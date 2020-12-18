传递榜样力量，广外7871人次、75个集体受表彰

12月17日，广东外语外贸大学举办2020年“凤鸣广外”学生表彰大会暨颁奖典礼。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/杨欣）树立广外优秀学子榜样，激励广大同学创先争优。12月17日，广东外语外贸大学举办2020年“凤鸣广外”学生表彰大会暨颁奖典礼。本次大会以建校55周年为契机，通过创意视频、颁奖词、节目表演等形式，展现了在思想引领、学术科研、自强不息、创新创业、社会实践、才艺兼备等领域表现杰出的学子风采，彰显广外学子的家国情怀和责任担当。大会表彰国家奖学金、国家励志奖学金、校长奖章、先进班集体标兵、民族学生奖学金、社会奖学金、研究生学业奖学金等20类奖学金获得者，共7871人次、75个集体获奖，奖金约2223万元。大会通过多个平台现场直播，近3.5万名师生同时观礼。

“广外多语言志愿服务队”17名学子，连续41天，13776小时，以“译”战“疫”，团结协作，发挥专业优势，服务全球抗疫大局，共筑人类命运共同体。“凤鸣云山推普脱贫队”以“扶贫先扶智，扶智先通语”为工作方向，深入粤北山区2个乡镇，为9个年级100余名乡村学子打造20多门普通话教育精品课堂；走访700余户当地居民，推广普通话发音，推普教育实践累计受益近1000人。李敬煌是广外第一批网络空间安全专业的学生，自进校始，他便立志为维护国家网络安全做贡献。他曾带领队伍征战于国内外的各大CTF赛事，内与清华北大、哈工大等高校战队相互切磋，外同美国、加拿大等国家的知名战队同台竞技。一路上，他斩获了1个国际奖项，4个国家级奖项和3个省级奖项，他说：“没有网络安全就没有国家安全，守卫国家安全是网安专业学生义不容辞的责任。” 丁恒晏作为“广外易班”首批学生负责人，坚持以激活“思政动能”为工作主线，以擦亮“思政品牌”、扩大“思政影响”为工作目标，组织策划“习声回响”活动、广外“云思政”“易”同战疫与新生教育“九个易”等各类活动，他领广外易班团队，打造了广外独具特色的思政教育工作红色品牌……榜样学子在时代中勇立潮头，在实现自我、奉献国家中成就青春价值。

广东外语外贸大学党委书记隋广军在典礼现场为“凤鸣广外”优秀学生事迹宣讲团授旗，宣讲团成员将走进各学院进行汇报与宣讲，引领广外学子攫取榜样力量，传承榜样精神。

广东外语外贸大学校长石佑启在致辞中对在过去一学年中团结奋进、学风优良的先进集体和表现突出、为学校争得荣誉的优秀个人表示肯定。寄语广外学子做有本领、有信念、有担当的广外青年。他希望同学们在通向未来的路上，不仅要眼中有光、崇尚榜样，更要心中有火、脚下有路，心无旁骛去追寻，全力以赴去争取，在人生的旅途中永葆奋斗的初心，闪耀青春的光芒。一要砥志研思，练就行稳致远的本领。二要精进不休，笃定披荆斩棘的信念。三要铁肩道义，涵养胸怀家国的担当。

据悉，自2015年开始，“凤鸣广外”学生表彰大会通过创新形式，丰富内容，深化内涵等方式，力争更有广度、更有深度、更有温度地展现优秀学子事迹，让更多的学子在典礼上以共情促共鸣，以共勉促共进，用心用功用情地书写新时代大学生的青春华章。