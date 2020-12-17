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第101次家访

2020-12-17 08:50 来源：南方网
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　　初冬的林芝，雪山躲进夜里，寒风更凛冽了。

　　“叮铃铃……”下课铃声响起，林芝市八一中学的校园里一下子喧闹起来，学生们鱼贯走出校门，往家的方向去了。

　　杨玲匆匆扒了几口饭，披上一件厚外套，转身消失在寒风中。穿过漆黑的318国道，避过一辆辆大货车，她出现在6千米外的公仲村，闯进了一片大棚菜地里。

　　“杨老师每次来，手都冰得很！”大棚菜地里有两间小木屋，门缝里透着昏黄灯光，齐兆远妈妈推门而出，一把攥住了杨玲的双手。

　　20时许，杨玲开始了对学生齐兆远的第5次家访。

　　距离林芝3200千米的韶关，是杨玲担任了12年音乐老师的地方。16个月前，她决定到西藏林芝支教，加入广东新一批“组团式”教育援藏队；16个月来，进行101次家访，访遍班上51名学生。

　　“捧着一颗心来，每个学生都是我的家人。”杨玲在厚厚的笔记本上，写下每次家访的见闻和思考，记录班上51个学生成长的“秘密”。

　　家访

　　林芝平均海拔3100米，雪山巍峨，峡谷逶迤。

　　去年7月，34岁的杨玲决定“自讨苦吃”，到八一中学支教，并主动请缨当班主任。

　　“为什么？”一听说音乐老师要当班主任，广东援藏教师、八一中学时任校长滕细浪脱口而问。

　　“我想用3年时间，做一件毕生难忘的事。”杨玲说。

　　“想清楚了，很辛苦的啊！”

　　“当班主任，才有更多时间跟孩子们在一起。”听了这个直爽答案，滕细浪点了点头。

　　当好老师难，当好班主任更难。有家长心存疑问：音乐老师能否做好班主任工作？

　　齐兆远的成长“心结”，是杨玲的家访解开的。在初中的第一次测试中，齐兆远的成绩几乎全班垫底。杨玲皱起眉头，决定去家访。

　　齐兆远家在318国道旁的公仲村，父母来自河南，以种菜为生。小学二年级时，齐兆远在318国道出过一场车祸，昏迷了20多个小时才被抢救回来。“从此只要孩子在身边，我便心满意足了，不再要求他做作业、做家务。”齐妈妈说。

　　“这个英语单词，会读写吗？”“要有一本数学纠错本……”家访时，杨玲从音乐老师变成了全科老师，分析齐兆远的弱势科目，督促他查漏补缺，言行中有师者的慈爱，更带着一份严厉。

　　“孩子可不能被我们惯‘废’了！”这一幕，让坐在一侧的齐爸齐妈如遭棒喝。此后，齐兆远每天一回到家，父母都会监督他按时按量完成作业，做力所能及的家务事。

　　11月12日，杨玲第5次对齐兆远家访，还带来一个好消息：孩子的期中考成绩前进了10名，名列全班中游。顿时，两间小木屋亮堂堂、暖融融。

　　班上大多学生的成长环境与齐兆远类似，父母忙于生计，疏于监护孩子。在多次家访后，杨玲发现，家庭教育是育人的重要一环，家访可以促进家校合作，给学生创造更优越的成长环境。

　　一发不可收！

　　援藏16个月来，杨玲进行了101次家访，足迹遍布每个学生的家，最远到过30千米外的小村庄，同事们亲昵地称她为“家访狂人”。

　　她还准备了一本厚厚的笔记本，记下了每次家访的所思所想，每个学生的成长“秘密”:

　　刘帅回答问题紧张，特意安排他担任班级“图书长”，常和老师同学沟通图书借阅；

　　单增贡觉数学分数低，数学老师给他“开小灶”，成绩正迎头赶上；

　　包孝旗每天自己打车，偶尔会迟到，忙于水果生意的父亲意识到交通安全的重要性，现在坚持每天送孩子上学……

　　“面对面，才能心贴心。”杨玲感慨地说，每次家访并非都完美，但感动常有。

　　家访的过程，学生回馈的真挚感情，令她记忆犹新。第一次对齐兆远家访，他悄悄躲在厨房剥好了一盒花生米，塞到她手里说:“杨老师，您的大拇指冻裂开了，我怕您剥不好花生，带回去吃吧！”

　　回到宿舍，吃着花生，杨玲在林芝第一次流泪了。

　　家人

　　林芝是“雪域江南”，溪流蜿蜒，景色怡人。

　　这片人间净土上，来自全国各地的人们，在为生计而奔波。佘明阳、高才川、武文静、向乾隆4名学生的父母便是如此。

　　他们家在30千米之外，父母忙着耕田种菜种水果，学生们只能一起租住在距离学校只有100米的龙泉小区。如今，这里成为杨玲最牵挂的地方。

　　“你们在吗？”晚上9时，杨玲来到龙泉小区门口，拨通了4个学生的电话。两分钟后，学生们欢呼雀跃地跑出来，把她围住。

　　“开心吗？”一走进宿舍，杨玲问。

　　“一听说杨老师来了，我们赶紧跑下去，开心得很。”学生们说。

　　这是一次特别的家访，没有家长在场。杨玲知道，像学生这般年纪，父母不在身边，最需要的是自律。

　　“你们要准时睡觉”“不要过度使用手机”“零花钱不乱花”……对这4个学生，杨玲不停叮嘱，同学们住在一起，要相互关心关照，就像一家人一样。

　　杨玲还知道，像学生这般年纪，父母不在身边，最需要的是关心和鼓励。

　　“我老家在湖南岳阳，家庭也不富裕。但我从小知道，只有认真学习、勤练古筝，才能考上大学、改变命运。”杨玲分享，13年前在南昌航空大学艺术系毕业前，她考取了教师资格证，并举办一场个人古筝音乐会。正是这场演出，她与凡口学校“结缘”，成为一名初中音乐老师。

　　“学习一定要刻苦。那么，学习是为了谁呢？”杨玲有所启发地问。

　　“为了自己！”他们坚定地说。

　　这个晚上，杨玲再次想起了3200千米外，同样百般牵挂的9岁儿子陈垣安。

　　在凡口学校，她遇见了爱人陈利文，组建了温馨家庭。此次援藏，得到了年迈父母、“战友”陈利文的鼎力支持，只有儿子似懂非懂地问个不停:“妈妈，你去西藏干什么？什么时候回来？”

　　“妈妈到西藏支教。”显然，陈垣安对杨玲的答案不太理解。

　　今年受疫情影响，杨玲没回韶关，而在暑假时，儿子来林芝探亲。他在八一中学逛了一遍又一遍，再到鲁朗小镇、巴松措风景区玩了一圈，杨玲度过了一段难忘的亲子时光。

　　“妈妈很优秀，是我学习的榜样！”回家前，陈垣安十分不舍，泪眼婆娑。

　　“妈妈不能在身边照顾你，因为班上51个孩子，也像你一样需要妈妈的帮助！”杨玲说。

　　家园

　　林芝历史悠久，民族文化多样。

　　目前，林芝总人口约23.8万人，有藏族、汉族、门巴族、珞巴族、独龙族、纳西族等35个民族和僜巴群众。

　　张婷婷是一名藏族女孩，文静懂事、成绩优秀。由于妈妈在外地、爸爸在务工，她与爷爷奶奶相依为命，常干家务活，很能吃苦。

　　天刚刚黑，杨玲和张婷婷走过三个急转弯，再越过一个陡坡，来到加丁嘎山的半山腰。这是张婷婷的家，一间小平房，简陋而整洁。

　　“张婷婷，在期中考全班第一名，还获得了林芝市首届校园文化艺术节绘画大赛初中组一等奖。”杨玲带来了好消息，爷爷奶奶很开心。她同时提醒，张婷婷有些知识掌握得还不够牢固，要学会及时梳理。

　　“我想考大学，走出大山。”对着长辈们，张婷婷说出了自己的梦想。

　　八一中学是一所多民族学校，1100名学生来自藏族、汉族、回族等20多个民族。学生们在这里学习、跳舞、游戏，组成了一个共同家园。

　　而在这个家园，杨玲有更多的尝试——

　　在班里，她用课余时间教学生跳藏舞、新疆舞，还用流行歌曲改编“动起来”健康操，引导学生德智体美劳全面发展；

　　在科组，她和老师们集体备课，把乐器古筝、笛子和歌舞融入音乐课中，让学生感受民族传统文化的魅力；

　　在学校，她组建“筝韵悠扬”古筝艺术团，在雪域高原弘扬传统民族音乐，打造一支带不走的“艺术队伍”。

　　真正拔“穷根”，还得靠教育。

　　“珠江潮起，尼洋逐浪……”不久前，在西藏自治区教育厅主办的教育“组团式”援藏工作现场推进会上，杨玲领衔八一中学古筝社团奏响古筝合奏曲《粤藏果香飘》，细诉粤藏一家亲的情谊。

　　12月的林芝，大雪来了，天更冷了。期末考将至，杨玲步履不停，家访更密了几分……

　　南方日报记者 吴少敏 钟哲 郭冬冬 丁建庭

编辑： 罗予岐

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