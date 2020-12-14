网易有道携手得分教育，有道英语综合能力评估活动正式启动

12月12日，由广东省人力资源研究会主办的“科技创造未来 大数据助力广东学生英语学科素养提升暨网易有道英语综合能力评估高中组启动仪式”在广州举行。

12月12日，由广东省人力资源研究会主办的“科技创造未来 大数据助力广东学生英语学科素养提升暨网易有道英语综合能力评估高中组启动仪式”在广州举行。

广东外语外贸大学英语教育学院副院长吴岩、广州教育学会中学英语教学研究专业委员会理事叶翠玲、广州外国语学校国际课程中心负责人彭峥、得分教育负责人康歆悦、网易有道政府事务总监严晋等嘉宾及广州一线名校英语学科负责人莅临启动仪式现场，共同为广东学生外语综合能力的提升出谋划策。

启动仪式现场

本次启动仪式旨在建立广东英语学科核心素养的标准体系，了解广东目前该学科发展的优势与不足，引入社会优质教育资源，激发学生学习兴趣，让学生通过英语学科学习，适应全球文化，具备国际视野，将来有能力参与国际合作与竞争。

本次启动仪式得到网易有道词典笔的大力支持，严晋现场启动了有道词典笔在广州地区的捐赠，希望能够通过科技的手段，帮助广州的孩子们在英语阅读及综合能力素养的提升做出贡献，她代表网易现场向广州地区捐赠200支词典笔。

捐赠仪式

活动现场，得分教育负责人康歆悦老师介绍了本次有道英语综合能力评估活动的目的和亮点。英语老师有一句至理名言：得阅读者得天下。她谈到“这是一个有难度的评估，它对学生的阅读能力要求非常高，输入与输出无缝连接，所以通过听力、词汇、阅读和作文四大版块的题量、词汇量和难度，来提升这个评估的层次，进而打造广州本地英语评估的新高度。这个评估证书非常具有含金量，我们希望它能成为广州各大名校评价学生英语学习能力的标准之一。”评估体系的权威性、科学性的严谨性，也让现场报考评估的家长一颗定心丸。

据了解，有道英语综合能力评估始终致力于提升广东学生外语综合能力，学生英语学科素养的提升，着力构建完整的教育体系，希望有道英语综合能力评估的推出，可以帮助了解广东地区的孩子们在该学科上面的水平、优点和不足；发现和培养一批英语核心素养潜质突出的优秀学生，给出关于该学科核心素养提升的解决方案；为广东省该学科素养的提升，做出积极的努力。