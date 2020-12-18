佛山“五星级”心理辅导室获点赞，心理健康教育特色发展再迈进

12月15-16日，2020年度佛山市中小学心理健康教育骨干教师专业能力提升培训班举行，与会专家和教师首先实地考察顺德区华侨中学的心理辅导室“心侨轩”，现场学习佛山市中小学“五星级”心理辅导室建设成果。

你知道佛山“五星级”心理辅导室长啥样吗？12月15-16日，2020年度佛山市中小学心理健康教育骨干教师专业能力提升培训班举行，与会专家和教师首先实地考察顺德区华侨中学的心理辅导室“心侨轩”，现场学习佛山市中小学“五星级”心理辅导室建设成果。明朗舒适的场室设计、丰富温馨的设施布局，引起老师们阵阵赞叹。

“2018年4月，我校将实验楼一楼、二楼共300多平米的场地规划并建成高标准的心理健康教育指导中心。完善的软硬件配置有力地支持华侨中学心育工作特色的发展，为更好地维护师生的心理健康提供保障。”顺德区华侨中学校长吴剑平介绍，学校以“借‘侨’搭桥，以‘侨’润心，培养侨中人的积极心理品质”为心育理念，开发侨校特色心育课程，积极联合家庭-学校-社会三方的资源和力量，培养学生开放精神与领导能力等积极心理品质。

“一直以来，顺德区高度重视心理健康教育，注重工作制度构建，落实6个‘全覆盖’，推进‘5个联动’，关注‘4个重点环节’。”顺德区教育局副局长温联洲介绍，顺德区进行同课异构，打造高效课堂；组建讲师团，送课到校；每学期都分学段举办全区生命教育主题系列心理课堂教学研讨活动，12月初已对14所中小学开展了顺德区首批心理健康教育特色学校实地评审工作。

为进一步加强和改进佛山市中小学心理健康教育工作，促进师生身心健康，佛山市教育局在今年下半年委托第三方专业机构广东天清积极教育科技有限公司在全市中小学开展守护师生身心健康项目，积极心理学线上培训人数超3万人，并选取30所学校进行积极品格优势测评及干预实践。

开班仪式现场，佛山市第一中学、高明区第一中学、南海区盐步职业技术学校、南海区里水镇旗峰初级中学、三水区西南中学、顺德区大墩初级中学、禅城区环湖小学、高明区沧江中学附属小学等8所积极品格优势测评及干预实践学校进行了工作经验分享，用丰富、有效的实践经验，介绍学校如何了解和掌握师生、家长心理测评工作开展的方法，以及有效干预心理问题学生的做法。

在为期两天的培训课程中，佛山市第三人民医院副院长谢国军带领的团队作《不同阶段的危机心理反应与应对》专题辅导和案例演练、督导；华南师范大学教授陈启山进行《心理测量在中小学心理教育中的应用》专题辅导报告；清华大学博士贾新超为大家作《中小学生积极品质培养与抗逆力提升》专题辅导报告。

“这两天培训课程内容非常丰富，专业性和针对性都很强。尤其是清华大学贾博士带来的学生抗逆力培养的讲座，从理论到鲜活的事例分析，深入浅出阐明了‘每一个积极前行的你都值得一朵小红花’的态度，充满正能量，对我们心育工作的启发很大。”顺德区华侨中学专职心理教师宋美丹说。

如何进一步完善优秀心理教师培育机制，引领和推动全市中小学心理健康教育工作持续发展？佛山市教育局四级调研员陈赞虎强调，各校要提高政治站位，把学生心理健康教育和生命教育放在首要位置；重视队伍建设，构建学生心理健康专门人才培养体系；加强课程和阵地建设，构建常态化心理健康教育课程体系和强大的阵地网络；强化心理危机识别与干预，构建学生心理危机筛查系统。

“为全面构建我市学生心理健康教育服务体系，要加强学校心理健康指导中心建设，提升学校心理辅导室现代化水平，推进心理教育融合课程建设。建立多位一体联动机制，实行政府主导，部门协同，学校、家庭、医院、社区、社会联动，把学生心理健康教育服务纳入社会心理服务体系，实现一体化治理，打造有利于学生心理健康发展的良好教育和社会环境。”陈赞虎说。

南方日报记者 王雅铄