英孚教育发布2020英语熟练度指标

在本次报告中，中国英语熟练度的得分为520分，在所调查的国家和地区范围中排名第38位，比去年提升两位。其中，上海、香港、台湾、北京、天津、江苏、澳门和浙江等区域的表现位居前列。上海和香港更是以542分的成绩并列全国第一。

12月11日，英孚教育正式在广州举行了2020英孚英语熟练度指标研讨会。会上，英孚教育企业与政府解决方案事业部华南区窦逸姝女士现场解读了今年报告，粤剧爱好者容敏华女士在现场讲述了她个人学习语言以及其与粤剧结缘的故事。2020英孚英语熟练度指标根据2019年超过220万名接受英孚标准化英语测试（EF SET）的参试者数据，揭示了全球100个母语为非英语的国家和地区的成人英语水平。报告显示：中国英语熟练度指标得分为520分，全球排名第38位，位于中等熟练度水平。其中，上海得分542分，与香港并列全国第一。

英孚教育企业与政府解决方案事业部华南区窦逸姝

英孚教育企业与政府解决方案事业部华南区窦逸姝表示：“过去十年，中国人英语熟练度整体水平持续提升。中国持续多年的教育改革以及发展战略，已经为全球其他国家和地区提升英语熟练度水平提供了可复制的成功模式，起到了很好的示范效果。后疫情时代，世界期待中国发挥更加重要的作用。随着中国经济发展与对外开放的持续深入，英语学习也将在国家未来发展规划中扮演重要角色。”

2020英孚英语熟练度国家及地区排名

中国位居中等熟练度水平上海香港全国居首

在本次报告中，中国英语熟练度的得分为520分，在所调查的国家和地区范围中排名第38位，比去年提升两位。其中，上海、香港、台湾、北京、天津、江苏、澳门和浙江等区域的表现位居前列。上海和香港更是以542分的成绩并列全国第一。随着过去十年英语熟练度整体水平持续提升，目前中国人的英语水平正处于历史最佳阶段。

从全球范围来看，欧洲以550分的高水平成绩遥遥领先，亚洲以497分位居第二，非洲（492分）、拉丁美洲（480分）和中东地区（441分）则排名居后。在各地成绩中，荷兰（652分）、丹麦（632分）和芬兰（631分）位居全球前三。亚洲的新加坡、非洲的南非、拉丁美洲的阿根廷、和中东地区的伊朗则在各自区域中位居领先。性别方面的数据显示，世界范围内，女性的英语水平依然高于男性，但这一差距正在缩小。而所有年龄段中，26-30岁人群的英语水平最高。

报告显示，英语水平与经济竞争力、创新、个人发展等一系列指标均有着明显的正相关性。在当今世界，英语已经展现出强大的网络效应——使用的人越多，它对于个人、行业以及国家在获取资源和机会方面就变得更加有用。

开启智慧英语学习新风尚

窦逸姝表示：“国家《“十四五”规划和2035年远景目标》强调构建新发展格局，实行高水平对外开放，这为世界经济复苏增强了信心，而英语学习也将在此规划中扮演重要角色。后疫情时代，英孚教育已经做好了准备，将从线上与线下继续提供优质产品与服务，顺应时代潮流，开启智慧英语学习新风尚。“

粤剧爱好者容敏华曾参与多次在粤剧博物馆的演出，她与时俱进的学习态度，更是在与儿子的交流中，熟练使用网络游戏及网络唱歌软件。谈到她的经历，她分享到：“爱好的发展与语言的学习都需要一个引入门的老师，也需要一个良好的沉浸式环境，任何年龄都可以学习新的知识跟新的技能。我也期盼有一天，可以用英语做新的粤剧创作，让更多人了解岭南文化。”

随着时代的发展，尽管英语学习是刚需，但当下成年人学习英语的痛点却有很多。忙碌的工作与生活，碎片化的时间，投入很多精力学习却收效甚微，始终无法自信表达与应用等。疫情的到来更是加速了线上学习的发展。对此，英孚教育近期推出了其创新的Smart+课程。作为一款智能英语学习产品，Smart+课程贯穿学习、尝试、实践、认证的整个学习过程，能够提供更智能的教学平台，更多元的课程选择，更高效的学习体验。

“相信随着Smart+课程的推出，以及英孚教育今后在线上线下产品与技术上的持续投入，不断创新，我们将帮助更多学员更加智慧地学习英语，进而为提升全民英语水平，响应国家建设与发展规划做出自己的贡献。“窦逸姝说。