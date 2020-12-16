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95%的学校能够保障学生在校每天一小时体育锻炼

2020-12-16 08:47 来源：新华网
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　　新华网北京12月14日电　近日，教育部召开新闻发布会介绍“十三五”期间加强体育、美育、劳动教育有关情况。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，学校体育与健康教学质量不断提高，课外锻炼实效持续改善，校园体育文化蓬勃发展，95%的学校能够保障学生在校每天一小时体育锻炼。

　　教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍“十三五”期间加强体育、美育情况。 张劲松摄

　　王登峰介绍，学校体育体制机制“四梁八柱”已经搭建，目前已进入全面施工、内部装修阶段。“十三五”期间，学校体育实现了纳入教育现代化评估指标体系、纳入立德树人主渠道、纳入考试制度改革、纳入督导评价内容、纳入全民健身计划、纳入体育产业发展规划等“六纳入”，学校体育全方位、多角度地融入了教育改革大局和经济社会发展全局。

　　“十三五”期间，全国义务教育阶段体育教师由50.2万增加到59.5万，每年新增体育教师约2万人，年均增速4.3%。其中，2018年补充了24320名体育教师，2019年补充18991名体育教师。2019年底，全国小学、中学体育运动场馆面积达标学校率分别为90.22%、93.54%，体育器械达标率分别为95.38%、96.56%，较“十二五”期间大幅度提升。

　　当前，教育部开展的体育特色学校项目包括：全国青少年校园足球特色学校近3万所、全国青少年校园篮球特色学校近1万所、全国青少年校园排球特色学校近1500所、全国青少年校园网球特色学校近300所、全国青少年冰雪运动特色学校近2000所、北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克教育示范学校近800所。

编辑： 罗予岐

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