高质量的基础教育是什么样子的？

质量提升，是一场没有终点的赛跑。党的十九届五中全会明确提出了“建设高质量教育体系”的要求，对于基础教育阶段来讲，应该如何理解高质量的内涵？如何同步打造高质量的教师队伍？学校、家长和社会三方又该如何形成合力？

新华网北京12月15日电 质量提升，是一场没有终点的赛跑。党的十九届五中全会明确提出了“建设高质量教育体系”的要求，对于基础教育阶段来讲，应该如何理解高质量的内涵？如何同步打造高质量的教师队伍？学校、家长和社会三方又该如何形成合力？

在日前举办的第十一届新华网教育论坛“2020·CIP教育创新大会”上，北京市第四中学校长马景林、北京师范大学附属中学校长王莉萍、中国人民大学附属中学联合学校总校常务副校长周建华、清华大学附属中学副校长杜毓贞围绕《推进基础教育高质量发展 使命与选择》展开圆桌对话。新华网教育事业中心内容总监商亮主持本场圆桌对话。

如何理解高质量的内涵？多元化、全面发展是关键词

“高质量的教育首先应该有一个好的教育价值追求，它应该不是简单的应试，而是素质教育，它不是简单的智育，而应该是‘五育’并举。”马景林认为，对学生来说，高质量的教育要让他们拥有更广阔的可供选择的平台，对于学校来说是要为学生提供更多元化发展的可能，给孩子留下可以期待的未来。

在王莉萍看来，“所谓的高质量发展其实不是所有学校‘千人一面’、同质化的好，而是各个学校充分激发育人的活力，发挥各自的育人特色。”在她眼中，高质量发展所呈现的状态是，“虽然各个学校培养人的形态不同、渠道不同，但最后我们的孩子都能够全面发展，学有所长，未来能在某个领域找到喜欢的工作，这种工作不仅可以使他们自食其力，而且能够为国家和社会发展做出一份自己的贡献。”

“高质量，不是面向一部分人，而是面向所有学生，尽可能为学生的发展创造和搭建更多的平台，让每个学生都能够出彩。”杜毓贞同样认为，学校要坚持特色发展之路，在育人理念、培养目标、课程设置、学习方式以及评价方式等方面都有所作为才能呈现出多样化。高质量的教育最终目的是为了培养出高素质的人才，杜毓贞强调，我们培养的人首先要身心健康，就像“0”前面的“1”一样。

周建华表示，从学校内部来看，高远的育人目标、高质量的立德树人、高质量的课程体系和课堂教学、高质量的师资队伍等要素协调发展才能促进学校高质量的发展。

“优秀的人进入学校才能教出我们所期待的优秀的人”

“优秀的人进入到学校才能教出我们所期待的优秀的人。”马景林表示，在提高教育质量的过程中，教师队伍建设是一个最重要的抓手和很好的切入点。他强调，教师要注重自身专业化发展。“教书的一定要读书，读相关的书，而后针对教育现实中的问题增强问题意识，同时又能够结合问题回到书中、回到理论上去学习，而后再去实践。”此外，他强调，教师要具备责任意识、研究意识、新技术的意识及未来意识。

从学校的角度来看，王莉萍强调“要释放教师群体的活力”。首先要尊重教师工作的专业性，尊重老师，多倾听老师们的声音。其次要理解和尊重老师发展的差异性。教师成长阶段包括入职时的适应期、快速发展期、成熟期、高原期、再发展期。“不同阶段老师的需求是不一样的，我们能给予他成长的养分应该也是不同的。”学校要给所有老师一定自主发展的空间。

近年来，很多清华、北大等名校毕业生成为中小学教师常引发公众关注。周建华认为，这些教师招进中学之后如何培养更为重要，学历只是一个敲门砖，进了中学校门后就要把这个砖扔掉，与其他教师归零到同一个起跑线。周建华认为，要构建一个包含三个圈层的教师培养生态。其中，最外围是社会系统，这是教师发展的外部推力。中间是学校系统，是教师可持续发展的推力。最内层是教师个体系统，是教师发展的内部力量。他强调，对教师而言，反思非常重要，而且要注重开展创新实践，让他们能够体验到这个职业的幸福感。在他看来，教师最大的幸福感来自课堂，新老师要“站上课堂”，骨干老师要“站稳课堂”，专家教师要“站好课堂”。

“目前，教师队伍呈现出年轻化的趋势，很多新任教师来自综合性大学，宽口径更有利于对学生全方位的甚至是潜移默化的影响。”杜毓贞表示，教师要思考如何把自己的专业和学生相对接，发挥自身专业特长助推学生全面发展。因此，她倡导培养研究型教师，特别是在新入职教师中倡导微研究，让老师们把课堂上遇到的真问题变成研究的抓手。

学校、家庭和社会三方发挥合力 高质量的教育才能到位

“高质量的教育首先要有高质量的教师队伍，其次也需要高质量的家长队伍及更好的社会舆论环境。”在马景林看来，各方的分工应该更细致，明确家庭教育应该负责什么，学校教育应该负责什么，社会应该提供给每个孩子什么样的社会教育。各方要调整心态，共育孩子，让孩子走向社会、报效国家、走向未来。此外，还要有彼此沟通的通道平台，如举办家长会或建立线上沟通方式。

“家庭起到的是基础作用，学校是主导作用，社会是支持作用。”周建华表示，三方面结合共同发力，互相不能错位，高质量的教育才能到位。在家庭教育中，家长要了解孩子、理解孩子、尊重孩子、热爱孩子。“每个家庭的厨房至少在孩子回家吃饭的时候应该热气腾腾的，这是人间的烟火气，一个厨房冷清的家庭是很难培养出具有高幸福感的孩子的。”

王莉萍强调，“家庭、学校和社会三方要达成目标的一致。”她举例，目前学校需要立德树人、培养全面发展的人，但是很多家庭的诉求是希望孩子考有名的中学、大学，这样一来就会出现培养目标上的不一致。“父母希望孩子成为什么样的人，自己要先努力做到那样的人。”学校也要竭尽全力让家长与学校的培养理念要逐渐趋同，形成合力。“社会其实是一切关系总和。自媒体时代，希望主流媒体引导整个社会各界理智思考、谨慎发声，降低家长和社会的普遍焦虑。”

杜毓贞介绍，清华大学附属中学设有家长委员会、水木课堂、家长学校等来与家长进行沟通。在家长学校中，学校会开展心理学、教学等方面的讲座，帮助家长学会倾听、适当鼓励，在合适的时间节点对学生给予支持和帮助，共同搭建学生成长的桥梁。

商亮表示，新华网作为主流媒体将继续履行自己的责任与义务，牢记立德树人根本任务，为党育人、为国育才使命，搭建教育交流平台、助力传递教育好声音和正能量，助力更多的学生成长，助力培养完整的、全面的人。