钟南山到母校华附为“钟南山”揭幕！勉

钟南山勉励学生，希望有一些人能够学医，能够当医生，希望华附成就很多的英豪。

华附立起校友钟南山塑像！12月12日，华南师范大学附属中学（简称“华附”）迎来建校132周年纪念日（附中日），校友钟南山院士到现场为塑像“钟南山”揭幕。该塑像作品立于华附奥校楼前。

钟南山勉励学生，希望有一些人能够学医，能够当医生，希望华附成就很多的英豪。

学医并不是为了多赚点钱

“我是1955年毕业，到现在已经是65年了。65年的光阴一下过去了，华附在这65年里发展得非常非常快。”钟南山院士的出现引来一阵又一阵热烈的掌声。

钟南山和同学们讲述了全体中国人民特别是医护人员战疫的故事，勉励同学们要有“大我精神。”“今年的疫情防控期间，华附在组织师生、校友进行爱心协助抗疫方面做得非常出色。我们的很多校友到武汉进行支援，这体现了华附人的爱国爱校的精神。”钟南山说，华附学生一方面在学习工作要提高，同时社会责任感也要提高。2018年他为华附题字“德智体美劳，成就诸英豪”，希望华附成就很多的英豪。

“当然，我也希望我们有一些人能够学医，能够当医生。” 钟南山说，今年广东高考生选择医学专业人数增加了将近4000人，分数高了很多，学生们看到全国的抗疫精神，他们的思想有很大的转变。“学医并不是为了多赚点钱，学医是为了更好地为大家服务，有这样的精神的话，我们的同学是一往无前的，一定是这样。一个民族最重要的是一个精神，这个精神是要有梦想，要有激情，要有追求，要争气。”钟南山说。

“华附的同学们，现在我们正逢盛世。我们更要发奋图强，更要努力奋斗，我们要有这样的精神，以后盛世会更好。华附的同学是精英中的精英，但更重要的，华附的同学在这么好的一个时代，要非常珍惜，一定要继续努力，我们国家的前景也依靠你们。”钟南山说，特别感谢母校对他的鼓励，希望同学们一起努力，实现梦想。

努力成为“可视化”的英雄

华附党委书记、校长姚训琪表示，举行钟院士塑像揭幕仪式主要是为了号召全体附中人见贤思齐，向钟院士学习。姚训琪寄语，附中人要学习钟院士的追求卓越的科学精神，勇于担当的英雄气概。在各自的领域中，不迷信权威，只相信科学；不甘于平庸，凡事都全力以赴做到极致，成为行业的专家权威，成为国之栋梁、民之希望。

“我们附中人要学习钟院士的勇于担当的英雄气概。每每国家乃至国际发生重大公共卫生事件时，钟院士都敢于发声，不顾个人的名利，只把人民的生命健康放在第一位，这是真正的英雄。“姚训琪说，钟院士非常忙，但只要有利于疫情防控的，只要有利于鼓舞民众抗疫斗志的，只要有利于进行健康科普的，再忙都会参加。“这种既有奋不顾身的勇气，更有悲天悯人情怀的革命英雄主义，将指引我们战胜一个又一个困难，将激励我们也努力成为“可视化”的英雄。”姚训琪说。

姚训琪介绍，每年附中日，都要开展“追寻附中人足迹”课程活动，邀请毕业于附中、在各行各业有所成就的校友走进课堂，走到学弟学妹的身边，为在校学生人生答疑、成长助力，成为人生导师。“我们附中校友要学习钟院士的附中情结，将自己的职业体验和人生宝贵经验毫无保留地传授给在校学生，助力他们健康成长。”

【延伸】钟南山与华附

钟南山院士是华附1955届校友。毕业后，他多次回到母校，与师弟师妹们交流，勉励一代代华附人为社会作贡献。

1986年3月，钟南山到华附为一年一度的华附学生代表大会作主题报告。

1997年12月，钟南山到华附参加四校合并45周年纪念大会，并发表讲话。

2004年5月，钟南山到华附参加广东省第19届青少年科技创新大赛开幕式，并发表讲话。

2008年12月，钟南山参加华附建校120周年纪念大会，并发表讲话，参与象征“华附人精神”薪火相传的火炬传递仪式。

2018年12月，钟南山参加华附建校130周年纪念大会发表讲话，并为母校题字。他勉励华附学子，不但要有理想，还要有梦想；不但要对自己有要求，还要有追求；不但要有志气，还要争气；不但要有热情，还要有激情。

南方日报记者 马立敏 钟哲 实习生 施文昕