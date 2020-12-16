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2021届普通高校毕业生供需见面会在广东医科大学举行

2020-12-16 08:48 来源：南方日报 杜玮淦 通讯员/王丽君 马佳欣
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　　12月13日，广东省2021届普通高校毕业生医学、药学、卫生管理类专场供需见面会在广东医科大学东莞校区举行。本次见面会由广东省教育厅主办，广东医科大学承办，共有450多家医药类企事业单位前来招才纳士，提供逾2.3万个就业岗位供毕业生选择，涵盖医疗、生物医药、文职、会计、管理等多个职类，其中，儿科、麻醉、影像、护理等专业需求量大，现场吸引了省内外广大毕业生参会。

　　在招聘会现场，众多企业为揽人才各出奇招，“免笔试”“即时入编”“安家费”等众多福利提供给毕业生。肇庆市卫健局、茂名市卫健局等20多家单位在学校预约安排了现场考试、面试，毕业生通过考试即可直接安排入职入编。茂名市多家医院开辟面试专场，毕业生初试完符合意向的立即进行复试，现场签约。

　　为了招揽人才，多家单位打出高薪和提供安家费来吸引毕业生。其中，清远市人民医院招聘博士研究生打出最高150万元年薪，多家单位提供的安家费也是10万元起步。广东医科大学附属第二医院招聘人员表示，留住人才的关键是人文关怀和平台。通过团队建设、营造好的工作氛围，提升职工的职业幸福感和归属感，留住医院的职工，他希望“自己培养的学生能够回到自己的专属岗位，为医院的发展作贡献”。

　　为确保疫情防控常态化工作和校园招聘会顺利开展“两不误”，广东医科大学充分调动了校内外各方力量，现场做好参会人员的健康监测、场地卫生消毒清洁、防疫物资配备、科学管控人员数量等工作，确保招聘会的安全与有序。活动还依托省智慧服务平台，为用人单位开辟网络招聘通道，从企业报名到学校审批实现全网络化操作。

　　南方日报记者:杜玮淦 通讯员:王丽君 马佳欣

编辑： 罗予岐

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