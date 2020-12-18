广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

传递榜样力量，广外7871人次、75个集体受表彰

2020-12-18 10:26 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/杨欣）树立广外优秀学子榜样，激励广大同学创先争优。12月17日，广东外语外贸大学举办2020年“凤鸣广外”学生表彰大会暨颁奖典礼。本次大会以建校55周年为契机，通过创意视频、颁奖词、节目表演等形式，展现了在思想引领、学术科研、自强不息、创新创业、社会实践、才艺兼备等领域表现杰出的学子风采，彰显广外学子的家国情怀和责任担当。大会表彰国家奖学金、国家励志奖学金、校长奖章、先进班集体标兵、民族学生奖学金、社会奖学金、研究生学业奖学金等20类奖学金获得者，共7871人次、75个集体获奖，奖金约2223万元。大会通过多个平台现场直播，近3.5万名师生同时观礼。

　　“广外多语言志愿服务队”17名学子，连续41天，13776小时，以“译”战“疫”，团结协作，发挥专业优势，服务全球抗疫大局，共筑人类命运共同体。“凤鸣云山推普脱贫队”以“扶贫先扶智，扶智先通语”为工作方向，深入粤北山区2个乡镇，为9个年级100余名乡村学子打造20多门普通话教育精品课堂；走访700余户当地居民，推广普通话发音，推普教育实践累计受益近1000人。李敬煌是广外第一批网络空间安全专业的学生，自进校始，他便立志为维护国家网络安全做贡献。他曾带领队伍征战于国内外的各大CTF赛事，内与清华北大、哈工大等高校战队相互切磋，外同美国、加拿大等国家的知名战队同台竞技。一路上，他斩获了1个国际奖项，4个国家级奖项和3个省级奖项，他说：“没有网络安全就没有国家安全，守卫国家安全是网安专业学生义不容辞的责任。” 丁恒晏作为“广外易班”首批学生负责人，坚持以激活“思政动能”为工作主线，以擦亮“思政品牌”、扩大“思政影响”为工作目标，组织策划“习声回响”活动、广外“云思政”“易”同战疫与新生教育“九个易”等各类活动，他领广外易班团队，打造了广外独具特色的思政教育工作红色品牌……榜样学子在时代中勇立潮头，在实现自我、奉献国家中成就青春价值。

　　广东外语外贸大学党委书记隋广军在典礼现场为“凤鸣广外”优秀学生事迹宣讲团授旗，宣讲团成员将走进各学院进行汇报与宣讲，引领广外学子攫取榜样力量，传承榜样精神。

　　广东外语外贸大学校长石佑启在致辞中对在过去一学年中团结奋进、学风优良的先进集体和表现突出、为学校争得荣誉的优秀个人表示肯定。寄语广外学子做有本领、有信念、有担当的广外青年。他希望同学们在通向未来的路上，不仅要眼中有光、崇尚榜样，更要心中有火、脚下有路，心无旁骛去追寻，全力以赴去争取，在人生的旅途中永葆奋斗的初心，闪耀青春的光芒。一要砥志研思，练就行稳致远的本领。二要精进不休，笃定披荆斩棘的信念。三要铁肩道义，涵养胸怀家国的担当。

　　据悉，自2015年开始，“凤鸣广外”学生表彰大会通过创新形式，丰富内容，深化内涵等方式，力争更有广度、更有深度、更有温度地展现优秀学子事迹，让更多的学子在典礼上以共情促共鸣，以共勉促共进，用心用功用情地书写新时代大学生的青春华章。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第24期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235