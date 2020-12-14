广东拟评131名中小学“教授”老师

广东省教育厅发出《关于2020年度中小学正高级教师职称评审通过人员公示的通知》，经省中小学正高级教师职称评审委员会评审，全省131名中小学教师拟评正高级职称。

12月11日，广东省教育厅发出《关于2020年度中小学正高级教师职称评审通过人员公示的通知》，经省中小学正高级教师职称评审委员会评审，全省131名中小学教师拟评正高级职称。

早在2016年，广东启动中小学教师职称改革，其中最大的变化是，全省中小学教师可以申报正高级职称。评上正高级职称的教师，常被称为中小学里的“教授”。

此前，广州、深圳、佛山3个中小学职称改革试点城市，中小学教师可以申报正高级职称。其他地市中学老师最高只能申请到副高职称（高级教师），小学老师最高只能申请到中级职称（小学高级教师）。

从今年公示名单来看，省属单位有8个人，韶关市5人，珠海市8人，汕头5人，佛山市21人，江门市8人，湛江市12人，茂名市11人，肇庆市7人，惠州市8人，梅州市6人，汕尾市1人，阳江市3人，清远市4人，东莞市12人，中山市7人，潮州市2人，揭阳市1人，云浮市2人。需要注意的是，此前省里已向广州、深圳下放中小学正高级职称评审权。

省教育厅有关负责人提醒，各单位要在各单位网站进行公示，并反馈到申报人所在单位张榜公示，公示时间不少于5个工作日。省教育厅网站公示时间为12月11日至12月18日，各地各单位应于12月18日前进行公示。

南方日报记者 吴少敏 钟哲