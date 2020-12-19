“产教融合”面对面！广东技工院校与企业开展研讨会

12月17日，2020年广东省技工院校教研会校企融合交流研讨会在岭南科技中心召开，技工院校与企业面对面，热议产教融合话题。

校企合作如何步入深水区?职业教育尤其是技工教育如何转型升级?12月17日，2020年广东省技工院校教研会校企融合交流研讨会在岭南科技中心召开，技工院校与企业面对面，热议产教融合话题。

广东岭南现代技师学院校长黄克明表示，技工院校要通过与品牌企业、行业协会的合作，与企业共同确立人才标准、设置专业课程、编写核心教材，使学生所学的东西与现代工艺、企业形态相适应，把工匠精神融入教育中，让学生不仅掌握技能，还具有较高的职业素养。

会上，多所技工院校进行了交流分享。广东岭南现代技师学院副校长吕福智围绕校企融合的办学思想、部门架构、体系构建、运作机制、创新融合模式等具体实践方法进行了分享。

广东省轻工业技师学院校企合作与就业中心主任郑奔分享了推进“粤菜师傅”工程的经验做法，介绍了省轻工如何依托学校特色，建设“粤菜师傅”专业课程、育人标准、以赛促教等成功经验。

对于校企合作，企业方有什么视角?广州丰田汽车特约维修有限公司副总经理林坚通过精彩的案例介绍，向现场来宾分享了产业与技术发展如何助推职业教育转型升级。

广州视源电子科技股份有限公司高职教全国平台总经理周晓锋分享了教育信息化如何支撑教育现代化发展。“高科技+教育”模式的结合，让现场来宾深受启发。

校企合作如何步入深水区?职业教育尤其是技工教育如何转型升级?聚焦这个备受关注的主题，与会人员各抒己见。

广东省职业技术教研室副调研员曹国平说，企业新型学徒制，对学校和企业有较大的促进作用，学校应该主动与企业对接，向企业宣传、推广这种育人模式。广东的技能人才数量庞大，但占全国技能人才数量比例较低，尤其是高技能人才比例不足，还有非常大的发展潜力。

广东省技工院校教研会校企合作组组长、江门市技师学院党委书记、院长王戟说，技工院校的校企融合应从四大板块推进，要在服务产业发展中深化;在专业建设的优化中深入;在国际合作的创新中深远;在产学研的合作中深厚。地方院校要肩负着为地方的产业发展提供高质量人才支撑的职责，在专业设置上要坚持立足地方、围绕产业、对接企业，努力形成与地方经济发展相适应的专业布局。

广州市机电技师学院副院长鲁储生说，校企合作是一种社会交换的形式，需要院校和企业共同努力，相互给出积极的回应。作为技工院校，更应该考虑如何给予企业积极的付出与响应，调动企业参与合作的积极性，才能破解校企合作中常见的剃头挑子一头热的问题。学校应从组织角度出发，积极营造校企利益共生机制，通过与企业项目的运营产生效益，在利益分配中，经济利益以企业为主，教育效益以学校为主，才能更好地发挥企业对于市场、技术的优势。

来源：南方+

记者：马立敏

通讯员：陈庆聪 林格纯