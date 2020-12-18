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广东拟认定615门省级一流本科课程

2020-12-18 08:30 来源：南方网
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　　打造“金课”，挤走“水分”，是提高高校教育教学质量、促进高等教育人才培养质量提升、推动经济社会高质量发展的重要举措。

　　16日，广东省教育厅公示了2020年度一流本科课程拟认定课程615门，其中线上一流本科课程78门，线上线下混合式一流本科课程206门，线下一流本科课程330门，社会实践一流本科课程37门。

　　南方+记者梳理发现，在615门课程中，毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、数学分析、高等数学等课程入选较多。

　　高校入选课程数

　　从高校入选课程数的角度分析，暨南大学（45门）、华南理工大学（43门）、华南农业大学（39门）、华南师范大学（38门）、广州大学（34门）、南方医科大学（34门）、广东工业大学（33门）、中山大学（31门）、广东外语外贸大学（29门）等高校入选课程数量较多。

　　在78门精品在线开放课程中，暨南大学（10门）、华南理工大学（8门）、广州中医药大学（8门）、广东外语外贸大学（7门）入选数量较多。

　　206门线上线下混合式一流本科课程中，南方医科大学（17门）、暨南大学（14门）、华南师范大学（13门）、华南农业大学（13门）入选数量较多。

　　330门线下一流本科课程中，中山大学（22门）、广州大学（21门）、暨南大学（20门）、华南理工大学（20门）、华南农业大学（19门）入选数量较多。

　　37门社会实践一流本科课程中，中山大学（4门）、汕头大学（4门）、华南师范大学（3门）、华南农业大学（3门）、广东工业大学（3门）数量较多。

　　据悉，该名单公示期为2020年12月16日至12月22日，共7日。

　　11月，教育部发布了拟定首批国家级一流本科课程认定结果，共计拟认定3560门课程，其中广东共有29所高校的197门课程入选，约占总数的5.5%。华南理工大学、暨南大学、华南师范大学等高校入选数较多。

　　南方日报记者 钟哲

编辑： 罗予岐

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