广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

高质量的基础教育是什么样子的？

2020-12-16 08:48 来源：新华网
字号减小 字号增大

　　新华网北京12月15日电 质量提升，是一场没有终点的赛跑。党的十九届五中全会明确提出了“建设高质量教育体系”的要求，对于基础教育阶段来讲，应该如何理解高质量的内涵？如何同步打造高质量的教师队伍？学校、家长和社会三方又该如何形成合力？

　　在日前举办的第十一届新华网教育论坛“2020·CIP教育创新大会”上，北京市第四中学校长马景林、北京师范大学附属中学校长王莉萍、中国人民大学附属中学联合学校总校常务副校长周建华、清华大学附属中学副校长杜毓贞围绕《推进基础教育高质量发展 使命与选择》展开圆桌对话。新华网教育事业中心内容总监商亮主持本场圆桌对话。

　　如何理解高质量的内涵？多元化、全面发展是关键词

　　“高质量的教育首先应该有一个好的教育价值追求，它应该不是简单的应试，而是素质教育，它不是简单的智育，而应该是‘五育’并举。”马景林认为，对学生来说，高质量的教育要让他们拥有更广阔的可供选择的平台，对于学校来说是要为学生提供更多元化发展的可能，给孩子留下可以期待的未来。

　　在王莉萍看来，“所谓的高质量发展其实不是所有学校‘千人一面’、同质化的好，而是各个学校充分激发育人的活力，发挥各自的育人特色。”在她眼中，高质量发展所呈现的状态是，“虽然各个学校培养人的形态不同、渠道不同，但最后我们的孩子都能够全面发展，学有所长，未来能在某个领域找到喜欢的工作，这种工作不仅可以使他们自食其力，而且能够为国家和社会发展做出一份自己的贡献。”

　　“高质量，不是面向一部分人，而是面向所有学生，尽可能为学生的发展创造和搭建更多的平台，让每个学生都能够出彩。”杜毓贞同样认为，学校要坚持特色发展之路，在育人理念、培养目标、课程设置、学习方式以及评价方式等方面都有所作为才能呈现出多样化。高质量的教育最终目的是为了培养出高素质的人才，杜毓贞强调，我们培养的人首先要身心健康，就像“0”前面的“1”一样。

　　周建华表示，从学校内部来看，高远的育人目标、高质量的立德树人、高质量的课程体系和课堂教学、高质量的师资队伍等要素协调发展才能促进学校高质量的发展。

　　“优秀的人进入学校才能教出我们所期待的优秀的人”

　　“优秀的人进入到学校才能教出我们所期待的优秀的人。”马景林表示，在提高教育质量的过程中，教师队伍建设是一个最重要的抓手和很好的切入点。他强调，教师要注重自身专业化发展。“教书的一定要读书，读相关的书，而后针对教育现实中的问题增强问题意识，同时又能够结合问题回到书中、回到理论上去学习，而后再去实践。”此外，他强调，教师要具备责任意识、研究意识、新技术的意识及未来意识。

　　从学校的角度来看，王莉萍强调“要释放教师群体的活力”。首先要尊重教师工作的专业性，尊重老师，多倾听老师们的声音。其次要理解和尊重老师发展的差异性。教师成长阶段包括入职时的适应期、快速发展期、成熟期、高原期、再发展期。“不同阶段老师的需求是不一样的，我们能给予他成长的养分应该也是不同的。”学校要给所有老师一定自主发展的空间。

　　近年来，很多清华、北大等名校毕业生成为中小学教师常引发公众关注。周建华认为，这些教师招进中学之后如何培养更为重要，学历只是一个敲门砖，进了中学校门后就要把这个砖扔掉，与其他教师归零到同一个起跑线。周建华认为，要构建一个包含三个圈层的教师培养生态。其中，最外围是社会系统，这是教师发展的外部推力。中间是学校系统，是教师可持续发展的推力。最内层是教师个体系统，是教师发展的内部力量。他强调，对教师而言，反思非常重要，而且要注重开展创新实践，让他们能够体验到这个职业的幸福感。在他看来，教师最大的幸福感来自课堂，新老师要“站上课堂”，骨干老师要“站稳课堂”，专家教师要“站好课堂”。

　　“目前，教师队伍呈现出年轻化的趋势，很多新任教师来自综合性大学，宽口径更有利于对学生全方位的甚至是潜移默化的影响。”杜毓贞表示，教师要思考如何把自己的专业和学生相对接，发挥自身专业特长助推学生全面发展。因此，她倡导培养研究型教师，特别是在新入职教师中倡导微研究，让老师们把课堂上遇到的真问题变成研究的抓手。

　　学校、家庭和社会三方发挥合力 高质量的教育才能到位

　　“高质量的教育首先要有高质量的教师队伍，其次也需要高质量的家长队伍及更好的社会舆论环境。”在马景林看来，各方的分工应该更细致，明确家庭教育应该负责什么，学校教育应该负责什么，社会应该提供给每个孩子什么样的社会教育。各方要调整心态，共育孩子，让孩子走向社会、报效国家、走向未来。此外，还要有彼此沟通的通道平台，如举办家长会或建立线上沟通方式。

　　“家庭起到的是基础作用，学校是主导作用，社会是支持作用。”周建华表示，三方面结合共同发力，互相不能错位，高质量的教育才能到位。在家庭教育中，家长要了解孩子、理解孩子、尊重孩子、热爱孩子。“每个家庭的厨房至少在孩子回家吃饭的时候应该热气腾腾的，这是人间的烟火气，一个厨房冷清的家庭是很难培养出具有高幸福感的孩子的。”

　　王莉萍强调，“家庭、学校和社会三方要达成目标的一致。”她举例，目前学校需要立德树人、培养全面发展的人，但是很多家庭的诉求是希望孩子考有名的中学、大学，这样一来就会出现培养目标上的不一致。“父母希望孩子成为什么样的人，自己要先努力做到那样的人。”学校也要竭尽全力让家长与学校的培养理念要逐渐趋同，形成合力。“社会其实是一切关系总和。自媒体时代，希望主流媒体引导整个社会各界理智思考、谨慎发声，降低家长和社会的普遍焦虑。”

　　杜毓贞介绍，清华大学附属中学设有家长委员会、水木课堂、家长学校等来与家长进行沟通。在家长学校中，学校会开展心理学、教学等方面的讲座，帮助家长学会倾听、适当鼓励，在合适的时间节点对学生给予支持和帮助，共同搭建学生成长的桥梁。

　　商亮表示，新华网作为主流媒体将继续履行自己的责任与义务，牢记立德树人根本任务，为党育人、为国育才使命，搭建教育交流平台、助力传递教育好声音和正能量，助力更多的学生成长，助力培养完整的、全面的人。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第24期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235