伍的“三高”目标迈进。

目前，顺德一中(南校区)的管理团队由顺德一中高中部和顺德一中外国语学校抽调组成，教师团队一部分是从其他学校选调而来的骨干教师，一部分是区里引进的高层次人才，一部分是招聘而来的高校毕业生，这批高校毕业生中有70%是研究生学历。

今年秋季新学期顺德一中(南校区)首次面向全区招生，就吸引了超过7000名学生报名，最终招收了284名初一新生。

顺德区副区长蔡伟表示，今年顺德出台教育发展六大行动计划，三年内投入100亿元，新增优质学位超过6万个，宿位超过5万个。 顺德一中(南校区)的启用是其中的重要成果，对顺德未来拓展办学空间，优化办学结构，提高办学质量具有十分重要的意义，希望顺德一中教育集团进一步做实做强，为顺德未来培养企业家、科学家、艺术家等创新人才。

来源：南方+

记者：蒋晓敏