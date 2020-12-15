做好学生生涯规划需要家校联动

“新高考”下，广东各学校该如何做好学生生涯规划教育？

“最近高一年级学生开始选科，预约学生发展指导中心的人很多。”最近，广州中学教师李青在忙着给学生选科做辅导。

作为全国第三批启动高考综合改革试点的8个省市之一，广东从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施高考综合改革。“新高考”选科采用“3+1+2”的选科组合方式，志愿填报采用院校专业组的方式，相比于以往只关注分数高低的情况，如今的学生需要提前考虑自己将要选择的高校专业、专业课程、就业方向等内容，特别是各个专业对选考科目的要求。因此，生涯规划显得尤为重要。

“新高考”下，广东各学校该如何做好学生生涯规划教育？

“新高考”▶▷

生涯教育成为“必修课”

广东“新高考”综合改革后，科目选择实行“3+1+2”组合方式。其中“3”为全国统一高考的语文、数学、外语（含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语），“1”为在物理、历史2门科目中自主选择1门，“2”为学生在思想政治、地理、化学、生物学4门科目中自主选择2门，共有12种选择。

夏季高考以“院校专业组”方式实行平行志愿投档，即按照物理、历史科目，分别编制专业招生计划，分开划线、分开投档、分开录取。

“新高考”强化了选择性教育，这就迫切需要加强学生发展指导。为此，广东要求普通高中要开设学生生涯教育课程，对学生发展进行系统规划指导。学生生涯教育课程，普通高中三年不少于3学分，其中专门教学课程不少于1学分，活动课程不少于2学分。

学校▶▷

运用校内外资源开展生涯教育

记者采访了解到，当前广东高中学校正在积极探索生涯教育。除了规定课程，各校还开展模拟招聘会、职业体验营、学生个性测评等各类活动，为学生高考选科、大学专业选择及未来职业规划提供参考和指导。

“关于生涯教育，老师了解的其实很有限，找到各行各业的人来，创设真实的招聘环境，才能讲清楚真实的行业需求。”广州市执信中学校长何勇说。该校学生谭嘉说，他从小便对美术感兴趣，但是面试的企业需要的能力是建筑设计，模拟人才招聘会面试提醒他，要提前了解理想职位匹配的能力需求。

高中毕业于广州市铁一中学的吴同学，最近回到母校给师弟师妹分享大学专业内容、实习和工作经历，帮助他们更好地选择自己喜欢并且合适的专业。据了解，铁一中学此类活动主要是邀请不同领域发展的毕业校友回到学校做分享。

广州中学则通过组织生涯规划班会课，同时配备完善的学生发展指导中心，由专业老师为学生提供个性化指导。李青介绍，比如说，某一个学生测试结果是数理化研究型，老师就会建议他以后可以考虑当高校老师或去公司研发部，并不会给一个具体的职业指导。

毕业于广州一所知名高中的翁同学说，高中学校请各行各业的校友到校分享，有一些分享挺有趣的，但对自己未来职业的选择帮助并不大。“我觉得职业规划可能需要有一些分析性格的内容，给一些小建议，1对1辅导可能好一些，但现在的职业规划课程或者朋辈分享，并没有讲很细。”翁同学说。

一些正在接受生涯教育的高中生也表示，生涯教育的启发性不大。汕头高二学生郑同学说，在高一期末选科时，学校的心理教师曾为学生开设了一节职业生涯规划课，但对自己选科帮助并不大。

专家▶▷

通过家校联动指导学生生涯选择

“学校教育无处不生涯。”中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民认为，生涯规划教育要从初中开始开设，结合学科的教学、班会开展。他说，生涯规划是一个专业的领域，一方面学校要配置专门的老师来负责，另一方面也需要发动全校力量来推动，包括班主任、学科教师、共青团干部等。

中国教育科学研究院研究员储朝晖说，目前高中阶段的选科大部分是按照学生的考分高低来选择，但实际上，单次的考分具有偶然性，选科还应该考虑到学生的优势潜能、兴趣爱好等，综合进行选择。

“生涯教育很重要的一点是立志教育，而立志的前提首先是要了解个人的优势潜能，同时也了解社会的需求。”储朝晖说，对于高中学生来说，也要让他们提前了解同一领域不同高校的差异性，让他们为未来选择高校和专业做好准备。

吴颖民说，做好生涯规划需要家校联动。家长作为孩子成长的主要陪伴者，对孩子未来的生涯选择有巨大的影响，因此学校要帮助家长了解生涯规划的内容，通过家校联动更好地指导学生做好生涯选择。

南方日报记者 马立敏 实习生 蔡楚萍