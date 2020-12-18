先上课再选择专业？大类招生帮你缓解选专业的盲目性

怎么知道哪些专业是大类招生呢？

【选专业】【填报技巧】

有人可以先上大学再选专业，是真的吗？

真的！

如果高考志愿填了大类招生专业的考生，就有机会在进入大学学习之后，再来选具体专业。

大类招生和专业招生有何区别?

小贴士：怎么知道哪些专业是大类招生呢？

多数情况下，大类招生的专业名称都有个“类”字。以中山大学为例，大类招生的专业就有哲学类、社会学类、经济学类、外国语言文学类、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、数学类、物理类等等。

像是政治与公共事务管理学院就包含了按大类招生的专业和传统的按专业招生的专业。

看看下图自测一下，你学会区分谁是大类招生了吗？

中山大学2020年招生专业目录(部分)

你最好能了解大类招生！

因为，对于学生来说，大类招生是大大的好事儿！

特点1：填志愿时，不需要写具体专业

在填写志愿时，考生只需要填写学科门类的名称，不需要填具体的专业名称。特别是，对于具体专业意向不明确的学生来说，大大减轻了“选择困难症”。

举个例子：

考生只需要搞清楚自己未来想要读的大方向，比如，想学金融类？工商管理？生物类？计算机类？……填志愿的时候，找到有这些大类招生专业的学校，然后填上这些专业类就可以了。

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院大类招生的情况

特点2：填1个专业类，更“划算”

填写一个大类招生的专业类相当于填了多个专业，也就是为学生上大学后预留了多个专业就读的机会。

举个例子：

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的工商管理类是大类招生，也就是财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理5个专业合并在一起招生。填志愿时，只需要填“工商管理类”，在大一第10周时可供选择的专业方向就有5个了。

特点3：专业的招生名额不再受限制

大类招生相当于几个专业的名额放在一起，招生名额多了，考生机会相对更大了。

再次强调，具体的情况一定！一定！要看各校当年的招生计划。

举个例子：

香港中文大学（深圳）2020年理科在广东只有一个招生大类：“理科试验班”，包含了17个专业。在大一第一学期结束时，在所属学院所有专业内选择。这样看，选择几率就更大了。

简单的说，对于学生而言，志愿填报不用那么纠结啦！

在高考志愿填报的时候，可以先选择一个感兴趣的方向进行填报。进入大学后，了解和学习一些该专业类的基础学科。

在这段时间里，同学们可以直接跟老师、师兄师姐交流和学习，自己对这一类专业学的是什么？不同专业未来就业发展方向是什么？等等这些问题会更有概念。在大一或者大二的时候（具体看各学校的时间安排），再去判断和选择具体哪个专业更适合自己。

最后，有3点特别提醒

第一，不是所有的高校都实行大类招生；实行大类招生的高校中不是所有的学科或专业都按照大类招生。

比如说：

有的学校是所有专业都按专业大类招生，比如香港中文大学（深圳）、南方科技大学等等；

有的学校是部分专业按专业大类招生，比如中山大学、华南理工大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院等等。

第二，即使是同样的大类名称，不同学校所包含的专业也不同。需要参考学校的招生计划来判断。

第三，以上案例主要是参考了2020年的政策，2021年需以各校具体的招生录取政策为准。关注“广东考试”，各种最新政策我们第一时间为你解读。

出品：南方青春高考季