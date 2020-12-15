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听说学计算机的都会修电脑？！

2020-12-15 08:54 来源：南方网
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　　之前，我们帮大家理清了学科门类、专业类、专业这三个名词可是，考考还是收到很多家长的留言，专业名称还是分不清楚，很迷茫怎么办？

　　在本科12个专业大类里面，计算机类绝对可以算每年高考报考专业中的大热门。今天，我们以计算机类为例，为大家举个例子：学计算机真的是学修电脑吗？

　　案例分享

　　陈同学，2020年高考理科排名1#####名，想要填报计算机相关专业。

　　儿子：妈，我想读计算机，以后就进入互联网行业工作了。

　　妈妈：儿子，学计算机不就是修电脑吗？要不考虑一下金融吧，以后能赚大钱。

　　儿子：妈，你错了，计算机不只是修电脑的，你现在用的微信、抖音这些软件都是计算机专业的人开发出来的。

　　妈妈：但是我听说学这个的容易掉头发呀！

　　儿子：........

　　案例分析

　　计算机类属于工学学科门类，下属17个专业，学习的是计算机硬件与软件相结合、面向系统、更偏向应用的宽口径专业，培养的是在计算机科学与技术领域从事科学研究、教育、开发和应用的高级人才。

　　虽然同属计算机类，但不同专业的课程内容、培养目标、就业方向有所区别，下面以计算机科学与技术、软件工程和网络工程这3个专业为例，看他们之间的区别：

　　专家建议

　　在选择专业的时候，既要了解课程内容的不同，也要看专业对应的就业方向是否有所区别。比如计算机科学与技术更注重于低级语言和机器语言，主要偏硬件方向，未来就业更适合考研；软件工程，更注重于面向对象语言，主要是软件方向，未来大多直接去互联网或开发公司就业；而网络工程学习的是现今网络构成以及其运作方式，软硬结合，未来就业主要是网络设备商的企业。

　　出品：南方青春高考季

　　本期专家顾问|高考志愿规划师 罗慧敏

编辑： 罗予岐

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