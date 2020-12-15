“我数学成绩不好，选金融学还是金融工程？”

随着《粤港澳大湾区协同创新发展报告（2020）》正式发布，创新及科技、金融服务、专业服务、跨境建设等诸多领域都有所突破，金融、贸易类专业再次冲上热门。今天，我们来看看金融学和金融工程的区别。

【案例分享】

女儿：妈，我能不能申请换专业啊，金融工程好难啊！！！

妈妈：当初我们商量的时候你说学金融好，顺应国家经济发展，又不用学数学。怎么现在又说难了？

女儿：原来金融工程要学数学的，而且还要学计算机啊，对于我一个偏文科的学生来讲，真的太难了！！！早知道当初我就报金融学了。

妈妈：你太天真了，金融学一样要学数学的，你还是继续努力吧。

【案例分析】

经济学分为理论经济学和应用经济学，经济学大类下设4各专业类、23个细分专业，金融学类就属于经济学下的其中一个专业类。

金融学与金融工程虽然同属金融学类，专业名称也很接近，但是其课程内容、培养目标、就业方向、对学生数学能力的要求存在一定的区别。金融学是以学习金融行业的政策、法规、理论为主，偏文科；金融工程以计算机、数学为基础，设计金融工具为主，偏工科。还有一个金融数学专业也是比较容易混淆的，它是利用数学工具研究金融，进行数学建模、数值计算，着重于金融数据分析，但开设这个专业的高校不多，如对外经济贸易大学、西南财经大学。

【专家建议】

如果你的数理逻辑一般，对金融有强烈兴趣的，可以选择金融学。如果你更喜欢计算机、大数据、编程等，数学也不错，那就去学金融工程。

如何了解一所院校以及如何选择适合自己的专业对于考生而言是一大难题。因此，作为家长，要协助考生从高校学科专业现状、办学实力、专业异同、核心课程、就业前景等角度出发进行一个高校及专业的深入了解，助力学生进行专业和高校定位。

出品：南方青春高考季

本期专家顾问|高考志愿规划师 罗慧敏