中科附高明年9月开学

明年9月，一所自带名校基因的新型实验高中——中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学（下称“中科附高”）将正式开学迎新。

明年9月，一所自带名校基因的新型实验高中——中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学（下称“中科附高”）将正式开学迎新。该校由深圳市光明区政府和中国科学院深圳理工大学（暂定名，下称“中科院深理工”）合作共建，将以构建科学与基础教育创新融合的特色办学模式、培养创新型科技后备人才为己任。

办学规模42个教学班

中科附高位于光明区科学公园南侧，总建筑面积8.2万平方米，办学规模为42个教学班，将于2021年9月正式开学。

该校旨在成为一所具有先进性、示范性、创新性的实验学校。学校在校园建设上以学校定位及课程设计为原点，创新性地利用现有资源，提高空间多重利用率。校内设计有400米标准跑道、恒温泳池、现代化篮球馆、羽毛球馆、黑匣剧场、创客空间、VR教室等文体创新功能空间，将为学生提供多元化的成长空间。学校设计中充分发挥了复合资源优势，将建成集科技馆、博物馆、艺术馆、学生创意馆等功能于一体的新型实验高中。

打造新型实验高中

中科附高在教育理念、校园文化、管理体制、课程体系以及教师团队等方面与中科院深理工一脉相承，学校将在课程设置方面先行先试，积极对接中科院深理工的优质科技资源，着眼于拔尖创新人才的早期识别和培养，实施“1+1”学伴计划，推动高端实验室的早期介入，落实高中阶段高端科技资源的使用，寻求“高本”无缝衔接的有效方式，为拔尖创新人才的早期培养创造条件。

距中科附高2公里半径内，有正在建设的深圳科技馆新馆和即将投入使用的中科院深理工过渡校区。距学校7公里半径内，有中科院深理工光明主校区以及依托深圳先进院牵头建设的深圳脑解析与脑模拟、合成生物研究等重大科技基础设施。

中科附高将在中科院深理工支持下，融入周边高端科技资源，探索与高端科研资源的有效衔接，打造“走进”“引来”两种创新实验模式，推动高中学生利用周末及寒暑假开展科技研学活动、走进高端实验室，实现与科技导师的互联互助；同时积极推动科研院所高端实验仪器的“引进”工作，提升学校实验室配备水平，开拓学生科技视野，在校园内营造“亲近科学”的良好氛围。

学生可深度参与研究项目

值得一提的是，中科附高将积极探索与大学的深度融合方式，建立可操作、可复制的“创新+教育”办学模式。实行分类、梯级、定向培养，创设高本联培新模式，将大学通识教育课程下沉到高中，以更高效的成长模式，实现拔尖创新人才的早期甄选和培育。

在课程设置方面，中科附高将高效推进国家课程体系化和系统化实施，强调跨学域融合，建立跨越式培养框架，学校将常态化开展“博士课堂”“院士讲堂”等高端学术型校本课程，以国家重点项目为引领，推动博士导师带领学生进行项目式学习。

学校将与大学密切沟通，双方根据专业兴趣双向选择，实现高中学生深度参与硕士博士的研究项目，开展科研协助性工作，同时结伴的硕士博士生将深度介入高中生的学习——导人生（生涯规划）、导心灵（心理教育）、导精神（核心竞争力）、导学业（专业）。“1+1”学伴计划将呈现“全程、全员、全人”的特点，将高中生的科学探究落到实处。

南方日报记者 孙颖