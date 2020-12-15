暨大志愿服务项目荣获全国金奖

暨大基层“融媒体”传播体系构建志愿服务项目获金奖

日前，由共青团中央、中央文明办、民政部、国家卫生健康委员会等7家单位联合主办的第五届中国青年志愿服务项目大赛公布终评结果，暨南大学新闻与传播学院团委组织开展的基层“融媒体”传播体系构建志愿服务项目，从入围全国赛终评的1000个项目中脱颖而出，斩获金奖。

据介绍，基层“融媒体”传播体系构建志愿服务项目，是暨南大学新闻与传播学院“后浪”支持计划的成果之一。该志愿服务项目由广东省县级融媒体志愿服务项目、青少年防疫宣传项目和港澳舆情及青年思想引领项目三个子项目组成，主张“以专业赋能、以情感联通、以文化育人”，通过形式、技术创新，在进行志愿服务的同时正向引导社会舆论，在服务国家决策、推动主流价值观融入港澳、促进社会主义价值观深入基层等多个方面发挥着积极作用。

深入基层，协助县级融媒体建设

2018年，暨南大学新闻与传播学院成立县级融媒体的志愿服务项目，并于次年11月选拔百名优秀研究生及本科生组成志愿服务小组，前往广东省14个县级融媒体中心，开展为期1个月的实践调研，助力当地的融媒体中心进行转型升级。

实践调研期间，各个志愿服务小组需要参与到当地融媒体中心的具体工作中，运用新闻传播知识，并借助直播、图文、音视频等新媒体形式，创作具有传播力的优质作品；同时深入基层，调研县级融媒体中心如何参与社会治理，为当地定制服务工作手册；并对当地的媒体生态进行观察，最后形成研究报告供上级主管部门决策参考。在实地的服务结束后，志愿者们还会通过线上对当地的县级融媒体提供持续的培训与服务，以此来保证志愿服务的可持续性。

据悉，在参与县级融媒体志愿服务的小组中，博士生占比15%，硕士生占比60%，港澳台侨青年占比20%。暨南大学新闻与传播学院团委书记、项目汇报人蔡心仪认为，这样的人员配置，一方面能够使让志愿服务小组兼具专业能力和多样化思维，帮助县级融媒体中心实现更优质化的发展；另一方面也能够增强志愿者们对祖国基层的感知能力，促进志愿服务与人才培养深度结合。

成功举办一期后，志愿服务继续开展，今年暨大新传学子的服务足迹已踏遍广东省的16个县级融媒体试点县，服务覆盖人群超1600万，进一步促进了媒体融合的下沉与落地。

专业赋能，开启防疫宣传“新”思路

志愿者师生们第一时间组成战疫青年突击队，深入基层开展实地的防疫宣传工作，开发多款防疫题材的原创新闻游戏，并推出《声援疫线》系列有声作品，举办援鄂抗疫英雄访谈直播……以别开生面的形式自发加入到防疫宣传之列，身体力行地为防疫事业贡献着自己的一份力量，树立起新时代有责任有担当的新闻学子形象。

志愿者郭书畅来自湖北荆州，在暨大新传院施畅副教授的启发下，她和其他5名同学决定从新闻游戏着手，为抗疫、防疫的宣传工作做出自己独特的贡献。在经过了15天的“脱发”工作之后，她们在2月上旬上线了《新冠肺炎防疫模拟器》这款新闻游戏，吸引了5.1万网友参与体验。这款科普互动故事以疫情中普通人的视角出发，玩家需要在14天的疫情隔离期间，经历鉴别谣言、选择隔离期活动以及应对特殊事件等种种考验。只有一步步做出正确的选择，玩家才能成功度过隔离期，获得最终的防疫评级证书。

《新冠肺炎防疫模拟器》并非孤例。据悉，疫情期间，新传学院的志愿者们一共制作了《家庭防疫大作战》《真相战纪》《封城日记》等7款中、英文防疫”新闻游戏，助力全球抗疫。最终全球用户人数超30万，有效推动了防疫科普教育深入青少年群体。

“用声音进行表达是我们的专业手段，我们希望以声音的形式发出我们青年人，尤其是暨南学子的声音。”暨大新传口语传播系系主任林小榆老师带着暨大口语传播系运营组的同学共同策划了“声援抗疫”的有声特辑。她认为在“停课不停学”的情况下，这样能够锻炼同学们的专业能力——“结合当下的疫情，同学们在实践中更容易感同身受，创作力和表现力会得到迸发。”截至今年4月，“声援抗疫”的志愿者队伍已达70多人，节目传播人次超过17万，进一步扩大了暨大新传院志愿活动的影响力。

思想引领，培养一专多能型人才

据统计，仅在2020年新冠肺炎疫情期间，新传院132名志愿者的服务时数就超过5500小时。

谈及基层“融媒体”传播体系构建志愿项目设立的初衷，该项目负责人、新闻与传播学院院长、新闻系教授支庭荣表示，那是因为想要寻找社会需求与学院供给能力的平衡，“我们要培养一专多能型的人才，要让学生能够更好地适应社会的需求。因此学院在培养人才过程中，会更加注重与社会的实际需求相对接，并由此汇聚成了志愿服务的主题”。他希望同学们通过多种多样的志愿服务活动，开阔视野，锻炼能力，培养自己对社会的敏感度。

“融媒体”传播体系的构建，是一个持续性的工作，需要不断迭代，不断更新，来适应形势的发展和社会的需要。支院长表示，目前新传院已经为这个体系设计了一些新项目，比如讲好大学生故事，讲好广东文化故事，讲好新疆故事等。他希望“融媒体”志愿服务能够成为新传院人才培养体系的有机组成部分，其中一部分进入课程体系，“另外一部分持续地成为我们的一个蓄水池，一个能量池，能够让我们在这当中不断地得到思想的启发、能力的培养，和行动能力的锻炼”。（供稿：徐静 吴宸萱）